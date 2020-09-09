Что делает Берлин для создания вакцины от коронавируса

В правительстве Германии с большим сомнением относятся к разработанной в России и уже разрешенной там к выпуску в гражданский оборот вакцине против коронавируса, но при определенных условиях готовы рассмотреть вопрос об импорте препарата под названием "Спутник V".

Об этом заявил во вторник, 15 сентября, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn), отвечая на вопрос корреспондента DW. "Если в мире появится хорошо апробированная, безопасная и эффективная вакцина, - сказал Шпан, - то мы ее, разумеется, изучим и при определенных условиях постараемся получить в наше распоряжение".

В Германии мало знают о российской вакцине

Пока, однако, в Берлине слишком мало информации о российском препарате. "Иногда нам хотелось бы знать побольше, поскольку прозрачности в этом деле еще мало, - заметил Шпан. - Есть обмен на разных уровнях, между различными институтами, существуют хорошие устоявшиеся контакты, но остается открытым вопрос, какую информацию делают для нас доступной, а какую нет". И это, по словам Шпана, касается не только России, но и Китая, который также ускоренными темпами работает над созданием вакцины против SARS-CoV-2.

Министр образования и научных исследований ФРГ Анья Карличек

Поэтому намного больше надежд в Берлине возлагают на отечественные разработки, а также на фармацевтические фирмы в европейских странах. "Немецкое правительство поддерживает усилия ученых и предприятий как на национальном, так и на международном уровне", - сказала министр образования и научных исследований ФРГ Анья Карличек (Anja Karliczek) на пресс-конференции в Берлине, на которой она и Йенс Шпан проинформировали журналистов о состоянии дел в разработке вакцины от коронавируса и мерах по обеспечению ей в будущем населения ФРГ.

Германия стала, в частности, одной из стран-основательниц международной Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), на нужды которой из немецкого бюджета выделены 65 млн евро и еще 140 млн - целенаправленно на субсидии разработчикам вакцины от коронавируса.

Правительство ФРГ уже заключило договоры с двумя фирмами

Внутри страны на эти цели выделено еще больше средств - 750 млн евро. Львиная доля досталась двум немецким фирмам, которые считаются фаворитам и в разработке вакцины. BioNTech из Майнца получила 375 млн, CureVac из Тюбингена - 252 млн. Параллельно идет и создание производственных мощностей, хотя есть риск, что они и не будут задействованы, если вакцина-кандидат той или иной фирмы так и не получит допуск.

В лаборатории фирмы BioNTech

Обе фирмы разрабатывают инновационные препараты по новой технологии mRNA (messenger RNA, или перенос фрагмента РНК - генетического кода вируса. - Ред.), и с обеими правительство Германии уже заключило договоры, гарантирующие немецкому государству право в первую очередь приобрести у них 40 миллионов доз будущей вакцины. "Мне было бы трудно объяснить жителям Германии, если с помощью немецкой и европейской помощи вакцинация начнется в других частях мира, а снабжение препаратами самой Германии мы не обеспечили", - пояснил в этой связи Йенс Шпан.

В рамках Евросоюза Германия субсидирует также разработку вакцины британо-шведской компанией AstraZeneca, которая пару дней назад возобновила третью фазу клинических испытаний своего препарата AZD1222, прерванную из-за возникновения заболевания неясной этимологии у одного из добровольцев. Немецкая доля в выделенных на эти цели Евросоюзом 2,15 млрд евро - 192 млн.

Сколько доз вакцины причитается Германии?

По заключенному Еврокомиссией с AstraZeneca договору Германии гарантированы 54 млн доз вакцины этой фирмы, если она получит разрешение к применению. Кроме того, рассказал Йенс Шпан, ЕС ведет переговоры еще с целом рядом фирм, близких к завершению разработки вакцины от коронавируса - Jonson & Jonson, Moderna, Sanofi, GlaxoSmithKline. По договорам с этими фирмами Германия также получит изрядную долю их будущего производства, хотя еще и не известно, какую именно.

Шпан твердо исходит из того, что в конечном итоге Германии будет гарантированно причитаться больше доз вакцины, чем численность ее населения. Поскольку, однако, нет гарантии, что все препараты, на который делают ставку в Берлине, и в самом деле будет разрешены к применению, то договоры с их производителями заключают с большим запасом. "Потом я с радостью поделюсь с другими странами тем, что нам гарантировано по договорам, если выяснится, что у нас вакцин больше, чем требуется", - заявил министр.

Когда начнется вакцинация?

Что касается сроков появления долгожданной вакцины, способной остановить пандемию коронавируса, то министр образования и научных исследований Карличек называет середину будущего года, Шпан - первые месяцы 2021-го, а директор профильного по этому вопросу Института имени Пауля Эрлиха (PEI) Клаус Цихутек (Klaus Cichutek) - даже конец текущего.

При этом все трое подчеркивают важность успешного прохождения всех трех фаз испытания будущего препарата. Только будучи уверенными в его безопасности люди будут готовы пройти вакцинацию, которая, заверили министры немецкого правительства, будет добровольной. Для выработки же коллективного иммунитета, по словам Йенса Шпана, прививку от коронавируса должны сделать 55 - 60 процентов жителей страны.

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