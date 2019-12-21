Что есть в каждом немецком доме (фотогалерея)

Кофеварка, стаканчик для яиц, папки с документами, разноцветные мусорные ведра... Что еще обязательно есть в типичном немецком доме?
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