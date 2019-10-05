Что думают в Золотом о "формуле Штайнмайера" (фотогалерея)

В городе Золотое на Луганщине пройдет очередной этап разведения сил после подписания Украиной "формулы Штаймайера". Будни прифронтового шахтерского города - в фотогалерее DW.
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