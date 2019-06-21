Что говорят в Берлине о беспорядках в Тбилиси

МИД Германии весьма оперативно отреагировал на события в Тбилиси. Уже ранним утром в пятницу, 21 июня, на сайте министерства, информирующем немецких туристов о положении в различных странах, появилось сообщение об акциях протеста в Тбилиси вблизи здания парламента, на проспекте Руставели и площади Свободы.

Немецкие дипломаты предупреждают отправляющихся в Грузию, что в Тбилиси не исключены дальнейшие беспорядки, столкновения демонстрантов с полицией, которая может применить слезоточивый газ и резиновые пули. Туристов призывают быть осторожными, избегать и далеко обходить скопления людей, следить за сообщениями местных СМИ и непременно следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.

МИД ФРГ призывает сохранять спокойствие

На правительственной пресс-конференции в пятницу днем представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr) подтвердила предположение корреспондента DW, что немецкое правительство внимательно следит за развитием ситуации в Тбилиси после ночных беспорядков, а посольство ФРГ находится в постоянном контакте с грузинскими властями. Она напомнила, что по грузинскому телевидению выступил посол Германии Хуберт Книрш (Hubert Knirsch), призвав всех участников тех событий соблюдать спокойствие и не прибегать к насилию.

Мария Адебар

"Мы добиваемся от грузинских властей скорейшего расследования столкновений, а также причин, приведших к ним, выступаем за диалог между всеми сторонами, призываем их содействовать разрядке напряженности, - дипломатично заявила Адебар. - Все должно проходить в рамках демократического конституционного устройства Грузии".

Напомним, что беспорядки в центре Тбилиси начались в связи с участием делегации России в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Протесты вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, что возмущает оппозиционных грузинских политиков.

Взрыв эмоций в Тбилиси из-за России

Пресс-секретарь МИД ФРГ не захотела со своей стороны говорить о причинах, которые привели к уличным столкновениям в Тбилиси. По просьбе DW она только подтвердила неизменность позиции официального Берлина по проблеме Абхазии и Южной Осетии, которая заключается в поддержке территориальной целостности Грузии.

Руководитель представительства немецкого фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) в Грузии Штефан Майстер (Stefan Meister) не скован правилами дипломатического протокола. Он считает, что столкновения могли быть спровоцированы некоторыми частями политической элиты, в частности, сторонниками Михаила Саакашвили.

"Российская тема вызывает сильнейшие эмоции в грузинском обществе, - заявил Майстер в интервью DW, - и некоторые группы специально разжигают эти эмоции с тем, чтобы использовать их в качестве инструмента борьбы с правящей партией "Грузинская мечта".

Эксперт уверен, что российская тема станет и одной из главных на предстоящих в следующем году парламентских выборах в Грузии. "Россия, как страна, оккупировавшая две грузинские территории - Абхазию и Южную Осетию, и разместившая там свои войска, играет важную роль во внутренней политике Грузии, - указывает Майстер. - А через православную церковь Россия старается оказать дополнительное воздействие на внутриполитический дискурс в Грузии".

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