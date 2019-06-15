Что говорят члены делегации бундестага о своей поездке в РФ

Каким должен быть курс Берлина в отношении Москвы? Имело ли смысл вводить против России санкции за аннексию Крыма, или же штрафные меры принесли больше вреда, чем пользы? Сейчас на эти вопросы сложно дать однозначный ответ. В немецком бундестаге есть различные мнения на этот счет, при этом единства нередко не могут достичь даже члены одной и той же политической партии.

С 16 июня семь депутатов бундестага из германо-российской группы парламентариев находятся с визитом в России. В составе делегации - представители всех шести парламентских фракций. Уже до поездки было понятно, что подобные действия немецких депутатов вызовут в Германии критику - особенно учитывая тот факт, что делегацию возглавляет председатель группы Робби Шлунд (Robby Schlund) из оппозиционной фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии"(АдГ).

Шлунд был избран на этот пост после того, как по итогам выборов 2017 года правые популисты впервые оказались в бундестаге. АдГ уже давно и настойчиво требует отмены санкций против РФ, которые, по словам Шлунда, "мешают общему улучшению отношений Германии с Россией и развитию германо-российского диалога".

Члены делегации выступили с заявлением

Отрицательные отзывы действительно не заставили себя долго ждать: к примеру, газета Bild - самое высокотиражное на сегодняшний день ежедневное издание в ФРГ - назвала поездку "скандальной". Газета утверждает, что, по ее данным, "Шлунд с помощью Кремля организовывал важные встречи без их согласования с посольством Германии".

Робби Шлунд (слева) на заседании Петербургского диалога в октябре 2018 года

Парламентарии, впрочем, это категорически отрицают: согласно официальному заявлению членов делегации, "посольство Германии принимало активное участие в организации визита" и все мероприятия были с ним согласованы.

Кроме того, другие парламентарии внесли изменения в первоначальную программу поездки, составленную Шлундом, говорится в заявлении. Так, депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дорис Барнетт (Doris Barnett) пояснила, что в программе было дополнительно выделено время для диалога с представителями российского бизнеса и гражданского общества. В ее первоначальном варианте такая возможность не была предусмотрена.

С какой целью депутаты бундестага поехали в РФ

Депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Михаэль Линк (Michael Link), которого, скорее, можно считать критиком Кремля, уверен, что такие поездки очень важны.

Грегор Гизи

"Если депутаты приезжают и не имеют возможности поговорить, в том числе поспорить и покритиковать друг друга, то это означает, что мы плохо выполняем свою работу. В обязанности парламентариев входит не только ездить друг к другу в гости, но и откровенно разговаривать". По словам Линка, "газета Bild сообщила, что программу визита составил глава делегации, который принадлежит к АдГ. Это, конечно, не так. С его стороны было предложение, которое мы совместно переработали и теперь воплощаем в жизнь".

В свою очередь замглавы парламентской фракции Левой партии в бундестаге Грегор Гизи (Gregor Gysi), который также является членом делегации, приветствовал тот факт, что в ней представлены все фракции бундестага. На его взгляд, это позволит избежать того, что у российских собеседников может сложиться одностороннее представление о настроениях немецких парламентариев как в том, что касается ситуации в самой ФРГ, так и отношения Берлина к политике Кремля.

Юрген Триттин

По словам Гизи, цель подобных поездок заключается в том, чтобы установить или наладить контакты между парламентами. "Межправительственных контактов зачастую бывает недостаточно, тем более, если в отношениях (двух стран - Ред.) возникают сбои. В таком случае парламентарии должны попытаться наладить контакт другим способом", - рассуждает депутат.

Представитель СвДП Михаэль Линк описывает цель поездки следующим образом: "Наша задача заключается не в том, чтобы проводить здесь внешнюю политику вместо правительства, а в том, чтобы наладить контакты с депутатами Госдумы и понять их позицию, а также представить позиции, которые от нее отличаются".

Совместимы ли санкции против РФ с диалогом?

Что же касается западных санкций против России, то члены делегаций придерживаются различных мнений на этот счет и открыто высказывают их в ходе бесед с российской стороной.

"До тех пор, пока в минском процессе не будет достигнут существенный прогресс, я считают санкции оправданными", - отмечает Сильвия Пантель (Sylvia Pantel) из объединенной консервативной фракции ХДС/ХСС. Это, впрочем отнюдь не означает, что с Москвой не нужно вести диалог - как раз наоборот, подчеркивает ее коллега Михаэль фон Аберкрон (Michael von Abercron) из ХДС.

В данный момент российская сторона проявляет больше интереса к налаживанию контактов и расширению сотрудничества, чем прежде, отмечает политик из партии "зеленых" Юрген Триттин (Jürgen Trittin). В последние несколько лет поведение Москвы было иным: "Россия не была заинтересована в диалоге из-за обострения ситуации, и мы фактически должны были ее к нему принуждать", - констатирует депутат.

Немецкие парламентарии будут находиться в России до пятницы, 21 июня, и проведут встречи в Москве и Калуге. Робби Шлунд, который недавно пытался открыть персональный офис для парламентской работы в России на деньги из госказны, но потерпел неудачу, стал первым политиком от АдГ, возглавившим такую делегацию.

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