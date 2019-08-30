Что будет в случае победы АдГ на выборах в Бранденбурге и Саксонии?

Земельные выборы в ФРГ всегда имеют не только региональное значение. Поэтому внимание всей Германии в это воскресенье приковано к двум федеральным землям на востоке страны - Саксонии и Бранденбурге: 1 сентября там проходят выборы в ландтаги - местные парламенты. Их результаты не только покажут, представитель какой из партий будет возглавлять правительство в той и в другой земле в ближайшие пять лет, но и, возможно, будут иметь далеко идущие последствия для федерального кабинета министров канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). А 27 октября голосование состоится в еще одной федеральной земле - Тюрингии. Это тоже бывшая ГДР.

За что любят на востоке "Альтернативу для Германии"?

Популярность правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) нельзя назвать исключительно восточногерманским феноменом. На сегодняшний день АдГ является крупнейшей оппозиционной партией в бундестаге и представлена в парламентах всех без исключения федеральных земель.

Предвыборная агитация в Бранденбурге

Тем не менее надо признать, что наибольшей поддержкой эта партия действительно пользуется у жителей восточных земель ФРГ. В то время как в общегерманском рейтинге АдГ имеет около 13 процентов, в Саксонии за нее готовы проголосовать 25 процентов, а в Бранденбурге - 20 процентов избирателей.

Традиционных лидеров рейтинга - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в Бранденбурге и Христианско-демократический союз (ХДС) в Саксонии - поддерживает сейчас примерно такой же процент электората. В последние дни перед выборами рейтинг СДПГ и ХДС чуть подрос. Но не исключено, что по итогам голосования правые популисты все-таки станут крупнейшей политической партией в одном или в обоих ландтагах. За всю историю федеративной республики такого не было ни разу. Основная причина популярности АдГ в восточных землях кроется в ее жесткой позиции в отношении мигрантов. Многие избиратели в бывшей ГДР недовольны миграционной политикой канцлера Ангелы Меркель. К примеру, скептическое отношение к исламу здесь выражено сильнее, чем в западной части страны (57 против 50 процентов). По данным Фонда имени Бертельсманна, 30 процентов респондентов на востоке - вдвое больше, чем на западе - не хотели бы иметь соседями мусульман.

Левая партия на распутье

Многие из традиционных сторонников "левых" на востоке могут в итоге проголосовать за АдГ

В свою очередь Тюрингия является единственной федеральной землей в ФРГ, где местное правительство возглавляет представитель посткоммунистической Левой партии. С момента воссоединения Германии эта политическая сила традиционно пользовалась популярностью в бывшей ГДР.

На данный момент левые являются оппозиционной фракцией в бундестаге и единственной партией, которая выступает против любых военных миссий бундесвера за рубежом. Левые также требуют роспуска НАТО и повышения размера минимальной зарплаты в ФРГ до 12 евро в час.

Собирательный образ избирателя партии - это выходец из рабочей среды, чаще всего с небольшим доходом и невысоким уровнем образования. Впрочем, если верить социологическим опросам, то за последние два года многие из таких избирателей переметнулись на сторону АдГ. Если результаты выборов это подтвердят, то правые популисты могут занять здесь место левых в качестве альтернативы традиционному политическому истеблишменту.

Рост популярности "зеленых"

На съезде партии "зеленых" в Бранденбурге

Партия "зеленых" пользуется весьма широкой поддержкой на общенациональном уровне: представители этой политической силы преуспели и на прошедших в мае выборах в Европарламент. Однако в восточной Германии "зеленые", выступающие за переход на возобновляемые источники энергии и скорейший отказ от угольной электрогенерации, никогда не были популярны. В особенности это касается Бранденбурга и Саксонии, где добыча угля традиционно является одной из ключевых отраслей экономики.

Ранее "зеленым" редко удавалось преодолеть пятипроцентный барьер для того, чтобы пройти в парламенты этих федеральных земель. В этом году ситуация может измениться: по данным последних опросов, поддержка этой партии на востоке страны растет. Это можно частично объяснить тем, что "зеленые" открыто выступают за либеральную миграционную политику, поэтому многие видят в них полную противоположность АдГ.

Устоит ли после выборов на востоке правительство Меркель?

Выборы в Бранденбурге и Саксонии могут иметь для правительства Ангелы Меркель, состоящего из консерваторов и социал-демократов, весьма серьезные последствия. Голосование станет проверкой на прочность правящей коалиции, ведь земля Бранденбург традиционно считалась оплотом СДПГ, а Саксония - ХДС.

Ожидается, что по итогам выборов позиции обеих партий резко ослабнут, что может повлечь за собой даже крах коалиции в Берлине. Впрочем, это вовсе необязательно приведет к досрочным выборам. Консерваторы Меркель могут сформировать и правительство меньшинства.

В ожидании политического шторма

Хотя с точностью спрогнозировать итоги выборов 1 сентября невозможно, очевидно, что они приведут к усилению политической фрагментации. Эта тенденция прослеживается и на общенациональном, и на европейском уровне: по всей вероятности, Бранденбург и Саксония не станут исключением.

Усиление позиций АдГ в этих землях вряд ли позволит сформировать здесь правящие коалиции только из двух партий. Даже если по итогам выборов популисты опередят все прочие партии, они не смогут сформировать и возглавить правительство, пригласив в него какого-нибудь партнера. Дело в том, что на данный момент ни одна из традиционных политических партий ФРГ не готова сотрудничать с правыми популистами: это означает, что для формирования коалиции без участия АдГ понадобятся три или даже четыре партии.

На сегодняшний день в Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии, вместе взятых, проживают менее 8 миллионов человек: лишь около 10 процентов от общего населения Германии. Несмотря на это, выборы в местные ландтаги могут вызвать в Берлине настоящий политический шторм.

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