Что будет, если перевернуть разбитое сердце? (фото)

Эта фотография была сделана в конце нынешнего апреля в немецком Ольденбурге.
Ольденбург • В садах, парках и палисадниках в Германии сейчас можно увидеть такие вот красивые и необычные цветы. Немцы называют их плачущим сердцем (Tränendes Herz). По-русски: разбитое сердце, великолепный сердцецвет или дицентра.
В дикой природе встречается в горных регионах Дальнего Востока, в восточном Китае и Северной Корее. Впервые это растение было описано в середине XVIII века шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем. Позже получило распространение в Европе в качестве декоративного растения.
Если цветок перевернуть, то более темные внешние лепестки немного раскроются, а белое соцветие будет напоминать человечка, сидящего в ванной, что верно подмечено во втором народном немецком названии этого цветка - Männchen in der Badewanne.
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