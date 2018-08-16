Что говорили друг о друге Путин и Меркель (фотогалерея)

Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать

Деловые отношения

"У нас деловые отношения, за последний год я встречался с ней семь раз, минимум 20 раз мы общались по телефону, - говорит Путин в 2015 году в интервью таблоиду Bild. - Я ей доверяю, она очень открытый человек. У нее, как и других, есть определенные ограничения. Но она честно пытается урегулировать кризисы, в том числе - на юго-востоке Украины".