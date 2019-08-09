Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина

Москвичи в борьбе за честные выборы

Больше всего задержаний - на Пушкинской

Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.