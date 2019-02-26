Что думают звезды шоу-бизнеса Украины о скандале с Maruv

Певица Maruv не поедет на "Евровидение", не договорившись об условиях своего участия с национальным вещателем НОТУ. Что об этом думают представители украинского шоу-бизнеса?
Maruv (Анна Корсун) получила право представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2019", который должен состояться в Тель-Авиве в мае этого года. Но после победы в национальном отборе конкурсантов певица Maruv и Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не смогли договориться об условиях участия певицы в конкурсе.
"После проведенных переговоров с Maruv не удалось найти общего решения относительно миссии представителя Украины на "Евровидении", отмечает руководство телерадиокомпании. Возникший между ними спор вызвал оживленное обсуждение вопроса о том, кто и на каких условиях должен участвовать в национальном отборе участников "Евровидения". DW спросила известных представителей украинского шоу-бизнеса, что они об этом думают.
"Голуби мира" в шоу-бизнесе
Александр Пономарев, который впервые представил Украину на "Евровидении" в Риге в 2003 году, говорит, что условия участия нужно было оговаривать заранее. "Чтобы не было таких казусов, нужно еще на старте - на моменте отбора проговаривать все моменты, то есть на берегу, а не когда уже поплыли. И поэтому сейчас это выглядит дико. В Европе это выглядит дико", - сказал певец в комментарии DW.
По словам Пономарева, ему очень не хочется, чтобы Украину представлял исполнитель, не имеющий какой-то четкой политической позиции. "Я вообще не понимаю артистов, которые говорят, что они "голуби мира". Для меня это нонсенс. Потому что артист - это, прежде всего, человек. И человек должен иметь свою позицию и высказывать ее честно, а не выкручиваться и говорить, что "я хочу мира во всем мире". Все хотят мира во всем мире ", - эмоционально заявил певец в беседе с DW.
Политические ноты "Евровидения"
Муж победительницы "Евровидения-2004" Русланы и ее продюсер Александр Ксенофонтов считает, что этот конкурс никогда не был "чисто музыкальным" и ситуация вокруг Maruv не могла и не может быть свободной от политики. То, что она не будет представлять Украину - не самый плохой сценарий в данной ситуации, убежден продюсер. "Я не могу представить участником от Азербайджана, гражданина, гастролирующего в Армении, или наоборот. Я вообще не могу представить таких гастролей. Такое невозможно ни с Абхазией в контексте Грузии, ни с Косово в контексте Сербии, ни с Кипром в контексте Турции", - отметил в комментарии DW Александр Ксенофонтов. Он не понимает, как в финал национального отбора могла попасть певица "с таким бэкграундом, такой эстетикой, такой философией и такой жизненной позицией".
Минкультуры Украины не вмешивается, но ...
Общественное мнение в Украине разделилось. Одни говорят, что не надо политизировать песенный конкурс и напоминают о провале группы "Гринджолы" (The Greenjolly) после "Оранжевой революции". Другие утверждают, что трое из шестерых финалистов национального отбора, а именно - победительница Maruv, а также Yuko и Anna Maria - "коллаборационисты".
Мать двух близнецов дуэта Anna Maria из Крыма сейчас является "вице-премьером" в самопровозглашенном правительстве аннексированного полуострова. Участница дуэта Yuko - гражданка РФ, то есть страны-агрессора по украинскому законодательству. А певица Maruv в 2015-м выступала на "Новой волне" в Сочи, в прошлом году - на чемпионате мира по футболу в РФ, а на 6-е апреля запланирован ее сольный концерт в Москве, на 12-е - в Санкт-Петербурге.
В министерстве культуры Украины отгородились от скандала, заявив, что ведомство не выбирает жюри, не контролирует отбор участников этого конкурса и не заключает контракт с артистом-победителем. Все это - компетенция общественного вещателя. С другой стороны, в ведомстве заявляют, что "государство должны представлять достойные артисты, патриоты Украины, которые осознают свою ответственность".
(Не) сознательная провокация?
Национальный отбор представителя Украины для участия в "Евровидении" проводил телеканал СТБ в партнерстве с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, являющейся членом Европейского вещательного союза (ЕВС). Строгих правил, как выбрать участника от той или иной страны, нет. Это может быть и открытый конкурс, и просто назначение исполнителя без отбора. Телекомпания, являющаяся членом ЕВС, может делегировать право отбора и другой компании или делать это вместе.
Украинский музыкальный продюсер Владимир Бебешко, известный аранжировкой песен для звезд эстрады: от Софии Ротару до Филиппа Киркорова, в комментарии DW заявил, что у организаторов вообще нужно забрать право проводить национальный отбор. "Они создали провокацию публичную - как политические репрессии. Это частная компания, а отбор - на уровне государства. Это не шутки, это не "Х-фактор", не талант-шоу. Они пренебрегли интересами государства, а преследовали цель провести шоу и получить хорошие рейтинги своего телеканала", - утверждает Бебешко.
А вот известный украинский режиссер-постановщик Олег Боднарчук считает, что виновен не частный вещатель СТБ, а НОТУ. "Все какие-то политические требования нужно было указать, подписать контракты с людьми, которые выходят в эфир, а потом уже начинать телевизионный отбор. После того, как человек победил, устанавливать (новые. - Ред.) правила - это никуда не годится", - убежден Боднарчук. По его словам, надо было заранее указать условия, например, не гастролировать в России вообще в течение какого-то определенного времени и четко признать территориальную целостность Украины.
В комментарии СТБ также отмечается, что каких-то специфических требований для национального отбора на "Евровидение", в частности относительно гастролей в России не было. "За 4 года необходимость внесения такого пункта в правила не ставилась. Основной критерий - это песня. Качественная авторская песня без плагиата. А также желание артиста представлять Украину на международном песенном конкурсе и соревноваться за право в прямых эфирах национального отбора", - говорится в комментарии СТБ. В правилах, как указывают на телеканале СТБ, среди прочего, прописаны такие требования к песне: она должна быть оригинальной, хронометраж составляет не более 3 минут, может быть выполнена на любом языке. Также на сцене могут находиться не более 6 участников коллектива или группы.
Скандал вокруг Maruv, по мнению представителей шоу-бизнеса, показал пропасть между гражданской позицией многих современных артистов в Украине и их желанием гастролировать и зарабатывать где угодно, в том числе в России. При этом Александр Ксенофонтов убежден, что виноваты не только артисты и система отбора, но и все общество: "имеем очередной скандал. И виновна в этом не девушка, которая делает то, что умеет и как умеет, а те, кто выбирал или абстрагировался, голосовал или не голосовал".
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