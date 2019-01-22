Что безвиз для иностранцев дал за год Гродно и Бресту?

Безвизовый режим для граждан 77 стран мира в качестве эксперимента ввели в октябре 2016 года в Гродно и пяти населенных пунктах вокруг него. А с января 2018 года безвиз распространился на весь Гродненский район и туристско-рекреационную зону "Брест", включающую в себя сам город и четыре района Брестской области. Какие изменения в этих регионах произошли за год, и насколько успешным оказался эксперимент?

Вместо визы - ваучер

Безвизовый режим не означает, что граждане зарубежных государств могут приехать в Беларусь, имея при себе только паспорт. Такой порядок распространяется только для иностранцев, прибывающих в страну через аэропорт в Минске: в дальнейшем они могут находиться в любом регионе Беларуси без ограничений в течение 30 дней.

Тем же, кто пересекает наземную границу Беларуси (через автомобильные пункты пропуска и по железной дороге), для безвизового въезда на территорию Гродненской или Брестской областей необходим ваучер, который можно получить в белорусских туристических фирмах. Для этого иностранные граждане еще до поездки должны связаться с сертифицированным туроператором, забронировать тур или отдельные виды услуг и оформить соответствующую страховку.

Беловежская пуща - один из самых излюбленных туристических маршрутов в Беларуси

При соблюдении всех правил безвиз позволяет максимум 10 дней находиться в западных регионах Беларуси, где расположены парк "Августовский канал" и национальный заповедник "Беловежская пуща".

Пока что туристско-рекреационные зоны в Гродненской и Брестской областях не связаны между собой, так что туристы не могут посетить оба объекта в ходе одной поездки. Но в ближайшее время, говорит заместитель директора департамента по туризму министерства спорта Беларуси Виталий Грицевич, безвизовые зоны предполагается объединить.

Гродно сделал ставку на зарубежных туристов

За год существования безвизового режима в туристско-рекреационной зоне "Брест" побывало 18,5 тыс. иностранцев, а в Гродно и его окрестностях - почти 92,5 тыс. человек. При этом статистика не учитывает граждан из России и других стран СНГ, которые и ранее могли въезжать на территорию Беларуси без визы.

Столь существенная разница в количестве "безвизовых" посетителей в обоих городах объясняется их местоположением и спецификой туристической отрасли Беларуси. Брест расположен на оживленной автомагистрали, проложенной из Москвы через Минск в ЕС, благодаря этому он был и остается одним из излюбленных туристических маршрутов у граждан РФ, которые по-прежнему составляют 80 процентов туристического трафика всей Беларуси.

Туристы на Августовском канале в Гродно

В Гродно же россияне ездили нечасто, так что после введения безвиза в городе, где проживают около 370 тысяч человек, сделали все возможное, чтобы повысить его привлекательность для иностранных туристов. "У нас случился туристический бум, - говорит заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева. - Наш регион граничит с Литвой и Польшей, и, чтобы привлечь в Гродно жителей этих стран, мы начали разрабатывать новые туристические маршруты и совершенствовать городскую инфраструктуру".

За год действия безвиза в Гродно открылись 28 новых кафе и ресторанов, появились шесть новых гостиниц. Еще два отеля были выкуплены инвесторами для дальнейшей модернизации, на набережной реки Неман построили причалы, планируется также увеличить число пешеходных улиц в городе. Местные власти, говорит Лидяева, также настояли на том, чтобы на популярных туристических объектах, например возле Августовского канала, появился Wi-Fi, а меню в гродненских ресторанах было переведено на иностранные языки.

Внутренний туризм

И в Гродно, и в Бресте рассчитывают, что в 2019 году количество туристов из-за границы увеличится. Активным продвижением безвиза теперь занимаются не только туристические компании, но и санатории, медицинские центры, также заинтересованные в увеличении числа иностранных клиентов.

Успешной может оказаться и ставка на "деловой туризм", считают местные эксперты, поскольку представители бизнеса готовы нести более крупные расходы. Введение безвизового режима в Гродно и Бресте радует и владельцев местных казино и ночных клубов: некоторые из них утверждают, что безвиз повлиял на рост посетителей из-за рубежа, поскольку подобный отдых в Беларуси для них обходится дешевле, чем дома.

Не менее важным стимулом для притока иностранцев представители туристической отрасли считают и развитие внутреннего туризма. "Если белорусы будут чаще посещать Беловежскую пущу, Августовский канал, отечественные агроусадьбы и другие места отдыха, будет смысл увеличивать размер инвестиций в эти объекты", - уверен представитель одной из турфирм Анатолий Сороко. А конкуренция, по его мнению, положительно скажется на цене "безвизовых туров" и привлечет в Беларусь еще больше иностранных туристов.

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