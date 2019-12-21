Что есть в каждом немецком доме (фотогалерея)

Особенности жилья в Германии

Домик в пригороде

Очень популярны у немецкого среднего класса односемейные домики, которых много в пригородах больших городов. Стоят они немало (в среднем, 300-500 тысяч евро), зато ипотечная ссуда сейчас в Германии очень низкая: около двух процентов годовых, если вы берете, скажем, половину этой суммы на десять лет. А если не покупать, а снимать такой дом, то он обойдется чуть дороже, чем городская квартира.

Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр