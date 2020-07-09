Чтобы переименовать улицу, недостаточно расставить точки над Ö (фото)

Берлин • В начале июля в центре внимания немецких СМИ оказалась берлинская станция метро "Улица мавров" (Mohrenstraße), название которой многими в Германии воспринимается как дискриминационное. Берлинская транспортная компания BVG сообщила тогда о своих планах переименовать эту станцию в "Улицу Глинки" (Glinkastraße) - такая есть там по соседству. Вопрос о переименовании самой улицы Моренштрассе также стоит на повестке дня городских властей. Однако почти сразу предложенный для станции метро новый вариант вызвал сопротивление. В качестве одного из аргументов приводится симфоническая трагедия Михаила Глинки "Князь Холмский", в сюжете которой развивается фабула еврейского заговора.

Официальные решения по этим вопросам пока не приняты, но, как видно на первой фотографии, кто-то уже подсуетился, дорисовав две точки над O и символически переименовав "Улицу мавров" в "Улицу морковок" - Мёренштрассе/Möhrenstraße (речь в данном случае не о станции метро, а о городской улице Моренштрассе, рядом со станцией расположенной).

Вход на станцию метро "Улица мавров", 4 июня 2020 года. Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании

Предложение берлинских политиков

Отметим, что представители социал-демократической партии и "зеленых" в Берлине предлагают назвать улицу в честь Антона Вильгельма Амо (Anton Wilhelm Amo, 1703-1753) - первого известного немецкого философа и юриста африканского происхождения.

Он родился на территории нынешней Ганы, был продан в рабство, после чего попал в Германию через Амстердам. Оказался на службе при дворе в немецком княжестве Брауншвейг-Вольфенбюттель, где был крещен. Затем получил образование, защитил диссертацию и преподавал в университетах Галле и Йены. В 1747 году покинул Германию и вернулся в Африку - по всей видимости, из-за участившихся расистских выпадов в свой адрес.

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