Особый режим деятельности органов власти, ограничивающий права и свободы граждан, вводится в исключительных случаях.
Чрезвычайное положение (ЧП) - это особый режим деятельности органов государственной власти и управления, допускающий установленные специальным законом ограничения прав и свобод граждан и юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей. Как правило, режим чрезвычайного положения вводится в случае крупных общественных беспорядков, внутренних вооруженных конфликтов, а также стихийных бедствий и технологических катастроф.
За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.