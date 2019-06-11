 Что ждет планету: тревожные снимки немецкого фотографа | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Что ждет планету: тревожные снимки немецкого фотографа

Ураганы, засуха, наводнения, - немецкая фотохудожница Барбара Домбровски колесит по всему миру, чтобы запечатлеть последствия глобального потепления. Ее работы - в нашей подборке.

  • Айсберг у берегов Гренландии

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Айсберг у берегов Гренландии

    Гренландский ледяной щит, возраст которого оценивается в более чем 100 тысяч лет, тает с катастрофической быстротой и, по оценкам ученых, может исчезнуть уже в недалеком будущем. Причина тому - глобальное потепление. Это фото айсберга у берегов Гренландии - один из снимков, выполненных Барбарой Домбровски (Barbara Dombrowski) в рамках ее арт-проекта "Tropic Ice".

  • Люди и окружающая среда

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Люди и окружающая среда

    Фотограф из Гамбурга Барбара Домбровски колесит по всему миру, чтобы запечатлеть изменения, к которым приводит потепление климата планеты. Здесь изображены люди из южного полушария Земли в ландшафте северного полушария. Фотограф избегает шокирующих снимков. По словам Барбары Домбровски, она хочет вызвать у людей не ужас, а осознание того, насколько важна эта тема - изменение климата.

  • Портрет жителя Амазонии в Арктике

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Портрет жителя Амазонии в Арктике

    Своеобразным памятником кажется этот красующийся среди таящих арктических ледников деревянный каркас с портретом жителя Амазонии - региона в Латинской Америке, где растут самые большие в мире тропические леса. Это самый мощный производитель кислорода на Земле, "легкие" нашей планеты. Но леса эти - в опасности, потому что нещадно вырубаются.

  • Засуха в Эфиопии

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Засуха в Эфиопии

    Засухи - нередкое явление в Эфиопии, а из-за глобального потепления они еще больше участились. И питьевая вода для жителей этой восточноафриканской страны - на вес золота. Когда доступа к чистой воде нет, для питья используется вода из загрязненных водоемов. В результате вспыхивают эпидемии холеры.

  • Восточноафриканские дети

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Восточноафриканские дети

    Засуха в Восточной Африке оборачивается неурожаем, что обрекает людей на голод. Особенно страдают дети. Семьи, у которых хватает сил, отправляются за помощью в центры для беженцев. Чтобы добраться туда, порой им приходится преодолевать сотни километров. Многие погибают в пути.

  • Водители рикш на Филиппинах

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Водители рикш на Филиппинах

    Такой вид транспорта, как рикша, широко распространен на Филиппинах. Особой популярностью он пользуется среди туристов. Вождение рикши - очень тяжелый физический труд. За день водителю приходится преодолевать до полусотни километров. Из-за загрязненного выхлопными газами воздуха многие страдают заболеваниями легких и дыхательных путей.

  • Встреча на базаре

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Встреча на базаре

    В рамках своих проектов Барбара Домбровски отправляется в самые разные уголки планеты и много общается с простыми людьми. Они рассказывают фотохудожнице о своей жизни и проблемах, с которыми приходится сталкиваться. На этом снимке она запечатлена во время разговора с мамой и дочкой, торгующими овощами на одном из филиппинских базаров.

  • Юные филиппинцы

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Юные филиппинцы

    Около четверти жителей Филиппин живут за чертой бедности. Чтобы прокормить семью, взрослым нередко приходится работать по 10-12 часов в сутки. Поэтому многие дети предоставлены сами себе.

  • Дети и будущее планеты

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Дети и будущее планеты

    Проблемы экологии волнуют детей во всем мире. По инициативе экологического движения Fridays for Future, основанного юной шведской активисткой Гретой Тунберг, подростки выходят на акции в защиту климата. Дети не желают равнодушно смотреть на то, как гибнет наша планета.

    Автор: Наталия Королева


  • Айсберг у берегов Гренландии

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Айсберг у берегов Гренландии

    Гренландский ледяной щит, возраст которого оценивается в более чем 100 тысяч лет, тает с катастрофической быстротой и, по оценкам ученых, может исчезнуть уже в недалеком будущем. Причина тому - глобальное потепление. Это фото айсберга у берегов Гренландии - один из снимков, выполненных Барбарой Домбровски (Barbara Dombrowski) в рамках ее арт-проекта "Tropic Ice".

  • Люди и окружающая среда

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Люди и окружающая среда

    Фотограф из Гамбурга Барбара Домбровски колесит по всему миру, чтобы запечатлеть изменения, к которым приводит потепление климата планеты. Здесь изображены люди из южного полушария Земли в ландшафте северного полушария. Фотограф избегает шокирующих снимков. По словам Барбары Домбровски, она хочет вызвать у людей не ужас, а осознание того, насколько важна эта тема - изменение климата.

  • Портрет жителя Амазонии в Арктике

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Портрет жителя Амазонии в Арктике

    Своеобразным памятником кажется этот красующийся среди таящих арктических ледников деревянный каркас с портретом жителя Амазонии - региона в Латинской Америке, где растут самые большие в мире тропические леса. Это самый мощный производитель кислорода на Земле, "легкие" нашей планеты. Но леса эти - в опасности, потому что нещадно вырубаются.

  • Засуха в Эфиопии

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Засуха в Эфиопии

    Засухи - нередкое явление в Эфиопии, а из-за глобального потепления они еще больше участились. И питьевая вода для жителей этой восточноафриканской страны - на вес золота. Когда доступа к чистой воде нет, для питья используется вода из загрязненных водоемов. В результате вспыхивают эпидемии холеры.

  • Восточноафриканские дети

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Восточноафриканские дети

    Засуха в Восточной Африке оборачивается неурожаем, что обрекает людей на голод. Особенно страдают дети. Семьи, у которых хватает сил, отправляются за помощью в центры для беженцев. Чтобы добраться туда, порой им приходится преодолевать сотни километров. Многие погибают в пути.

  • Водители рикш на Филиппинах

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Водители рикш на Филиппинах

    Такой вид транспорта, как рикша, широко распространен на Филиппинах. Особой популярностью он пользуется среди туристов. Вождение рикши - очень тяжелый физический труд. За день водителю приходится преодолевать до полусотни километров. Из-за загрязненного выхлопными газами воздуха многие страдают заболеваниями легких и дыхательных путей.

  • Встреча на базаре

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Встреча на базаре

    В рамках своих проектов Барбара Домбровски отправляется в самые разные уголки планеты и много общается с простыми людьми. Они рассказывают фотохудожнице о своей жизни и проблемах, с которыми приходится сталкиваться. На этом снимке она запечатлена во время разговора с мамой и дочкой, торгующими овощами на одном из филиппинских базаров.

  • Юные филиппинцы

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Юные филиппинцы

    Около четверти жителей Филиппин живут за чертой бедности. Чтобы прокормить семью, взрослым нередко приходится работать по 10-12 часов в сутки. Поэтому многие дети предоставлены сами себе.

  • Дети и будущее планеты

    Арт-проект во спасение планеты Земля

    Дети и будущее планеты

    Проблемы экологии волнуют детей во всем мире. По инициативе экологического движения Fridays for Future, основанного юной шведской активисткой Гретой Тунберг, подростки выходят на акции в защиту климата. Дети не желают равнодушно смотреть на то, как гибнет наша планета.

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:

  • Найти альтернативу пластику

    Как отказаться от пластика в быту

    Найти альтернативу пластику

    Пластиковый мусор - бич нашего времени. Он захламил и сушу, и мировой океан. Все это заставляет людей искать альтернативы пластику. Многие компании постепенно выводят из обращения изделия из него. В планах Европейского союза - запрет пластиковых одноразовых тарелок, вилок, ножей, соломинок для напитков. Подборка DW – о том, какую лепту в решение глобальной проблемы может внести каждый из нас.

  • Для тех, кому лень готовить

    Как отказаться от пластика в быту

    Для тех, кому лень готовить

    Услуга "еда навынос" появилась в 1970-х годы в США и быстро обрела популярность во всем мире. Как это удобно: зашел после работы в закусочную быстрого питания, купил горячее блюдо в герметичной пластиковой упаковке и дома, уютно устроившись перед телевизором, насладился его вкусом и ароматом. Или заказал еду на дом. Совет DW: если вам лень готовить, лучше сходите с друзьями в кафе.

  • Для любителей спорта

    Как отказаться от пластика в быту

    Беда спортивной одежды

    Один из источников загрязнения мирового океана - стирка. Микроскопические частицы пластика, выделяемые во время нее, попадают через канализационные трубы в экосистему. Серьезный загрязнитель окружающей среды – спортивная одежда, которую, как правило, делают из полиэстера, нейлона, других искусственных тканей. Совет DW: покупайте одежду из экологичных натуральных материалов.

  • Для экологичной стирки

    Как отказаться от пластика в быту

    Экологичная стирка

    Есть и альтернатива. Для стирки вещей из нежных тканей часто используется специальный мешок. Одна берлинская фирма разработала мешок, не только предохраняющий такую одежду от повреждений, но и отфильтровывающий частицы пластика из синтетических тканей. Как утверждает производитель, они остаются в мешке, и после стирки их можно утилизировать. Совет DW: присмотритесь к подобного рода изделиям!

  • Для чистки зубов

    Как отказаться от пластика в быту

    Правильная зубная щетка

    Зубная щетка - кладезь микробов и бактерий. Стоматологи рекомендуют каждые три месяца ее менять. Так-то оно так, но следуя этому совету, мы вносим существенный вклад в общий объем пластикового мусора, ведь зубные щетки обычно делают из пластмассы. Совет DW: при покупке зубной щетки отдавайте предпочтение изделиям с деревянным или бамбуковым корпусом и натуральной щетиной.

  • Для чистки ушных раковин

    Как отказаться от пластика в быту

    Для чистки ушных раковин

    Срок службы ватных палочек с пластмассовым стержнем, используемых для чистки ушных раковин, значительно короче, чем у зубных щеток: они предназначены для одноразового использования. Надо ли говорить о том, что такая продукция только увеличивает объем пластикового мусора на Земле. Совет DW: замените пластиковые палочки на бумажные или бамбуковые.

  • При выборе косметики

    Как отказаться от пластика в быту

    Выбирая косметику

    Микрочастицы пластика содержатся во многих средствах по уходу за лицом и телом - кремах, шампунях, зубных пастах, гелях для душа. Вместе с водопроводной водой они попадают в реки, моря и океаны, где от отравляют рыб и животных. Совет DW: при выборе косметики обращайте внимание на ее состав и следите, чтобы в него не входили полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТФ).

  • Еще одна причина отказаться от автомобиля

    Как отказаться от пластика в быту

    Еще одна причина отказаться от автомобиля

    Ни один автомобиль не может обойтись без покрышек. Это знает каждый. Но не все задумываются о том, как загрязняет экологию токсичная резина. В Германии, например, где автомобилестроение занимает одно из ведущих мест в экономике, изношенные автошины - главный источник микропластика. В ФРГ на свалку отправляют около 120 тысяч автопокрышек в год. Совет DW: больше ходите пешком!

  • Альтернатива пластиковой посуде

    Как отказаться от пластика в быту

    Альтернатива пластиковой посуде

    Одноразовая пластиковая посуда широко используется и на семейных пикниках, и на массовых праздниках. Понятно, что в целях безопасности стеклянная посуда, скажем, на рок-фестивалях запрещена. Но альтернативу пластику найти можно. Совет DW: покупайте посуду из прессованного картона или используйте деревянную. И хотя бы во время домашних выездов на природу используйте не одноразовую.

  • Эксперимент с форматом кофе с собой

    Как отказаться от пластика в быту

    Эксперимент с форматом "кофе с собой"

    В Германии постепенно выводят из обращения пластиковые стаканчики, заменяя их на плотные бумажные. В некоторых кофейнях в качестве теста даже предлагают "кофе с собой" в керамических чашках многократного использования за минимальный залог. Тем не менее, немцы, по данным защитников природы, пока еще каждый час покупают около 320 тысяч пластиковых стаканчиков с кофе.

  • Съедобные шарики вместо пластиковой бутылки

    Как отказаться от пластика в быту

    Съедобные шарики вместо пластиковой бутылки

    Принципиально новая альтернатива пластиковым бутылкам для воды – разработанная в Лондоне емкость в виде съедобной разлагаемой шарообразной капсулы. Внешняя мембрана био-упаковки Ooho сделана из экстракта морских водорослей. Ее создатели надеются, что благодаря появлению на рынке этого продукта объем загрязнения окружающей среды заметно снизится.

    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


 

__________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Вредная мода: как в Германии меняется отношение к одежде

Еще одни кроссовки, и тогда начнется классная жизнь? В Академии моды и дизайна в Берлине помогают переосмыслить значение моды и отношение к одежде. (05.06.2019)  

Ночные клубы Берлина "зеленеют"

Генерировать электроэнергию на танцполе - один из способов, как берлинские ночные клубы хотят улучшить экологию в городе. Берлин дал им карт-бланш. (19.03.2019)  

Немецкие ученые: чем больше света ночью, тем раньше мы стареем

Световое загрязнение многие специалисты считают чуть ли не таким же опасным для людей и планеты, как и экологические проблемы. Тревожит то, что непонятно, как с этим бороться. (18.03.2019)  

Ныряй, но проверяй: советы отдыхающим на морских курортах

"Не зная броду, не суйся в воду!", - гласит народная мудрость. В воду также лучше не соваться, если нет уверенности в ее чистоте. (30.07.2018)  

Спасите планету от пластика, перестаньте убивать черепах

5 июня - Всемирный день окружающей среды. В этом году он посвящен борьбе против пластикового мусора. (05.06.2018)  

Как немцы решают проблему кофейного мусора

Бодрящий кофе с собой - удобное изобретение для современного человека и большая проблема для экологии. Как с ней борются в Германии и при чем тут фрайбургская кружка? (18.05.2018)  

Арт-проект во спасение планеты Земля

Оказывается, ледники Гренландии не такие уж вечные: им грозит исчезновение. Виной тому - глобальное потепление. Его последствия запечатлела фотограф Барбара Домбровски. (11.06.2019)  

Как отказаться от пластика в быту

Вы хотите жить, по возможности не нанося вред природе? Для начала попробуйте отказаться от изделий из пластика. DW советует, чем их заменить. (23.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Побежали за мусором!  

Школьники за экологию  

Новые вещи из старых  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера