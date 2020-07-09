 Чтобы переименовать улицу, недостаточно расставить точки над Ö (фото) | Кадр дня | DW | 19.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Чтобы переименовать улицу, недостаточно расставить точки над Ö (фото)

Берлинскую "Улицу мавров" кто-то переименовал в "Улицу морковок". И проблема за этим стоит серьезная.

Берлин

Берлин • В начале июля в центре внимания немецких СМИ оказалась берлинская станция метро "Улица мавров" (Mohrenstraße), название которой многими в Германии воспринимается как дискриминационное. Берлинская транспортная компания BVG сообщила тогда о своих планах переименовать эту станцию в "Улицу Глинки" (Glinkastraße) - такая есть там по соседству. Вопрос о переименовании самой улицы Моренштрассе также стоит на повестке дня городских властей. Однако почти сразу предложенный для станции метро новый вариант вызвал сопротивление. В качестве одного из аргументов приводится симфоническая трагедия Михаила Глинки "Князь Холмский", в сюжете которой развивается фабула еврейского заговора.

Официальные решения по этим вопросам пока не приняты, но, как видно на первой фотографии, кто-то уже подсуетился, дорисовав две точки над O и символически переименовав "Улицу мавров" в "Улицу морковок" - Мёренштрассе/Möhrenstraße (речь в данном случае не о станции метро, а о городской улице Моренштрассе, рядом со станцией расположенной).

Вход на станцию метро Улица мавров, 4 июня 2020 года

Вход на станцию метро "Улица мавров", 4 июня 2020 года. Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании

Предложение берлинских политиков

Отметим, что представители социал-демократической партии и "зеленых" в Берлине предлагают назвать улицу в честь Антона Вильгельма Амо (Anton Wilhelm Amo, 1703-1753) - первого известного немецкого философа и юриста африканского происхождения.

Он родился на территории нынешней Ганы, был продан в рабство, после чего попал в Германию через Амстердам. Оказался на службе при дворе в немецком княжестве Брауншвейг-Вольфенбюттель, где был крещен. Затем получил образование, защитил диссертацию и преподавал в университетах Галле и Йены. В 1747 году покинул Германию и вернулся в Африку - по всей видимости, из-за участившихся расистских выпадов в свой адрес.

Смотрите также: 
О событиях в США и реакции на них

  • Участница акции протеста с плакатом Black Lives Matter (Жизни черных важны)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Жизни черных важны"

    Десятки тысяч людей в США протестуют против полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате насильственных действий белого полицейского. Демонстранты по всей стране выходят на акции с плакатами "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны"), "Прекратите нас убивать", "Я не могу дышать" и "Я следующий?".

  • Демонстрация в Окленде

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Прекратить полицейское насилие"

    Участники демонстрации в Окленде несут плакат, напоминающий о гибели афроамериканцев в результате жестокости белых полицейских в разные годы: в Окленде в 2009 году, в Фергюсоне - в 2014-м, в Балтиморе - в 2015-м. Каждая из этих смертей вызвала большой резонанс в американском обществе и повлекла за собой массовые протесты.

  • Акция протеста в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстранты требуют привлечь полицейских к ответственности

    Демонстранты требуют наказать сотрудников полиции, причастных к трагедии. Четверо белых полицейских, задерживавших Флойда, уволены. Душивший его полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В отношении трех других следственные действия продолжаются. Между тем судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение сотрудником полиции.

  • Демонстранты с руками, заведенными за спину, лежат на Тайм-Сквер

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Лечь на землю, руки за спину и не двигаться"

    Участники мирного протеста в Нью-Йорке лежат на Тайм-Сквер с руками, заведенными за спину, - именно в этой позе лежал на асфальте Джордж Флойд, в то время как полицейский в течение почти 9 минут душил его коленом.

  • Полицейские задерживают демонстрантов

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Жесткие действия полиции

    Изначально мирные протесты постепенно начали перерастать в стычки с полицией. Многие свидетели отмечали жесткие действия полицейских по отношению к демонстрантам. Фотографии и видео столкновений полицейских с протестующими и задержания с применением дубинок и резиновых пуль заполнили социальные сети.

  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Журналисты под ударом

    Журналисты, освещавшие протесты в США, нередко становились объектами атак со стороны полиции. 31 мая в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу DW, днем ранее от резиновых пуль пострадали сотрудники агентства Reuters. Правоохранители также неоднократно задерживали журналистов. На фотографии полицейский надевает наручники на корреспондента CNN. Атаковали журналистов и демонстранты.

  • Протестующий на фоне пожара

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    От мирных протестов - к беспорядкам и хаосу

    Распространившиеся по всей стране протесты во многих местах переросли в беспорядки, сопровождавшиеся насилием, грабежами и мародерством. Глава Минюста США назвал в числе катализаторов хаоса членов левого движения "Антифа", внесенного в стране список террористических организаций.

  • Военная техника и солдаты Нацгвардии в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    В 25 городах США ввели комендантский час

    Беспорядки вынудили власти ряда американских городов ввести комендантский час. Подобные меры были приняты, в частности, в Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питсбурге, Миннеаполисе и других городах. Власти по меньшей мере восьми штатов задействовали солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку, чтобы противостоять грабежам, мародерствам и поджогам.

  • Дональд Трамп

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Трамп пригрозил подавить беспорядки с помощью военных

    Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране "внутренним терроризмом" и заявил о готовности прибегнуть для их подавления к помощи военных. Ранее в ходе телефонной конференции он призвал власти штатов использовать против демонстрантов силу и назвал губернаторов "слабаками".

  • Ашраф Хакими из дортмундской Боруссии написал на футболке Justice for George Floyd (Правосудие для Джорджа Флойда)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Протестующих в США поддержали футболисты бундеслиги

    С акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе выступил ряд футболистов бундеслиги во время матчей 30-31 мая. На фото - Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" с надписью на футболке "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА, но руководство последней пообещало не штрафовать футболистов.

  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Нет правосудия - нет мира"

    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


Контекст

На Гран-при в Австрии гонщики провели акцию против расизма

Перед стартом на Гран-при в Австрии 14 гонщиков "Формулы-1" преклонили колено в знак солидарности с жертвами расизма. Россиянин Даниил Квят и еще пятеро остались стоять. (05.07.2020)  

Зеленый свет для расизма? Немецкий музей в эпицентре скандала

Почему картина, изображающая насилие против чернокожих, вызвала в Германии лавину протестов? (03.07.2020)  

Процесс по делу о гибели Джорджа Флойда начнется в марте 2021 года

Окружной суд в Миннесоте назначил начало процесса по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда на 8 марта 2021 года. Трагедия в Миннеаполисе вызвала в мире волну протестов против расизма. (30.06.2020)  

Гей-прайд, борьба с расизмом, похороны конституции. Как протестует Берлин

Первый разрешенный после начала пандемии гей-прайд, Black lives matter и "похороны российской конституции". И все это в немецкой столице в один день. Корреспондент DW успел везде. (27.06.2020)  

В Вашингтоне появилась площадь "Жизни чернокожих имеют значение"

Безымянный до сих пор перекресток перед Белым домом назвали в честь движения против расизма. На участке 16-й улицы гигантскими желтыми буквами написали "Жизни чернокожих имеют значение". (05.06.2020)  

В Кёльне облили краской статую кайзера Вильгельма II

Очередной памятник историческому деятелю, обвиняемому в колониальной политике, пострадал в ходе антирасистских протестов. На западе Германии облита краской конная статуя кайзера Вильгельма II. (24.06.2020)  

Европарламент принял резолюцию против расизма

Депутаты Европарламента выразили солидарность с участниками движения "Black Lives Matter" и подчеркнули свое неприятие расизма и полицейского насилия в особой резолюции. (20.06.2020)  

"Дочка" Nestle в США сочла название "эскимо" оскорбительным для эскимосов

Американский производитель мороженого Dreyerʼs изменит название своего продукта Eskimo Pie с почти вековой историей. Компания объяснила это стремлением к расовому равноправию. (20.06.2020)  

Принстон отказывается от имени Вильсона из-за его расизма

Попечительский совет университета решил, что Школа общественных и международных отношений, а также колледж-общежитие не могут носить имя 28-го президента США из-за его расистских взглядов. (27.06.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал с правыми радикалами в бундесвере: солдат рассказал о проявлениях ксенофобии в армии ФРГ  

Миллионы убитых, или При чем здесь расизм  

Black Lives Matter: проблема расизма актуальна и для России  

Также по теме

Deutschland Mohrenstraße in Berlin

Станцию метро в Берлине не отдадут ни "маврам", ни Глинке? 09.07.2020

В Германии продолжают спорить о переименовании станции берлинского метро. Предложение переименовать ее из "Улицы мавров" в "Улицу Глинки" встретило сопротивление.

Deutschland Berlin | Thema Umbenennung Haltestelle Mohrenstraße

В Берлине переименуют станцию метро "Улица мавров" 04.07.2020

Решение принято после долгосрочных дебатов о дискриминационном названии улицы. После этого могут переименовать и саму улицу.

Fussball EM-Qualifikation l Türkische Spieler salutieren

Скандал в ФРГ: футболисты приветствуют военную операцию Турции против курдов 19.10.2019

Акцию сборной Турции лайкают и повторяют немецкие спортсмены с турецкими корнями. Жесткую реакцию немцев посол Турции и Месут Озил сравнивают с расизмом.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW