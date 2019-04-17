Чтобы ни говорил Медведев, денег у россиян больше не стало

Премьер-министр РФ выступил с отчетом в Госдуме. Дмитрий Медведев рассказал о достижениях и планах правительства. Карикатурист Сергей Елкин о том, что он услышал в речи премьера.
Мировая экономика все больше замедляется, темпы роста ВВП упадут в 2019 году как в Германии, так и в других важных для российских экспортеров странах Европы и Азии. (06.04.2019)
"Было много об экономике", "Все довольно ожидаемо", "Путин был более живым", – некоторые реакции журналистов западных СМИ, которые пришли на ежегодную пресс-конференцию президента России. (20.12.2018)