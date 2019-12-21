 Что есть в каждом немецком доме (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.12.2019

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Культура и стиль жизни

Что есть в каждом немецком доме (фотогалерея)

Кофеварка, стаканчик для яиц, папки с документами, разноцветные мусорные ведра... Что еще обязательно есть в типичном немецком доме?

  • Стаканчик для яиц

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Стаканчик для яиц

    Рюмка или стаканчик для яиц - удобная подставка для тех, кто любит яйцо всмятку. Уже в середине XVI века завтракать без него для немецкой аристократии было немыслимо. Сегодня такие рюмки или стаканчики для яиц есть практически в каждом немецком доме. На снимке рядом стоит специальное приспособление для срезания верхнего слоя яйца: оно оставляет скорлупу яйца целой, без трещин.

  • Symbolbild EU-Vorschriften für Kaffeemaschinen mit hohem Stromverbrauch (picture-alliance/dpa)

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Кофеварка

    С нее для огромного большинства немцев начинается утро. Больше всего популярна кофеварка с фильтром. В последнее время получили распространение капсульные кофеварки. Но во многих домах стоят и кофемашины, позволяющие готовить самые разные виды кофе, в том числе капучино и эспрессо. Они стоят от 500 евро и больше.

  • Овощечистка

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Овощечистка

    Патент на широко известное сегодня специальное приспособление для чистки овощей и фруктов от кожуры - овощечистку - был выдан в Германии еще в 1936 году. Но массовый выпуск начался лишь в середине 1950-х годов в Швейцарии. Благодаря овощечистке молодые немцы чистить картофель и овощи обыкновенным ножом практически уже не умеют.

  • Канцелярские

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Канцелярские папки

    Легендарную любовь немцев к порядку иллюстрируют, среди прочего, многочисленые архивные папки на книжных полках. В них аккуратно рассортированы квитанции, справки, свидетельства, письма, договоры, налоговые декларации... Все это хранится годами: а вдруг пригодится?

  • Ланч-бокс

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Ланч-боксы

    Всевозможные емкости для хранения продуктов, контейнеры для бутербродов, ланч-боксы, - все это вы обязательно увидите в немецких кухонных шкафах, в холодильнике, в ранце или рюкзаке ребенка. Они пригодны для микроволновой печи, посудомоечной машины и морозильника.

  • Пластиковый жетон

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Пластиковый жетон

    Еще одна вещь, типичная для немецкой хозяйки, - это пластиковый жетон для тележки в супермаркете. Конечно, такие тележки для покупок можно брать напрокат и с помощью монеты в 50 центов или один евро, но пластиковый жетон удобнее: а вдруг мелочи не окажется?

  • Одеяло для одного

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Одеяло для одного

    Каждый немец предпочитает собственное, для него лично предназначенное одеяло. Многих туристов и гостей Германии удивляет, что спать под одним, пусть даже большим одеялом, в двуспальной кровати здесь не принято.

  • Мини-метеостанция

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Мини-метеостанция

    Барометр и термометр есть в Германии в очень многих домах. Как правило, это современная мини-метеостанция (Wetterstation), показывающая не только температуру в настоящий момент, но и возможные изменения погоды в течение дня. И хотя большинству не надо выходить ни на сельскохозяйственные работы, ни на охоту или рыбалку, все равно: погода интересует всех.

  • Тапочки

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Тапочки

    Ну, этим вряд ли кого-то удивишь, и, тем не менее, это еще одна обязательная принадлежность немецкого дома. Причем, комплектов тапочек, как правило, много: чтобы хватило на всех возможных гостей. Причем, тапочек новых: стопанных шлепанцев вы в Германии не увидите.

  • Копилка

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Копилка

    В каждом немецком доме (во всяком случае, в каждом, где есть дети) вы обязательно увидите копилку. В нее обычно бросают мелочь, избавляясь от мелких монет и облегчая кошелек. В Германии символ достатка и удачи - свинья, поэтому и копилки чаще всего - в виде свиньи.

  • Складная сушилка

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Складная сушилка

    Еще одно практичное изобретение нового времени, которое имеется в каждом немецком доме. В комнате, на балконе, на чердаке или в подвале, - этe складную сушилку можно поставить везде, чтобы высушить свежевыстиранное белье.

  • Мусорные ведра

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Мусорные ведра

    Ведра, корзины, баки и другие приспособления для сбора мусора имеются в хозяйстве немцев в большом количестве. С тех пор, как в стране ввели сортировку отходов, в домах появились различные мусорные ведра для пластмассы, макулатуры, пищевых и прочих отходов.

    Автор: Инга Ваннер


  • Стаканчик для яиц

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Стаканчик для яиц

    Рюмка или стаканчик для яиц - удобная подставка для тех, кто любит яйцо всмятку. Уже в середине XVI века завтракать без него для немецкой аристократии было немыслимо. Сегодня такие рюмки или стаканчики для яиц есть практически в каждом немецком доме. На снимке рядом стоит специальное приспособление для срезания верхнего слоя яйца: оно оставляет скорлупу яйца целой, без трещин.

  • Symbolbild EU-Vorschriften für Kaffeemaschinen mit hohem Stromverbrauch (picture-alliance/dpa)

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Кофеварка

    С нее для огромного большинства немцев начинается утро. Больше всего популярна кофеварка с фильтром. В последнее время получили распространение капсульные кофеварки. Но во многих домах стоят и кофемашины, позволяющие готовить самые разные виды кофе, в том числе капучино и эспрессо. Они стоят от 500 евро и больше.

  • Овощечистка

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Овощечистка

    Патент на широко известное сегодня специальное приспособление для чистки овощей и фруктов от кожуры - овощечистку - был выдан в Германии еще в 1936 году. Но массовый выпуск начался лишь в середине 1950-х годов в Швейцарии. Благодаря овощечистке молодые немцы чистить картофель и овощи обыкновенным ножом практически уже не умеют.

  • Канцелярские

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Канцелярские папки

    Легендарную любовь немцев к порядку иллюстрируют, среди прочего, многочисленые архивные папки на книжных полках. В них аккуратно рассортированы квитанции, справки, свидетельства, письма, договоры, налоговые декларации... Все это хранится годами: а вдруг пригодится?

  • Ланч-бокс

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Ланч-боксы

    Всевозможные емкости для хранения продуктов, контейнеры для бутербродов, ланч-боксы, - все это вы обязательно увидите в немецких кухонных шкафах, в холодильнике, в ранце или рюкзаке ребенка. Они пригодны для микроволновой печи, посудомоечной машины и морозильника.

  • Пластиковый жетон

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Пластиковый жетон

    Еще одна вещь, типичная для немецкой хозяйки, - это пластиковый жетон для тележки в супермаркете. Конечно, такие тележки для покупок можно брать напрокат и с помощью монеты в 50 центов или один евро, но пластиковый жетон удобнее: а вдруг мелочи не окажется?

  • Одеяло для одного

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Одеяло для одного

    Каждый немец предпочитает собственное, для него лично предназначенное одеяло. Многих туристов и гостей Германии удивляет, что спать под одним, пусть даже большим одеялом, в двуспальной кровати здесь не принято.

  • Мини-метеостанция

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Мини-метеостанция

    Барометр и термометр есть в Германии в очень многих домах. Как правило, это современная мини-метеостанция (Wetterstation), показывающая не только температуру в настоящий момент, но и возможные изменения погоды в течение дня. И хотя большинству не надо выходить ни на сельскохозяйственные работы, ни на охоту или рыбалку, все равно: погода интересует всех.

  • Тапочки

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Тапочки

    Ну, этим вряд ли кого-то удивишь, и, тем не менее, это еще одна обязательная принадлежность немецкого дома. Причем, комплектов тапочек, как правило, много: чтобы хватило на всех возможных гостей. Причем, тапочек новых: стопанных шлепанцев вы в Германии не увидите.

  • Копилка

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Копилка

    В каждом немецком доме (во всяком случае, в каждом, где есть дети) вы обязательно увидите копилку. В нее обычно бросают мелочь, избавляясь от мелких монет и облегчая кошелек. В Германии символ достатка и удачи - свинья, поэтому и копилки чаще всего - в виде свиньи.

  • Складная сушилка

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Складная сушилка

    Еще одно практичное изобретение нового времени, которое имеется в каждом немецком доме. В комнате, на балконе, на чердаке или в подвале, - этe складную сушилку можно поставить везде, чтобы высушить свежевыстиранное белье.

  • Мусорные ведра

    Какие вещи есть в каждом немецком доме?

    Мусорные ведра

    Ведра, корзины, баки и другие приспособления для сбора мусора имеются в хозяйстве немцев в большом количестве. С тех пор, как в стране ввели сортировку отходов, в домах появились различные мусорные ведра для пластмассы, макулатуры, пищевых и прочих отходов.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:
Особенности жилья в Германии

  • Немцы снимают квартиры

    Особенности жилья в Германии

    Немцы снимают квартиры

    Семь из каждых десяти жителей стран Евросоюза живут в собственных домах и квартирах. Но, во-первых, подавляющее большинство - это сельское население, а, во вторых, в Германии ситуация другая. Больше половины жителей страны предпочитают снимать жилье - в первую очередь, потому что они хотят оставаться мобильными. Самые популярные - малоквартирные дома. Таких строится в последние годы больше всего.

  • Современная архитектура

    Особенности жилья в Германии

    Современная архитектура

    Разумеется, строятся в Германии и многоквартирные дома. Но часто - не типовые, не безликие "коробки", а дома интересной, оригинальной архитектуры - как, например, дюссельдорфский комплекс Der Neue Zollhof.

  • Добровольная коммуналка

    Особенности жилья в Германии

    Добровольная коммуналка

    Жилье в Германии, за небольшими исключениями, частное, и лучшие квартиры в престижных районах больших городов стоят немало. Поэтому, скажем, студенты предпочитают селиться в так называемых добровольных коммуналках (Wohngemeinschaft). Самый большой плюс таких жилищных сообществ: плату за квартиру можно поделить на несколько человек. Кухню и ванную, как и положено в коммуналке, убирают по очереди.

  • Ддом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы

    Особенности жилья в Германии

    Без ремонта

    В бывшей ГДР жилищный вопрос пытались решить, строя микрорайоны блочно-панельных многоэтажек, как это было и в Советском Союзе. Но очень многие продолжали жить в домах, построенных еще в XIX веке, в которых в лучшем случае делали косметический ремонт (на снимке: дом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы). Их реставрировали лишь после объединения Германии.

  • Деревня в Нойкирхене

    Особенности жилья в Германии

    Вот моя деревня...

    Конечно, немцы живут не только в больших городах. Но качество жилья в сельской местности Германии практически не отличается от качества городских квартир. Дома - благоустроенные, со всеми удобствами, с горячей водой, дороги - прекрасные... Вот только развлечений меньше.

  • Внутренний дворик

    Особенности жилья в Германии

    Внутренний дворик

    Но вернемся в немецкие города. Старые городские застройки немецкой столицы знамениты, кроме всего прочего, своими внутренними двориками, в которых когда-то часто располагались небольшие мастерские. Сегодня здесь играют дети, стоят детские коляски и велосипеды...

  • Домик в пригороде

    Особенности жилья в Германии

    Домик в пригороде

    Очень популярны у немецкого среднего класса односемейные домики, которых много в пригородах больших городов. Стоят они немало (в среднем, 300-500 тысяч евро), зато ипотечная ссуда сейчас в Германии очень низкая: около двух процентов годовых, если вы берете, скажем, половину этой суммы на десять лет. А если не покупать, а снимать такой дом, то он обойдется чуть дороже, чем городская квартира.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


Контекст

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