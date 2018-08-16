 Что говорили друг о друге Путин и Меркель (фотогалерея) | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 16.08.2018

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Германия

Что говорили друг о друге Путин и Меркель (фотогалерея)

Нынешние отношения Меркель и Путина многообещающими не назовешь. А ведь 13 лет назад между ними существовала явная симпатия. Что говорили друг о друге канцлер ФРГ и президент РФ - в галерее DW.

  • Рукопожатие Меркель и Путина в 2005 году

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Многообещающее начало

    До этого они уже встречались, но эта встреча - первая с момента вступления Меркель в должность канцлера ФРГ. Позднее в 2005 году Меркель вспоминала: "Мы вели очень открытый диалог". Путин, в свою очередь, тоже призывал к продолжению добрых отношений после смены правительства в Берлине, заявив, что хочет "расширить сотрудничество во внешней политике, бизнесе и гуманитарных вопросах".

  • Путин и Меркель

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Умение Меркель слушать

    В рамках "Петербургского диалога" в Дрездене в конце 2006 года в интервью телеканалу MDR еще с двумя высокопоставленными политиками Путин сказал о канцлере ФРГ следующее: "Мы не знакомы очень близко, но меня впечатляет ее способность слушать". По его словам, среди политиков это умение - редкость, тем более ценно оно в Меркель.

  • Встреча Меркель и Путина в РФ в присутствии собаки российского президента

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Невинное запугивание?

    Три месяца спустя Путин знакомит Меркель со своим лабрадором Кони. При этом хорошо известно, что Меркель побаивается собак. "Хотя, как мне кажется, российский президент знал, что я не горю желанием знакомиться с его собакой, он привел ее с собой", - сказала Меркель в интервью газете Süddeutsche Zeitung восемь лет спустя. Многие сочли этот случай ярким примером умения Путина устраивать провокации.

  • Меркель и Путин в ходе германско-российских правительственных консультаций на Петербургском диалоге

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Петербургская обида

    Свое мнение об отношении Путина к критически настроенным СМИ и представителям гражданского общества Меркель косвенным образом, но вполне ясно высказала на "Петербургском диалоге" в 2012 году. На прозвучавший из публики вопрос она ответила: "Если бы я обижалась каждый раз, когда дома открывала газету, я не пробыла бы канцлером и трех дней".

  • Владимир Путин в интервью с главным редактором таблоида Bild

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Деловые отношения

    "У нас деловые отношения, за последний год я встречался с ней семь раз, минимум 20 раз мы общались по телефону, - говорит Путин в 2015 году в интервью таблоиду Bild. - Я ей доверяю, она очень открытый человек. У нее, как и других, есть определенные ограничения. Но она честно пытается урегулировать кризисы, в том числе - на юго-востоке Украины".

  • Владимир Путин

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Путин зафиксировал разочарование Меркель

    "Я никого не хочу оскорбить, но сказанное фрау Меркель - это проявление давно накопившегося гнева по поводу ограниченного суверенитета", - так охарактеризовал Путин речь Меркель в Мюнхене в июне 2017 года. Тогда, после саммита G7 на Сицилии, едва не завершившегося провалом из-за конфронтационного курса Дональда Трампа, Меркель заявила, что европейцам нужно учиться рассчитывать на собственные силы.

  • Путин дарит Меркель букет цветов в Сочи, май 2018 года

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Общение в силу необходимости

    Букет от Путина - это, скорее, проявление уважения, а не галантности. И встреча в Сочи в мае 2018 года, скорее, необходимость, чем личное желание. Об этом сказано и в заявлении Меркель на совместной пресс-конфренции: "Даже если между нами есть серьезные разногласия по некоторым вопросам, нужно говорить друг с другом. Молчание будет означать возникновение все более глубокого непонимания".

    Автор: Ян Вальтер, Марина Барановская


  • Рукопожатие Меркель и Путина в 2005 году

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Многообещающее начало

    До этого они уже встречались, но эта встреча - первая с момента вступления Меркель в должность канцлера ФРГ. Позднее в 2005 году Меркель вспоминала: "Мы вели очень открытый диалог". Путин, в свою очередь, тоже призывал к продолжению добрых отношений после смены правительства в Берлине, заявив, что хочет "расширить сотрудничество во внешней политике, бизнесе и гуманитарных вопросах".

  • Путин и Меркель

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Умение Меркель слушать

    В рамках "Петербургского диалога" в Дрездене в конце 2006 года в интервью телеканалу MDR еще с двумя высокопоставленными политиками Путин сказал о канцлере ФРГ следующее: "Мы не знакомы очень близко, но меня впечатляет ее способность слушать". По его словам, среди политиков это умение - редкость, тем более ценно оно в Меркель.

  • Встреча Меркель и Путина в РФ в присутствии собаки российского президента

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Невинное запугивание?

    Три месяца спустя Путин знакомит Меркель со своим лабрадором Кони. При этом хорошо известно, что Меркель побаивается собак. "Хотя, как мне кажется, российский президент знал, что я не горю желанием знакомиться с его собакой, он привел ее с собой", - сказала Меркель в интервью газете Süddeutsche Zeitung восемь лет спустя. Многие сочли этот случай ярким примером умения Путина устраивать провокации.

  • Меркель и Путин в ходе германско-российских правительственных консультаций на Петербургском диалоге

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Петербургская обида

    Свое мнение об отношении Путина к критически настроенным СМИ и представителям гражданского общества Меркель косвенным образом, но вполне ясно высказала на "Петербургском диалоге" в 2012 году. На прозвучавший из публики вопрос она ответила: "Если бы я обижалась каждый раз, когда дома открывала газету, я не пробыла бы канцлером и трех дней".

  • Владимир Путин в интервью с главным редактором таблоида Bild

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Деловые отношения

    "У нас деловые отношения, за последний год я встречался с ней семь раз, минимум 20 раз мы общались по телефону, - говорит Путин в 2015 году в интервью таблоиду Bild. - Я ей доверяю, она очень открытый человек. У нее, как и других, есть определенные ограничения. Но она честно пытается урегулировать кризисы, в том числе - на юго-востоке Украины".

  • Владимир Путин

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Путин зафиксировал разочарование Меркель

    "Я никого не хочу оскорбить, но сказанное фрау Меркель - это проявление давно накопившегося гнева по поводу ограниченного суверенитета", - так охарактеризовал Путин речь Меркель в Мюнхене в июне 2017 года. Тогда, после саммита G7 на Сицилии, едва не завершившегося провалом из-за конфронтационного курса Дональда Трампа, Меркель заявила, что европейцам нужно учиться рассчитывать на собственные силы.

  • Путин дарит Меркель букет цветов в Сочи, май 2018 года

    Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

    Общение в силу необходимости

    Букет от Путина - это, скорее, проявление уважения, а не галантности. И встреча в Сочи в мае 2018 года, скорее, необходимость, чем личное желание. Об этом сказано и в заявлении Меркель на совместной пресс-конфренции: "Даже если между нами есть серьезные разногласия по некоторым вопросам, нужно говорить друг с другом. Молчание будет означать возникновение все более глубокого непонимания".

    Автор: Ян Вальтер, Марина Барановская


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  • Ингольштадт

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    В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

  • Портрет Меркель кисти Элизабет Пейтон

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

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    Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

  • Ангела Меркель на теледебатах

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дебаты

    Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Галле

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель не страшны акулы

    В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

  • Дюссельдорф

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель на карнавале

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

  • Карнавал в Кельне

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и насекомые

    А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

  • Киль

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Кельн

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и дети

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Италия

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Эрфурт

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Берлин

    Нестандартные будни Ангелы Меркель

    Меркель и юные пожарные

    Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

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    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США.

    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


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Меркель и Путин: особые отношения двух политиков?

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