Что говорят в Берлине о новом задержании Навального

Немецкому правительству, едва не развалившемуся накануне из-за скандала, связанного с шефом Федерального ведомства по охране конституции, в этот понедельник, 24 сентября, явно было не до Алексея Навального. Представитель федерального канцлера вообще узнал о его повторном задержании только от корреспондента DW. Более осведомленными и словоохотливыми оказались депутаты бундестага.

Правительству ФРГ не до Навального

Когда в середине дня корреспондент DW попросил на правительственной пресс-конференции в Берлине пресс-секретарь канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) прокомментировать это событие, Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) признался, что пока не располагает информацией на этот счет. В прошлом же, напомнил он, правительство Германии критически отзывалось об арестах Навального.

Штеффен Зайберт

Представитель МИД Германии также оказался неосведомленным о повторном задержании российского оппозиционного политика, но пообещал навести справки, а затем дать оценку внешнеполитического ведомства.

Ближе к вечеру дипломатическая пресс-служба сообщила корреспонденту DW, что МИД ФРГ "очень внимательно следит за развитием событий в связи с делом Навального", и напомнила о том, что в прошлом всегда выступал "за честное и отвечающее нормам правового государства производство дела" в отношении оппозиционного политика. Такой подход, заверили дипломаты корреспондента DW, по-прежнему остается в силе.

Цель задержания Навального - запугать критиков властей

Из немецких парламентариев, к которым за комментарием в связи с повторным задержанием Алексея Навального обратился корреспондент DW, первым откликнулся внешнеполитический эксперт фракции Левой партии Штефан Либих (Stefan Liebich). Он сообщил, что совершенно не разделяет многие из взглядов и методов Навального. Навальный, напомнил депутат, и сам не оспаривает выдвинутое против него обвинение в призыве к участию в несанкционированной демонстрации.

Штефан Либих

"Однако же очевидно, что его повторный арест преследует цель запугать тех, кто критикует российское правительство", - добавил Либих, считающий правильной и достойной поддержки "любую выраженную демократическим путем критику" пенсионной реформы, которую представитель немецких посткоммунистов называет "планом сокращения пенсий".

"Режим нервничает"

"Случай с Навальным показывает, как нервничает режим", - так прокомментировал повторное задержание оппозиционера внешнеполитический эксперт фракции правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). С его точки зрения, ограничительное отношение в России к праву на проведение митингов и демонстраций объясняется тем, что власти стараются пресечь рост популярности лидеров превращенной ими в маргинальную силу оппозиции, критикующей непопулярные правительственные решения. Такие, как, например, пенсионная реформа.

Родерих Кизеветтер

"Растущее недовольство населения этой реформой, - заявил Кизеветтер, отвечая на вопрос корреспондента DW, - представляет собой потенциальную угрозу Кремлю, а потому ему необходимо полностью контролировать весь дискурс".

Улучшения ситуации он ожидает только в том случае, если правящая элита признает необходимость всеобъемлющей модернизации как условия экономического развития, а с ним и повышения уровня жизни россиян.

Свободное общество - предпосылка успешной экономики

Зампредседателя фракции либеральной СвДП в бундестаге Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) видит в повторном задержании Навального и в массовых арестах участников антиправительственных демонстраций в день региональных выборов очередное подтверждение "плачевного состояния правового государства в России".

Как и Кизеветтер он считает, что "система Путина не так стабильна, как это многие думали". Ламбсдорф призывает Россию вернуться к тем ценностям и принципам, которые она сама обязалась следовать, подписывая Хельсинкский Заключительный акт, Европейскую конвенцию о защите прав человека и Парижскую хартию.

Речь идет, напомнил он, об участии граждан в политическом процессе, правах оппозиции, свободе выражать свое мнение. "Без свободного общества, - уверен Ламбсдорф, - немыслима растущая и динамичная экономика".

Председатель парламентского комитета по правам человека и гуманитарной помощи Гиде Йенсен (Gyde Jensen) усматривает в повторном задержании Навального четкую схему. "Чем больше людей готовы отстаивать свои политические убеждения, - заявила она, - тем жестче обходится российское правительство с теми, кто его критикует".

Тот, кто подавляет выступления с демократическим протестом, добавила Йенсен, нарушает основополагающие права человека. С ее точки зрения, правительство Германии должно усилить международный нажим на Москву. "Хорошие отношения (между Германией и Россией. - Ред.) могут быть только при условии соблюдения Россией международного порядка", - заключила Гиде Йенсен.

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