Что ждет планету: тревожные снимки немецкого фотографа

Ураганы, засуха, наводнения, - немецкая фотохудожница Барбара Домбровски колесит по всему миру, чтобы запечатлеть последствия глобального потепления. Ее работы - в нашей подборке.
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