 Что в Германии грозит за неправильную утилизацию мусора (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.12.2018

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Культура и стиль жизни

Что в Германии грозит за неправильную утилизацию мусора (фотогалерея)

За неправильное обращение с отходами в Германии строго наказывают. Будь то старая мебель, холодильник и автомобильные шины, - на все есть свой штраф. Рассмотрим конкретные примеры.

  • Мусорные контейнеры в Германии

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    В Германии хорошо развита система сбора и утилизации мусора. За неправильное обращение с отходами грозят штрафы - в каждой федеральной земле свои. Заглянем в каталог штрафов Северного Рейна - Вестфалии, самой многонаселенной федеральной земли.

  • Неправильное обращение с мусором и штрафы в Германии

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    За бытовой мусор, например, содержимое пепельницы, кожуру бананов или одноразовую посуду, выброшенные в неположенном месте, взимается штраф от 10 до 25 евро.

  • Штрафы за канистры в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу канистры, упаковку и прочие "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро.

  • Мусор вдоль дорог

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Мусор нередко выбрасывают и вдоль дорог, а также на парковках. С целью препятствовать риску распространения африканской чумы свиней, за это также предусмотрено наказание до 500 евро.

  • Нелегеальная утилизация краски

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа увеличивается.

  • Крупногабаритный мусор

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно заранее вызывать. Желающим обойти это правило и избавиться от отходов в неположенном месте грозит штраф: от 50 до 150 евро за вещи небольшого размера и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

  • Нелегальная утилизация электроприборов

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Электроприборы подлежат отдельной утилизации. Их можно сдать бесплатно в коммунальном приемном пункте. Также принять их обязан продавец - приборы размером до 25 см бесплатно, более крупные - взамен на новый товар. За попытку "спрятать" вышедший из строя холодильник в лесу грозит штраф от 100 до 300 евро. А то и до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

  • Строительный мусор в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

  • Растительные отходы

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если зеленого мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

  • Автомобильные шины

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти как положено, придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины или колеса (до пяти штук), оставленные на природе. За большее количество выброшенных шин налагается штраф от 200 до 510 евро.

  • Мотоцикл в поле

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

  • Нелегальная утилизация автомобиля

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    За автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона, например, вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

  • За собаками убирает хозяин

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок, используя для этого специальный целлофановый пакетик, в Германии обязанность их хозяев. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах, установленных у парков, скверов или в пешеходных зонах. Несоблюдение правил может стоить от 10 до 100 евро (в зависимости от "места преступления").

    Автор: Инга Ваннер


  • Мусорные контейнеры в Германии

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    В Германии хорошо развита система сбора и утилизации мусора. За неправильное обращение с отходами грозят штрафы - в каждой федеральной земле свои. Заглянем в каталог штрафов Северного Рейна - Вестфалии, самой многонаселенной федеральной земли.

  • Неправильное обращение с мусором и штрафы в Германии

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    За бытовой мусор, например, содержимое пепельницы, кожуру бананов или одноразовую посуду, выброшенные в неположенном месте, взимается штраф от 10 до 25 евро.

  • Штрафы за канистры в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу канистры, упаковку и прочие "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро.

  • Мусор вдоль дорог

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Мусор нередко выбрасывают и вдоль дорог, а также на парковках. С целью препятствовать риску распространения африканской чумы свиней, за это также предусмотрено наказание до 500 евро.

  • Нелегеальная утилизация краски

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа увеличивается.

  • Крупногабаритный мусор

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно заранее вызывать. Желающим обойти это правило и избавиться от отходов в неположенном месте грозит штраф: от 50 до 150 евро за вещи небольшого размера и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

  • Нелегальная утилизация электроприборов

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Электроприборы подлежат отдельной утилизации. Их можно сдать бесплатно в коммунальном приемном пункте. Также принять их обязан продавец - приборы размером до 25 см бесплатно, более крупные - взамен на новый товар. За попытку "спрятать" вышедший из строя холодильник в лесу грозит штраф от 100 до 300 евро. А то и до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

  • Строительный мусор в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

  • Растительные отходы

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если зеленого мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

  • Автомобильные шины

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти как положено, придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины или колеса (до пяти штук), оставленные на природе. За большее количество выброшенных шин налагается штраф от 200 до 510 евро.

  • Мотоцикл в поле

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

  • Нелегальная утилизация автомобиля

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    За автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона, например, вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

  • За собаками убирает хозяин

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок, используя для этого специальный целлофановый пакетик, в Германии обязанность их хозяев. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах, установленных у парков, скверов или в пешеходных зонах. Несоблюдение правил может стоить от 10 до 100 евро (в зависимости от "места преступления").

    Автор: Инга Ваннер


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