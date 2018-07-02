 ЧМ-2018: Сильная футбольная лига - не гарантия успеха сборной | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 02.07.2018

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Европа

ЧМ-2018: Сильная футбольная лига - не гарантия успеха сборной

Судя по представительству и результатам на ЧМ-2018, самыми сильными футбольными национальными чемпионатами являются английская Премьер-лига, немецкая бундеслига и испанская Примера.

Игроки сборной Англии Гарри Кейн (справа) и Джесси Лингард

Игроки сборной Англии Гарри Кейн (на фото справа) и Джесси Лингард играют в домашнем чемпионате

Если бы результаты чемпионатов мира зависели только от уровня национальных первенств разных стран, главные футбольные турниры последней пары десятилетий должна была бы неизменно выигрывать сборная Англии. Высочайший уровень Премьер-лиги, в которой мечтают выступать молодые таланты со всего мира, общеизвестен. Одно из его слагаемых - острая конкуренция и непредсказуемость исхода борьбы за медали.

В отличие, например, от бундеслиги, итальянской Серии А или французской Лиги 1, где многолетнее доминирование одного клуба - соответственно "Баварии", "Ювентуса" и "ПСЖ" - убивает интригу и снижает интерес болельщиков, в Англии за чемпионство, как правило, готова бороться "большая пятерка" ("Арсенал, "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси"), а еще регулярные сюрпризы преподносят крепкие середняки типа "Тоттэнхема и темные лошадок вроде "Лестера".

Рейтинг DW: Английская премьер-Лига уверенно лидирует

Инфографика: как проявили себя на ЧМ-2018 футбольные лиги разных стран

То, что английская Премьер-лига - самая сильная на данный момент в футбольном мире, подтверждают и результаты исследования, проведенного DW. Его цель - выяснить, насколько успешно тот или иной национальный чемпионат представлен на двух последних мировых первенствах по футболу. А составлялся рейтинг с помощью анализа того, игроки из какой лиги в какой степени представлены и задействованы в своих национальных сборных на ЧМ в Бразилии и России (подробнее о методике можно прочитать здесь).

Как следует из графика, на ЧМ-2018 Премьер-лига выглядит блестяще. Вслед за ней на почтительном расстоянии расположилась испанская Примера, замкнула тройку лучших немецкая бундеслига.

Инфографика: футбольные лиги разных стран на ЧМ-2014 и ЧМ-2014

При этом если англичане сохранили свое уверенное лидерство, то футбольные чемпионаты Испании и Германии улучшили свои показатели за счет итальянской Серии А, которая опустилась со второго места в 2014 году на четвертое в 2018-м.

О кризисных явлениях в итальянском футболе не написал только ленивый - национальная сборная даже не попала в финальную часть нынешнего мундиаля, а Серия А - давно уже не самая заветная цель для тех, кто хочет выиграть европейские клубные трофеи и получить рекордные контракты.

Успех сборной - отдельная наука

А теперь вернемся к тому, с чего начали: насколько связано успешное либо неудачное выступление той или иной национальной сборной на ЧМ мира по футболу с силой или слабостью местной лиги? Но сначала стоит оговориться, что далеко не все игроки национальных сборных играют в своих домашних чемпионатах. Итак, Германия и Испания - чемпион и серебряный призер бразильского мундиаля - уже прекратили выступление в России.

Как далеко пойдут англичане, остается только гадать, последний их успех - выход в полуфинал - датируется 1990 годом. При этом Франция - чья Лига 1 второй чемпионат мира замыкает пятерку - выглядит на данный момент одним из фаворитов турнира. А Россия, ее Премьер-лига осталась на шестом месте, сотворила пока самую громкую сенсацию ЧМ-2018, отправив домой гораздо выше котировавшихся испанцев.

Вывод очевиден: сильные футбольные лиги - это всегда здорово для игроков, развития футбольного хозяйства в стране, миллионов болельщиков и бизнеса. Но на чемпионатах мира побеждают не национальные первенства, а сборные команды, составленные из футболистов, которые могут играть в любой стране. А как построить команду чемпиона-мира - это уже отдельная наука.

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    Автор: Ефим Шуман


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Игроки из какой лиги как представлены и задействованы в своих национальных сборных на ЧМ-2014 и ЧМ-2014

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