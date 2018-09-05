Что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери (фотогалерея)

В деле об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии постоянно появляются новые подробности. DW собрала все, что извествено на сегодняшний день.
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Агентство Press Association сообщает, что британской полиции удалось установить личности предполагаемых преступников, отравивших двойного агента Скрипаля и его дочь.
Относится ли "Новичок", который применили при отравлении в Эймсбери, к той же партии ядов, что и отравляющее вещество в деле Скрипаля? Все взоры вновь устремлены на Россию.
Новый случай отравления в Великобритании - тем же ядом, которым, как считается, отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Главные вопросы и ответы - у DW.