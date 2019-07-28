Что будет с Атамбаевым за вооруженное сопротивление спецназу (фотогалерея)

Задержание спецназом экс-президента Киргизии Атамбаева привело к столкновениям, в ходе которых есть убитые и раненые. Фотогалерея DW - о том, что происходило в его селе 7 и 8 августа и чем это закончилось.
Уголовные дела в отношении бывших президентов страны - не новый сценарий для Киргизии. Что доказывают примеры Акаева и Бакиева. Но экс-президент Атамбаев не согласен с этой ролью. (16.07.2019)
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в коррупции. Лишение неприкосновенности еще не означает, что против него автоматически возбудят уголовное дело (27.06.2019)
Правоохранители покинули село Кой-Таш, чтобы добиться освобождения шестерых спецназовцев, которых удерживают в доме Атамбаева. Сам экс-президент призвал власти Киргизии "не стрелять в свой народ". (08.08.2019)
Дела возбуждены по статьям "хулиганство", "убийство", "покушение на убийство" и "захват в заложники", сообщил замглавы МВД Киргизии на внеочередном заседании парламента. (08.08.2019)