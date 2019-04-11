Что будет, если перевернуть разбитое сердце? (фото)

Ольденбург • В садах, парках и палисадниках в Германии сейчас можно увидеть такие вот красивые и необычные цветы. Немцы называют их плачущим сердцем (Tränendes Herz). По-русски: разбитое сердце, великолепный сердцецвет или дицентра.

В дикой природе встречается в горных регионах Дальнего Востока, в восточном Китае и Северной Корее. Впервые это растение было описано в середине XVIII века шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем. Позже получило распространение в Европе в качестве декоративного растения.

Если цветок перевернуть, то более темные внешние лепестки немного раскроются, а белое соцветие будет напоминать человечка, сидящего в ванной, что верно подмечено во втором народном немецком названии этого цветка - Männchen in der Badewanne.

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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене Автор: Максим Нелюбин



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