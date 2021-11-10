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Чрезвычайное положение

Особый режим деятельности органов власти, ограничивающий права и свободы граждан, вводится в исключительных случаях.

Чрезвычайное положение (ЧП) - это особый режим деятельности органов государственной власти и управления, допускающий установленные специальным законом ограничения прав и свобод граждан и юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей. Как правило, режим чрезвычайного положения вводится в случае крупных общественных беспорядков, внутренних вооруженных конфликтов, а также стихийных бедствий и технологических катастроф.

Bavarian State Premier and Christian Social Union (CSU) leader Markus Soeder gives a statement in Munich, Germany, April 20, 2021. Peter Kneffel/Pool via REUTERS

Бавария вновь вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса 10.11.2021

Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью 09.11.2021

Режим ЧП вводится на всем протяжении совместной границы, а также в центрах по размещению мигрантов. Польша назвала миграционный конфликт с Беларусью угрозой для безопасности всего Евросоюза.
(FILES) In this file photo taken on July 02, 2021 Captive Ethiopian soldiers walk towards the Mekele Rehabilitation Center in Mekele, the capital of Tigray region, Ethiopia. - A year ago, as much of the world awaited the results of the US presidential election, Prime Minister Abiy Ahmed deployed troops in Ethiopia's Tigray region. Although Abiy promised the military operations would be swift and targeted, they have instead devolved into a prolonged war marked by massacres, mass rapes and the looming threat of famine. (Photo by Yasuyoshi Chiba / AFP)

Совбез ООН призывает к прекращению боевых действий в Эфиопии 06.11.2021

Наиболее влиятельный орган ООН призвал стороны вооруженного конфликта в Эфиопии сесть за стол переговоров. Тем временем несколько стран рекомендовали своим гражданам покинуть страну.
Ethiopian police march during a parade to display new police uniforms and instruct them to maintain impartiality and respect the law during the upcoming election, in Meskel Square in downtown Addis Ababa, Ethiopia Saturday, June 19, 2021. The country is due to vote in a general election on Monday, June, 21, 2021, the centerpiece of a reform drive by Prime Minister Abiy Ahmed. (AP Photo/Ben Curtis)

Парламент Эфиопии одобрил введение чрезвычайного положения в стране 04.11.2021

Правительству премьер-министра Абия Ахмеда предоставлены чрезвычайные полномочия для борьбы с повстанцами. В последние дни армия Эфиопии потерпела ряд поражений в боях в регионе Тыграй.

Der Schriftzug des Energieunternehmens Gasprom auf einem Hausdach in St. Petersburg. Die OAO Gazprom ist das weltweit größte Erdgasförderunternehmen und mit 110 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung eines der größten Unternehmen Europas.

"Газпром" предлагал Молдове скидку на газ за изменение договоров с ЕС 27.10.2021

РФ хотела, чтобы Молдова изменила договор о свободной торговле с ЕС и отложила согласованные с ним реформы энергорынка, сообщает газета Financial Times. "Газпром" заверяет, что ведет переговоры "на рыночных условиях".
Zwei Gasflammen brennen auf einem Küchenherd. Gas und Strom sind in Europa so teuer wie lange nicht. +++ dpa-Bildfunk +++

Молдова закупает еще миллион кубометров газа у Нидерландов 27.10.2021

Нидерландская компания Vitol поставит Молдове один миллион кубометров газа. Ранее страна приобрела миллион кубометров газа у польской PGNiG.
TOPSHOT - Sudanese protesters burn tyres to block a road in 60th Street in the capital Khartoum, to denounce overnight detentions by the army of members of Sudan's government, on October 25, 2021. - Armed forces detained Sudan's Prime Minister over his refusal to support their coup, the information ministry said, after weeks of tensions between military and civilian figures who shared power since the ouster of autocrat Omar al-Bashir. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Путчисты в Судане распустили правительство и ввели чрезвычайное положение 25.10.2021

Военные в Судане заявили, что их целью является защита безопасности страны. В столице Судана Хартуме десятки тысяч людей протестуют против путча.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Gasflamme brennt am 09.05.2016 in Berlin. (zu dpa Studie: Gasversorger geben sinkende Preise nicht vollständig weiter vom 28.12.2016) Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Молдова и Россия не согласовали условия нового газового контракта 22.10.2021

Проходившие в Москве переговоры о решении газового кризиса длились два дня, но не принесли результата. В Молдове объявлено чрезвычайное положение в связи с недостатком газа.
Gebäude des Moldau-Gaz , Chisinau, Dezember 2015 +++ (C) DW/Y. Semenowa

В Молдове объявлен режим ЧП из-за газового кризиса 22.10.2021

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения из-за кризиса в газовой сфере. Как сообщается, он будет действовать с 22 октября по 20 ноября.

Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21) 14.10.2021

За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.

Gebäude des Moldau-Gaz , Chisinau, Dezember 2015 +++ (C) DW/Y. Semenowa

Газовый кризис в Молдове: власти не могут договориться с "Газпромом" 14.10.2021

В Молдове объявлено чрезвычайное положение в газовой отрасли. Власти пытаются найти компромисс с "Газпромом" по поводу нового контракта, а эксперты говорят о политической подоплеке кризиса.
Krynki, 1.9.2021***Polish soliders set up barbed wire fence in Border Zone near Krynki on September 1, 2021. (Photo by Maciej Luczniewski/NurPhoto)

Активисты предупредили о гуманитарной катастрофе на границе Польши и Беларуси 28.09.2021

Сообщество активистов Grupa Granica призвало власти Польши разрешить врачам доступ в районы на границе с Беларусью. Сейчас там действует режим ЧП из-за роста числа попыток нелегального проникновения в страну.
Poland Erects A Border Between Belarus And The EU Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Польша хочет продлить режим ЧП на границе с Беларусью 27.09.2021

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский сообщил, что предложит преодлить режим ЧП, введенный в приграничной с Беларусью зоне, на 60 дней из-за ситуации с мигрантами.
1.9.2021***Polnische Soldaten errichten einen Stacheldrahtzaun entlang der polnisch-belarussischen Grenze. Polen hat in der Grenzregion zu Belarus den Ausnahmezustand verhängt. +++ dpa-Bildfunk +++

Парламент Польши поддержал введение режима ЧП на границе с Беларусью 07.09.2021

Режим чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью введен на 30 дней и охватывает 183 населенных пункта в в Подляском и Люблинском воеводствах.
PODLASIE VOIVODESHIP, POLAND - AUGUST 20, 2021: Armed Polish soldiers (front and midground) and Afghan refugees (back) who have fled the Taliban are seen near the village of Usnarz Gorny in eastern Poland on the border to Belarus. A group of 30 refugees have been stranded at the Polish-Belarusian border under the custody of Polish law enforcement officers for 12 days after illegally crossing the border. Armed members of Belarusian security forces do not let them return to Belarus while Polish border guards and army officers prevent them from continuing their journey across Poland. Irina Polina/TASS

Режим ЧП на границе Беларуси и Польши: куда деваться беженцам? 04.09.2021

Больше трех недель назад 32 афганских мигранта застряли на границе Беларуси с Польшей. 2 сентября польские власти ввели в приграничной зоне чрезвычайное положение. Что будет с нелегальными мигрантами?
Floodwater surrounds vehicles following heavy rain on an expressway in Brooklyn, New York early on September 2, 2021, as flash flooding and record-breaking rainfall brought by the remnants of Storm Ida swept through the area. (Photo by Ed JONES / AFP) (Photo by ED JONES/AFP via Getty Images)

Наводнение в Нью-Йорке привело к человеческим жертвам 03.09.2021

В Нью-Йорке и пригородах в результате вызванных ураганом "Ида" наводнений погибли 44 человека. В мегаполисе введен режим ЧС. Еще четверо жертв стихии - в соседнем городе Элизабет.
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