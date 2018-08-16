Что говорили друг о друге Путин и Меркель (фотогалерея)

Нынешние отношения Меркель и Путина многообещающими не назовешь. А ведь 13 лет назад между ними существовала явная симпатия. Что говорили друг о друге канцлер ФРГ и президент РФ - в галерее DW.
Смотрите также:
Канцлер ФРГ встретится с президентом РФ 18 августа в замке Мезеберг - резиденции правительства Германии неподалеку от Берлина. (13.08.2018)
Разногласия между Берлином и Москвой сохраняются уже много лет. Хотя встреча Путина и Меркель и вселяет некоторый оптимизм, ФРГ вряд ли кардинально изменит свой курс, считает Миодраг Шорич. (19.05.2018)
DW - об отсутствующих итогах встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина на берегу Черного моря и о главных темах переговоров: Иране, конфликте в Донбассе и "Северном потоке-2". (18.05.2018)
Канцлер ФРГ и президент России на встрече в Сочи обсудили ряд важных проблем. Они подтвердили, что Украина останется транзитером российского газа после запуска "Северного потока-2". (18.05.2018)