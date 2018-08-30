Что делать с руками, чтобы не навредить карьере

Мимика и жесты могут сильно навредить карьере, но могут и помочь правильно заявить о себе. Немецкие психологи выделяют пять самых распространенных ошибок.

Слабое рукопожатие

Первое впечатление, которое складывается о человеке, может быть испорчено одним небрежным жестом. Представьте, вы протягиваете руку своему начальнику или партнеру по переговорам, но делаете это неумело, неловко. Вместо крепкого рукопожатия вы слегка сдавливаете руку собеседника и таким образом передаете ему сигнал, который может быть интерпретирован как низкая самооценка, слабая сила воли.

Скрещивание рук

Столкнувшись с начальником в коридоре, сотрудник может попасть в непростую ситуацию. Шеф будет интересоваться текущими делами, и хорошо, если в руках у сотрудника окажется папка или даже чашка с кофе, тогда он не сможет допустить роковой ошибки - скрестить руки на груди. Этим жестом он может несознательно показать, что он не доверяет начальнику или ему просто не интерес этот разговор.

Осторожнее с папкой! Если она окажется у вас в руках на момент разговора, не прикладываете ее к груди. Так вы создадите заслон или преграду, как бы защищаясь от своего собеседника. Документы можно взять в одну руку, а еще лучше положить на время на стол или стул, если они стоят поблизости.

Движения пальцами

Перестаньте теребить блокнот, ручки, телефон пальцами! Это может вывести из равновесия вашего собеседника. Таким образом вы посылаете ему сигнал, что готовы делать все что угодно, но только не вникать в беседу. Снять напряжение или хотя бы скрыть его помогут легкие движения пальцами, но не руки, а ноги. Этого жеста никто не заметит, зато вы сможете слегка расслабиться.

Размахивание руками

Вы когда-нибудь видели, чтобы начальник сильно торопился, размахивал руками, ускорял ходьбу? Все это скорее характерно для стажеров и молодых сотрудников. Учитесь размеренности у шефа. Не ускоряйте шаг, не делайте хаотичных движений.

Поглаживание шеи или приглаживание волос

Этим жестом американская актриса Меган Маркл, уже став женой принца Гарри, озадачила журналистов. Во время одного из важных мероприятий она постоянно дотрагивалась до шеи. То ли воротник платья не давал герцогине Сассекской покоя, то ли на это была другая причина. В рабочей обстановке этот жест также вызовет недоумение и может быть растолкован как признак слабости, неуверенности. Кроме того, он может быть воспринят и как попытка скрыть что-то от собеседника или даже солгать. А ведь ему есть физиологическое объяснение. За ямкой на шее скрывается мускул, который реагирует при стрессе. Поглаживание шеи объясняется интуитивным желанием снять напряжение. Чаще всего этот жест, как и приглаживание волос, используют женщины. По мнению психологов, уверенности им это не добавляет.

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Правила поведения на собеседовании

Правила поведения на собеседовании Язык тела говорит больше, чем нам хочется В беседе с рекрутером важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы это делаете: рукопожатие, мимика, манера сидеть на стуле и жестикулировать во время разговора. От этих невербальных сигналов в значительной степени зависит, удастся ли вам расположить к себе рекрутера.

Правила поведения на собеседовании Естественность - залог успеха! Стремление показать себя с лучшей стороны, конечно, предполагает некоторую долю позерства. Но, все же, старайтесь вести себя максимально естественно и не пытайтесь заглушить те качества характера, которые определяют вас как личность. Например, если вы интроверт, то и не надо стараться показать себя рубахой-парнем, а экстравертам не рекомендуется изображать неестественную для них сдержанность.

Правила поведения на собеседовании Первое впечатление решает все Прямая осанка важна, но она - не синоним скованности. Здесь применима военная формула "голову поднять вверх, живот втянуть, грудь расправить", но, так сказать, в смягченном варианте. Не переусердствуйте! Но помните: прямая осанка поможет вам произвести хорошее впечатление в первые минуты знакомства с рекрутером.

Правила поведения на собеседовании Уверенный в себе человек сидит удобно Тот, кто сидит на краешке стула, выдает свою неуверенность, утверждают специалисты онлайн-журнала для ученых-экономистов wiwi-treff.de. Не стесняйтесь устроиться на стуле поудобнее, заняв всю площадь сиденья. Держите спину ровно, не разваливайтесь. Руки лучше держать перед собой на столе.

Правила поведения на собеседовании Сигнализируйте согласие и интерес! Не стоить сидеть "по струнке смирно". Это производит натянутое впечатление. Меняйте время от времени положение на стуле. Если у вас несколько собеседников, всегда поворачивайтесь в сторону говорящего, сигнализируя, что вы внимательно и с уважением его слушаете. Смотрите собеседнику в глаза и иногда утвердительно кивайте, рекомендуют эксперты сайта bewerbung-tipps.com.

Правила поведения на собеседовании Жестов должно быть в меру Жесты помогут подчеркнуть то, что вы говорите, выделить самые важные темы в разговоре. Но не следует перебарщивать с жестикуляцией: сильно размахивать руками, направлять в сторону собеседника указательный палец или перекрещивать руки на груди строго не рекомендуется. Это может создать угрожающее или отталкивающее впечатление.

Правила поведения на собеседовании Избавляйтесь от жестов-паразитов! Старайтесь не использовать жесты, свидетельствующие о неуверенности, как, например, почесывание затылка или носа, подергивание мочки уха и прочих жестов-паразитов. На фотографии - жест неуверенности в исполнении актера Гëтца Шуберта (Götz Schubert).

Правила поведения на собеседовании Не сидите с каменным лицом Мимика человека порой говорит о нем больше, чем слова. Даже если вы рассказываете очень интересные вещи, ваше неподвижное лицо может испортить хорошее впечатление и навести собеседника на мысль, что все сказанное вы выучили наизусть. Помните: живое выражение лица важно не только когда вы говорите, но и когда слушаете. Не забывайте показывать собеседнику, что вам интересно то, о чем он говорит.

Правила поведения на собеседовании Смотрите собеседнику в глаза Смотрите собеседнику в глаза. Так вы сигнализируете свою открытость и интерес к разговору, а также уверенность в своих силах. Если при разговоре вы отводите глаза или даже опускаете их, рассматривая, например, свои руки на столе, это может быть расценено как знак неуверенности, отсутствие интереса или внимания. Все это, конечно, не в вашу пользу.

Правила поведения на собеседовании Улыбайтесь искренне! Сохранять вежливое выражение лица на собеседовании особенно важно. К сожалению, порой вежливость путают с неизменной натянутой улыбкой. Она неестественна и может вызвать обратный эффект, в то время как настоящая теплая улыбка создает приятную атмосферу для беседы и оставляет хорошее впечатление о собеседнике. А этого и нужно желающему устроиться на работу. Желаем вам удачи! Автор: Ольга Солонарь

