 Что будет с Атамбаевым за вооруженное сопротивление спецназу (фотогалерея) | Центральная Азия - события и оценки | DW | 08.08.2019

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Центральная Азия

Что будет с Атамбаевым за вооруженное сопротивление спецназу (фотогалерея)

Задержание спецназом экс-президента Киргизии Атамбаева привело к столкновениям, в ходе которых есть убитые и раненые. Фотогалерея DW - о том, что происходило в его селе 7 и 8 августа и чем это закончилось.

  • Беспорядки у дома Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Операция по задержанию Атамбаева в селе Кой-Таш

    7 августа в 20 километрах от Бишкека, в селе Кой-Таш, где находится особняк экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, спецназ ГКНБ попытался силой задержать политика, чтобы доставить его на допрос в Генпрокуратуру по одному из дел, в которых Атамбаев проходил как свидетель. Сторонники Атамбаева пытались помешать спецназу.

  • Раненый в ходе столкновений в селе Кой-Таш

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    При задержании Атамбаева пострадали десятки человек

    В столкновениях сторонников Атамбаева со спецназом пострадали 79 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения. 6 были взяты в заложники. Но позже их отпустили.

  • Спецназ у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев решил сдаться властям

    На следующий день, 8 августа, спецназ МВД Киргизии предпринял новую попытку силового задержания экс-президента. Возле его особняка звучали выстрелы. Сторонников Атамбаева пытались вытеснить с территории особняка. Вечером агентство 24.kg сообщило, что Атамбаев решил сдаться правоохранительным органам, и его везут в Бишкек.

  • Кареты скорой помощи у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В Киргизии могут объявить чрезвычайное положение

    В Киргизии уже возбуждено 6 уголовных дел по фактам неудачного штурма резиденции Атамбаева, в результате которого есть убитые и раненые. Дела возбуждены по статьям "хулиганство", "убийство", "покушение на убийство" и "захват в заложники". На улицах Бишкека дежурят отряды дружинников. В парламенте страны обсуждается вопрос о введении в Киргизии чрезвычайного положения.

  • Парламент Киргизии

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Конфликт между Атамбаевым и депутатами

    Обострение ситуации в Киргизии связано с тем, что 27 июня парламент страны принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В чем обвиняют Атамбаева

    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

  • Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев превратился из свидетеля в подозреваемого

    8 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Жээнбекова

    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


  • Беспорядки у дома Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Операция по задержанию Атамбаева в селе Кой-Таш

    7 августа в 20 километрах от Бишкека, в селе Кой-Таш, где находится особняк экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, спецназ ГКНБ попытался силой задержать политика, чтобы доставить его на допрос в Генпрокуратуру по одному из дел, в которых Атамбаев проходил как свидетель. Сторонники Атамбаева пытались помешать спецназу.

  • Раненый в ходе столкновений в селе Кой-Таш

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    При задержании Атамбаева пострадали десятки человек

    В столкновениях сторонников Атамбаева со спецназом пострадали 79 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения. 6 были взяты в заложники. Но позже их отпустили.

  • Спецназ у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев решил сдаться властям

    На следующий день, 8 августа, спецназ МВД Киргизии предпринял новую попытку силового задержания экс-президента. Возле его особняка звучали выстрелы. Сторонников Атамбаева пытались вытеснить с территории особняка. Вечером агентство 24.kg сообщило, что Атамбаев решил сдаться правоохранительным органам, и его везут в Бишкек.

  • Кареты скорой помощи у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В Киргизии могут объявить чрезвычайное положение

    В Киргизии уже возбуждено 6 уголовных дел по фактам неудачного штурма резиденции Атамбаева, в результате которого есть убитые и раненые. Дела возбуждены по статьям "хулиганство", "убийство", "покушение на убийство" и "захват в заложники". На улицах Бишкека дежурят отряды дружинников. В парламенте страны обсуждается вопрос о введении в Киргизии чрезвычайного положения.

  • Парламент Киргизии

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Конфликт между Атамбаевым и депутатами

    Обострение ситуации в Киргизии связано с тем, что 27 июня парламент страны принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В чем обвиняют Атамбаева

    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

  • Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев превратился из свидетеля в подозреваемого

    8 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Жээнбекова

    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 05:48

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