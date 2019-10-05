 Что думают в Золотом о ″формуле Штайнмайера″ (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 05.10.2019

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Украина

Что думают в Золотом о "формуле Штайнмайера" (фотогалерея)

В городе Золотое на Луганщине пройдет очередной этап разведения сил после подписания Украиной "формулы Штаймайера". Будни прифронтового шахтерского города - в фотогалерее DW.

  • Вид на шахту Золотое с высоты птичьего полета

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Историческая шахта

    Шахта "Золотое" - одна из двух, действующих на территории города. Ей свыше 100 лет. Как и большинство государственных шахт, это дотационное предприятие. Сейчас "Золотое" находится практически на линии боевых действий. Кроме этого, работу осложняет подтопление тех шахт, которые расположены на территории "ЛНР". Такое подтопление представляет огромную экологическую опасность для всего региона.

  • Шахтеры из города Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Прифронтовые шахтеры

    Антон (слева) и Андрей (справа) всю жизнь работают на шахте. Обоим живется сложно - им месяцами не платят зарплату. Андрею, правда, чуть полегче - он уже получает пенсию и не так зависит от зарплаты. Говорит, что будущего не видит ни в работе на шахте, ни в жизни в Золотом. Впрочем, оставлять родной город не хочет. Черные круги вокруг глаз у Антона - от угольной пыли.

  • Золотой памятник шахтеру в Золотом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Воспоминание о "золотой эпохе" Золотого

    О минувших "золотых" временах напоминает позолоченная скульптура шахтера в местном парке. Принадлежность к шахтерской профессии до сих пор имеет большое значение для самоидентификации в Донбассе. Ведь при Советском Союзе горняки обладали высоким социальным статусом. Шахтеры и сегодня гордятся своей профессией, которая, впрочем, давно утратила былой престиж.

  • Божьи коровки из шахтерских шлемов на детской площадке

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Шахтер-арт

    Атрибуты шахтерской профессии можно увидеть в Золотом даже на детской площадке. Эти божьи коровки, например, сделаны из шахтерских шлемов.

  • Улица в Золотом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Умирающий город

    Проблемы в Золотом начались еще до войны - с упадком угольной промышленности. В конце 1960-х годов город насчитывал почти 28000 жителей. Сегодня - вдвое меньше. Во время активной фазы боевых действий в Донбассе, длящейся с 2014 года, город постоянно был под обстрелами. За пять лет здесь погибли 16 мирных жителей. Часть Золотого - поселок Золотое-5 - сейчас находится под контролем "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    В ожидании разведения войск

    В прифронтовых районах города до сих пор небезопасно. Живущие в поселке Золотое-4 супруги-пенсионеры Александр и Татьяна надеются, что после разведения войск будут меньше стрелять. Местная волонтерка Марина Данилкина настроена более скептически. Она опасается, что после отхода украинских войск боевики самопровозглашенной "ЛНР" будут мстить жителям Золотого с проукраинскими взглядами.

  • Украинские военные перед блиндажом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Военные на позициях возле Золотого

    Большинство украинских военных в Золотом тоже не в восторге от предстоящего разведения сил. Бойцы не доверяют противнику - они опасаются, что сепаратисты не отойдут, а займут позиции, оставленные украинской армией.

  • Баян на балконе оставленного дома на окраине Золотого

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Воспоминания о мирной жизни

    Жители, вынужденные оставить квартиры на окраине города из-за постоянных обстрелов, забрали не все свои вещи. Иногда здесь можно наткнуться на совершенно неожиданные находки - как этот баян на балконе. Музыки в городе сейчас не услышать - звучат разве что выстрелы.

  • КПП Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Полуоткрытый КПП

    Единственное, что было построено, а не разрушено в городе за последние годы, - это КПП "Золотое". Впрочем, свои функции он не выполняет - пересечь линию разграничения здесь нельзя: сепаратисты не открывают пункт пропуска со своей стороны. Открытие КПП "Золотое" позволило бы разгрузить единственный в настоящее время на Луганщине КПП в Станице Луганской и существенно улучшить гуманитарную ситуацию.

  • Военные проверяют автомобиль на КПП Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    КПП работает как обыкновенный блок-пост

    Сейчас КПП "Золотое" работает как обыкновенный блок-пост: здесь контролируют тех, кто выезжает из прифронтовых поселков, подконтрольных Киеву. При этом в "Золотом", как и на других КПП на линии соприкосновения, работают пограничники и представители фискальной службы, проверяющие немногочисленные автомобили и пешеходов. Есть здесь и вся необходимая инфраструктура - например, укрытие от обстрелов.

  • Контроль на блок-посту

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Неудобства для местных жителей

    Проверки здесь тщательнее, чем на простых блок-постах. К тому же "Золотое", как и другие КПП, не работает по ночам. Это создает дополнительные неудобства для местных жителей, особенно, для шахтеров: шахты работают круглосуточно. КПП можно объехать по грунтовым дорогам, но лишь в хорошую погоду. В дождь, когда дороги размывает, КПП - единственная возможность выехать куда-то и снова вернуться домой.

  • Шлагбаум на дороге

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Дорога на "ту сторону"

    Дорога, ведущая от КПП к находящемуся под контролем сепаратистов Первомайску, сейчас перекрыта. До начала военных действий многие жители Золотого работали в Первомайске. Раньше доехать туда можно было меньше, чем за час. Сейчас попасть в Первомайск из Золотого возможно только через другие КПП - например, в Станице Луганской. Дорога займет целый день.

    Автор: Николай Бердник


  • Вид на шахту Золотое с высоты птичьего полета

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Историческая шахта

    Шахта "Золотое" - одна из двух, действующих на территории города. Ей свыше 100 лет. Как и большинство государственных шахт, это дотационное предприятие. Сейчас "Золотое" находится практически на линии боевых действий. Кроме этого, работу осложняет подтопление тех шахт, которые расположены на территории "ЛНР". Такое подтопление представляет огромную экологическую опасность для всего региона.

  • Шахтеры из города Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Прифронтовые шахтеры

    Антон (слева) и Андрей (справа) всю жизнь работают на шахте. Обоим живется сложно - им месяцами не платят зарплату. Андрею, правда, чуть полегче - он уже получает пенсию и не так зависит от зарплаты. Говорит, что будущего не видит ни в работе на шахте, ни в жизни в Золотом. Впрочем, оставлять родной город не хочет. Черные круги вокруг глаз у Антона - от угольной пыли.

  • Золотой памятник шахтеру в Золотом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Воспоминание о "золотой эпохе" Золотого

    О минувших "золотых" временах напоминает позолоченная скульптура шахтера в местном парке. Принадлежность к шахтерской профессии до сих пор имеет большое значение для самоидентификации в Донбассе. Ведь при Советском Союзе горняки обладали высоким социальным статусом. Шахтеры и сегодня гордятся своей профессией, которая, впрочем, давно утратила былой престиж.

  • Божьи коровки из шахтерских шлемов на детской площадке

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Шахтер-арт

    Атрибуты шахтерской профессии можно увидеть в Золотом даже на детской площадке. Эти божьи коровки, например, сделаны из шахтерских шлемов.

  • Улица в Золотом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Умирающий город

    Проблемы в Золотом начались еще до войны - с упадком угольной промышленности. В конце 1960-х годов город насчитывал почти 28000 жителей. Сегодня - вдвое меньше. Во время активной фазы боевых действий в Донбассе, длящейся с 2014 года, город постоянно был под обстрелами. За пять лет здесь погибли 16 мирных жителей. Часть Золотого - поселок Золотое-5 - сейчас находится под контролем "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    В ожидании разведения войск

    В прифронтовых районах города до сих пор небезопасно. Живущие в поселке Золотое-4 супруги-пенсионеры Александр и Татьяна надеются, что после разведения войск будут меньше стрелять. Местная волонтерка Марина Данилкина настроена более скептически. Она опасается, что после отхода украинских войск боевики самопровозглашенной "ЛНР" будут мстить жителям Золотого с проукраинскими взглядами.

  • Украинские военные перед блиндажом

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Военные на позициях возле Золотого

    Большинство украинских военных в Золотом тоже не в восторге от предстоящего разведения сил. Бойцы не доверяют противнику - они опасаются, что сепаратисты не отойдут, а займут позиции, оставленные украинской армией.

  • Баян на балконе оставленного дома на окраине Золотого

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Воспоминания о мирной жизни

    Жители, вынужденные оставить квартиры на окраине города из-за постоянных обстрелов, забрали не все свои вещи. Иногда здесь можно наткнуться на совершенно неожиданные находки - как этот баян на балконе. Музыки в городе сейчас не услышать - звучат разве что выстрелы.

  • КПП Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Полуоткрытый КПП

    Единственное, что было построено, а не разрушено в городе за последние годы, - это КПП "Золотое". Впрочем, свои функции он не выполняет - пересечь линию разграничения здесь нельзя: сепаратисты не открывают пункт пропуска со своей стороны. Открытие КПП "Золотое" позволило бы разгрузить единственный в настоящее время на Луганщине КПП в Станице Луганской и существенно улучшить гуманитарную ситуацию.

  • Военные проверяют автомобиль на КПП Золотое

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    КПП работает как обыкновенный блок-пост

    Сейчас КПП "Золотое" работает как обыкновенный блок-пост: здесь контролируют тех, кто выезжает из прифронтовых поселков, подконтрольных Киеву. При этом в "Золотом", как и на других КПП на линии соприкосновения, работают пограничники и представители фискальной службы, проверяющие немногочисленные автомобили и пешеходов. Есть здесь и вся необходимая инфраструктура - например, укрытие от обстрелов.

  • Контроль на блок-посту

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Неудобства для местных жителей

    Проверки здесь тщательнее, чем на простых блок-постах. К тому же "Золотое", как и другие КПП, не работает по ночам. Это создает дополнительные неудобства для местных жителей, особенно, для шахтеров: шахты работают круглосуточно. КПП можно объехать по грунтовым дорогам, но лишь в хорошую погоду. В дождь, когда дороги размывает, КПП - единственная возможность выехать куда-то и снова вернуться домой.

  • Шлагбаум на дороге

    Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война

    Дорога на "ту сторону"

    Дорога, ведущая от КПП к находящемуся под контролем сепаратистов Первомайску, сейчас перекрыта. До начала военных действий многие жители Золотого работали в Первомайске. Раньше доехать туда можно было меньше, чем за час. Сейчас попасть в Первомайск из Золотого возможно только через другие КПП - например, в Станице Луганской. Дорога займет целый день.

    Автор: Николай Бердник


Смотрите также:

  • Мост в Станице Луганской

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Мост через линию разграничения

    Мост через Северский Донец в Станице Луганской был разрушен в 2015 году. Президент Украины Владимир Зеленский, который 7 июля совместно с главой Европейского совета Дональдом Туском посетил КПП, обещал как можно быстрее его восстановить. Для этого сепаратисты должны демонтировать свои укрепления. В "ЛНР" уже заявили, что односторонние действия по ремонту моста сорвут разведение сил.

  • На КПВВ Станица Луганская

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Граница, созданная войной

    Пункт пропуска через линию разграничения в Станице Луганской - единственный в Луганской области и один из пяти функционирующих в Донбассе. Ежедневно его пересекают в среднем 5-6 тысяч человек. Они идут на подконтрольную Киеву территорию пешком, чтобы получить пенсию, сделать покупки или проведать родных. Большинство в тот же день возвращается обратно.

  • Пожилые люди пересекают КПВВ Станица Луганская

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Вынужденные переселенцы

    Многие люди на переходе официально считаются переселенцами, хотя большинство из них по-прежнему живет в "ЛНР". Фиктивный статус беженцев необходим им, чтобы получать пенсии и социальные выплаты на подконтрольной Киеву территории. Чтобы не потерять этот статус, люди раз в два месяца обязаны пересекать линию разграничения. Президент Владимир Зеленский предложил увеличить этот срок до года.

  • Пожилые люди и инвалиды пересекают КПВВ Станция Луганская

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Наиболее уязвимые

    На переходе много людей в инвалидных колясках. Обычно на улицах украинских городов, не приспособленных для инвалидов, их не увидишь. Но жителям подконтрольных сепаратистам территорий, имеющим инвалидность, тоже приходится периодически пересекать линию разграничения, чтобы подтвердить фиктивный статус переселенца и получить пенсию.

  • Женщине стало плохо во время перехода КПВВ

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Убийственная жара

    Люди в очередях страдают от сильной жары. Медики говорят, что в летние дни в пункте пропуска "Станица Луганская" десятки мирных жителей получают тепловые удары. Бывают и смертельные случаи. 22 июня от инсульта здесь умер пожилой мужчина, который хотел попасть из "ЛНР" на подконтрольную правительству Украины территорию.

  • Бывшие передовые укрепления украинской армии

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Между двумя "нулями"

    Это - бывшие передовые укрепления украинской армии, так называемый "ноль". Позиции остались после недавнего разведения сил. Люди говорят, что теперь переходить на другую сторону стало психологически легче - они чувствуют себя в большей безопасности. Раньше часть пути пролегала между передовыми позициями ВСУ и сепаратистов, находившихся на расстоянии всего 400 метров друг от друга.

  • Разрушенный дом в Станице Луганской

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Напоминание о военных действиях

    По обе стороны дороги - дома, разрушенные во время активных военных действий. Станица Луганская относится к населенным пунктам, наиболее сильно пострадавшим от обстрелов. Всего в Станично-Луганском районе было повреждено или разрушено почти 4000 зданий - примерно пятая часть всего жилого фонда.

  • Остаток снаряда

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Опасные сюрпризы

    Остаток снаряда, который виден на фотографии, не опасен - в отличие от мин и неразорвавшихся боеприпасов, лежащих в земле или на обочине дороги. Сколько их - точно не знает никто.

  • Памятник погибшим бойцам Национальной гвардии Украины, оказавшийся в серой зоне

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Опасения вандализма

    До разведения сторон памятник погибшим бойцам Национальной гвардии Украины находился на контролируемой украинской армией части перехода. Теперь он оказался в "серой зоне". Военные опасались, что сторонники сепаратистов могут повредить памятник. Но этого не произошло. Нетронутыми остались и флаги Украины на прежних передовых позициях ВСУ.

  • Станичные рикши за деньги подвозят людей к КПВВ на инвалидных колясках

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Станичные "рикши"

    Людей, которым тяжело добраться до КПП пешком, за деньги подвозят так называемые "рикши" или "бабковозы". Внимание журналистов им явно не по душе - их бизнес нелегален. Впрочем, помешать им некому - власти в "серой зоне" нет. На саммите Украина - ЕС президент Владимир Зеленский пообещал пустить по переходу автобусы и электрокары. Но пока "рикши" остаются здесь единственным транспортом.

  • Мужчина, за деньги довозящий людей от моста к украинскому КПВВ в инвалидной коляске

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Руслан и его коляска

    "Бабковоз" Руслан работает на переходе уже более четырех лет. Поездка от разрушенного моста до контрольного пункта украинских пограничников - а это около километра - стоит 50 гривен или 100 российских рублей, которые в ходу в "ЛНР". Как уверяет Руслан, он может подвезти и бесплатно, если у "пассажира" нет денег. Рассказывает, что услугами "рикш" иногда пользуется и молодежь - ради развлечения.

  • Тележки с товарами, которые перевозят через КПВВ в ЛНР

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    Торговля несмотря на блокаду

    Еще один распространенный на КПП бизнес - доставка товаров с подконтрольной Киеву территории в "ЛНР". Людей, которые этим занимаются, называют "тачечниками". В "ЛНР" везут в основном продукты питания и средства личной гигиены: на подконтрольной Киеву территории они дешевле и качественнее. Один человек может провезти не более 75 килограммов в сутки.

  • Мужчина, перевозящий товар через линию разграничения

    Дорога жизни: как пересекают линию разграничения в Станице Луганской

    "Тачечник" -поэт

    "Тачечник" Евгений Вальдман когда-то работал бухгалтером. Теперь он возит продукты из Станицы Луганской в "ЛНР". На фотографии в его тележке - 22 килограмма сыра. Он рассчитывает заработать 250 гривен (около 600 рублей - Ред.). Евгений пишет стихи о войне в Донбассе. Говорит, что после разведения сил атмосфера на переходе стала менее напряженной. И, как и все здесь, мечтает о мире.

    Автор: Николай Бердник



Смотреть видео 14:35

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