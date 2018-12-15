Что в Германии грозит за неправильную утилизацию мусора (фотогалерея)

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

Электроприборы подлежат отдельной утилизации. Их можно сдать бесплатно в коммунальном приемном пункте. Также принять их обязан продавец - приборы размером до 25 см бесплатно, более крупные - взамен на новый товар. За попытку "спрятать" вышедший из строя холодильник в лесу грозит штраф от 100 до 300 евро. А то и до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.