Что известно об отравляющем веществе "Новичок" (фотогалерея)

DW собрала основные сведения о происхождении нервно-паралитического вещества "Новичок", его разработчиках, жертвах - и взаимных политических обвинениях после двух отравлений в Великобритании.
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Юлия Скрипаль сказала, что пока не желает обращаться за помощью к российскому посольству. (23.05.2018)