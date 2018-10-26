 Что будет делать Меркель в Киеве | Новости из Германии о Германии | DW | 26.10.2018

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Германия

Что будет делать Меркель в Киеве

В Берлине рассказали о программе визита канцлера Германии в Украину 1 ноября. Одна из главных тем переговоров - конфликт в Донбассе.

Ангела Меркель и Петр Порошенко после встречи в Берлине в январе 2017 года

Ангела Меркель и Петр Порошенко после встречи в Берлине в январе 2017 года

Конфликт на востоке Украины станет одной из главных тем переговоров, которые канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) проведет в ходе визита в Киев 1 ноября. Об этом сообщила журналистам в пятницу, 26 октября, заместитель официального представителя федерального правительства Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Первым собеседником канцлера станет президент Украины Петр Порошенко, который будет принимать Ангелу Меркель с военными почестями. Главными на переговорах лидеров двух стран, продолжала Ульрике Деммер, будут вопросы двусторонних отношений, а также конфликт на востоке Украины и ход реализации минских договоренностей.

Минские договоренности - единственный путь

Официальный Берлин по-прежнему считает эти договоренности единственной основой для поиска путей преодоления конфликта в Донбассе. "Без них не удалось бы локализовать этот конфликт, - убеждена представитель правительства. - Поэтому так важно проявить политическую волю к полной имплементации 13 пунктов минского протокола".

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К числу первостепенных Деммер отнесла соблюдение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и восстановление гражданской инфраструктуры, что необходимо, по ее словам, для проведения региональных выборов в Донбассе в соответствии с украинским законодательством и по стандартам ОБСЕ.

К Небесной Сотне и студентам

После переговоров с президентом Порошенко и совместной пресс-конференции Ангела Меркель отправится к памятнику Героям Небесной Сотни, а затем - на встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. На переговорах с ним, рассказала Деммер, речь пойдет преимущественно о торгово-экономических отношениях между двумя странами и международных проблемах.

Кроме того, в программе визита Ангелы Меркель - беседы с лидерами парламентских фракций и дискуссия с украинскими студентами. В тот же день поздно вечером канцлер вернется в Берлин.

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