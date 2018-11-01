Что значат для бундесвера маневры НАТО в Норвегии

Маневры НАТО Trident Juncture 18 проходят не в самых легких условиях: в Норвегии уже поздняя осень, а это значит, холод, грязь, снег. В самых крупных военных учениях НАТО со времен холодной войны принимают участие и военнослужащие немецкой армии. Понаблюдать за маневрами в Норвегию прибыла министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). На месте дислокации в норвежском Рёдсмоне она встретилась с военнослужащими бундесвера, принимающими участие в военных учениях НАТО. Приветствуя танкистов Германии, Норвегии и Люксембурга, министр отметила огромную важность выполняемых ими в ходе учений задач для всего Североатлантического альянса.

Самые крупные маневры НАТО со времен холодной войны

Суть учений Trident Juncture 18 в том, чтобы показать, что НАТО в состоянии быстро перебросить военнослужащих, технику и провиант, в случае если одной из стран альянса, подвергшейся нападению, потребуется помощь. В сценарии учений такой страной является Норвегия.

Урсула фон дер Ляйен осматривает технику бундесвера на маневрах в Норвегии

За две недели Германия перебросила в Норвегию для участия в маневрах около ста танков, а также более 8000 солдат. Этот процесс завершился бы еще быстрее, если бы не шторм в Северном море, заявили в пресс-службе министерства обороны. То, что бундесверу удалось достичь такого результата в столь короткие сроки, не является чем-то само собой разумеющимся.

На протяжении 20 лет сокращались ряды военнослужащих немецкой армии, были проданы или сданы в металлолом тысячи единиц военной техники, бундесвер концентрировался лишь на военных миссиях за рубежом. Переломным моментом стали действия России в Украине - аннексия Крыма и конфликт в Донбассе. Вновь началось оснащение бундесвера боевой техникой, в частности, танками. Армии потребовались подготовленные военнослужащие, опять зашла речь о более тесном военном сотрудничестве с другими странами.

Маневры как показатель перемен в бундесвере

В ходе нынешних учений можно наблюдать результат проделанной в последнее время работы. Солдаты бундесвера, принимающиеучастие в маневрах, четко выполняют поставленные задачи. "Выполнение общих задач и коммуникация между 29 странами НАТО плюс Швеция и Финляндия хорошо удается", - указала Урсула фон дер Ляйен.

Военные НАТО на маневрах в Норвегии

Министр обороны, отвечая на критику со стороны России, о том, что НАТО проводит самые масштабные учения со времен холодной войны, в которых участвует 50 тысяч военнослужащих, отметила, что наблюдатели от РФ находятся на месте проведения маневров. Учения проходят открыто и не направлены против какой-то конкретной страны, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. НАТО является оборонительным альянсом и должна быть в состоянии защитить входящие в нее страны. В новом году у НАТО появится мобильная группа быстрого реагирования. Прежде всего, это танковые подразделения, которые в течение короткого времени могут быть задействованы там, где это необходимо.

Министр обороны ФРГ не стала скрывать, что бундесвер испытывает дефицит в новой технике и для участия в маневрах ее собирали из разных подразделений. По словам фон дер Ляйен, подготовка к учениям выявила, что часть техники, недавно полученной от производителей, оказалась бракованной. В других случаях возникла необходимость обновления программного обеспечения, что требует времени и разрешений. Однако ситуация не является драматичной и проблемы в ближайшее время могут быть разрешены.

Страны Балтии или Польша не должны опасаться, что в случае необходимости Германия не сможет защитить их, потому что у нее не летают самолеты и не ездят танки, отметила министр. На бундесвер по-прежнему можно положиться. А партнеры по НАТО, которые сейчас отрабатывают совместные действия на в ходе маневров Trident Jumkture 18, всегда рядом.

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