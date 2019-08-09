 Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.08.2019

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Россия

Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина

Пока в Москве протестуют, а в Сибири бушуют лесные пожары, Владимир Путин катается на мотоцикле в Крыму. Карикатурист Сергей Елкин о параллельных мирах властей и народа в России.

Путин в люльке мотоцикла в виде батискафа едет в окружении пожаров - карикатура Сергея Елкина

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  • Пожилая женщина в кресле-каталке перед росгвардейцами

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    Автор: Евгений Жуков


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