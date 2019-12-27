Что известно об авиакатастрофе в Казахстане: факты, версии, реакции

В связи с авиакатастрофой, произошедшей в Алма-Ате, в которой погибли 14 человек, 28 декабря объявлен в Казахстане днём траура. Отменены все развлекательные мероприятия, телеканалы внесли корректировки в свои программы, запрещены предновогодние корпоративы.

По предварительным данным, самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавший по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан потерпел крушение утром 27 декабря через минуту после взлета. Потеряв высоту, он пробил забор, ограждающий территорию алма-атинского аэропорта от расположенного рядом села Гулдала и столкнулся со строящимся двухэтажным жилым домом. По уточненной к вечеру 27 декабря информации, на борту авиалайнера находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Среди погибших - бывший министр внутренних дел Казахстана Рустем Хайдаров, известный врач Арман Исина и журналист интернет-портала InformBuro.kz Дана Круглова.

Как произошла катастрофа

Прибывший в Алма-Ату заместитель премьер-министра Казахстана Игорь Скляр, который входит в созданную по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева правительственную комиссию, на прошедшем в аэропорту экстренном брифинге сообщил ряд подробностей произошедшей трагедии. По его словам, на взлетно-посадочной полосе было обнаружено два последовательных касания хвостовой частью воздушного судна с интервалом в 300-400 метров.

На месте авиакатастрофы в Алма-Ате

"При взлете воздушное судно дважды зацепило хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Затем воздушное судно развернуло вправо по окончанию взлетно-посадочной полосы. Шасси к этому времени были уже убраны. То есть, воздушное судно пыталось взлететь. И резко крен пошел вправо, самолет столкнулся с забором и домом. В доме никого не было. Воздушное судно разбилось на две части. В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части данного воздушного судна", - отметил Игорь Скляр. Кроме того, вице-премьер добавил, что в настоящий момент бортовые самописцы уже найдены, рассматриваются две основные версии крушения - техническая неисправность авиалайнера и ошибка пилотов.

Реакция жителей на авиакатастрофу

Жители Алма-Аты и прилегающих к мегаполису населенных пунктов практически сразу откликнулись на произошедшую трагедию. К зданию терминала алма-атинского аэропорта стали приносить цветы. Жители нескольких находящихся рядом с местом катастрофы сел организовали горячее питание для работающих спасателей, медиков и полицейских. В центрах сдачи крови выстроились огромные очереди из желающих сдать свою кровь для выживших в крушении самолета людей.

Одновременно в социальных сетях казахстанцы начали активно обсуждать тему безопасности полетов местными авиакомпаниями. Многие вспомнили и про инцидент с самолетом авиакомпании Bek Air в 2016 году, когда в аэропорту Астаны (ныне Нур-Султан) была осуществлена посадка лайнера без выпущенной передней стойки шасси, и про отказ руководства авиакомпании выполнять требования правительства проходить аудит на соответствие европейским стандартам безопасности выполнения авиаперевозок. Немало людей признались и в том, что давно боятся летать самолетами авиакомпании Bek Air.

Работа спасателей на месте крушения самолета

Впрочем, еще несколько лет назад многие казахстанцы были поклонниками этой авиакомпании. Появившись на казахстанском рынке авиаперевозок в 1999 году, Bek Air сразу же стал позиционировать себя, как "первый казахстанский лоукостер", обслуживающий исключительно внутренние направления. В течение последующих 5 лет за счет цен, которые были на 10-15 процентов ниже, чем у других авиаперевозчиков Казахстана, и рекламной политики в СМИ и социальных сетях, Bek Air удалось стать одной из самых популярных авиакомпаний страны, готовой бросить вызов и национальному авиаперевозчику Казахстана - Air Astana, и крупнейшей частной авиакомпании - SCAT.

Приобретенная популярность позволила авиакомпании Bek Air получить лицензии на новые маршруты внутри страны и увеличить свой парк самолетов Fokker-100, на которые была сделана ставка, с трех до семи, а затем и до десяти.

Специалисты пока молчат о причинах

Между тем казахстанские специалисты в области гражданской авиации с самого начала критически относились к деятельности авиакомпании. Они неоднократно отмечали, что Bek Air не является лоукостером в общепринятом смысле. С первых дней деятельности авиакомпании в стоимость авиабилета входили бортовое питание и провоз багажа. Не было и возможности выбрать себе место в салоне за отдельную плату.

Во-вторых, нарекания вызывал выбор авиакомпанией нидерландских лайнеров Fokker-100, которые были сняты с производства еще в 1997 году, и ни в России, ни в каких либо других странах бывшего Советского Союза не используются. По мнению специалистов, последний нюанс существенно осложняет своевременное техническое обслуживание авиалайнеров.

Между тем решением правительственной комиссии деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до завершения расследования авиационного происшествия в аэропорту Алма-Аты. Пассажиров, купивших билеты на рейсы этой авиакомпании, на добровольной основе решили перевезти ее основные конкуренты - авиакомпании SCAT и Qazaq Air.

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