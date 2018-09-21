 Члены ОПЕК выступили против снижения цен на нефть | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.09.2018

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Мир

Члены ОПЕК выступили против снижения цен на нефть

По итогам встречи в Алжире участники объединения заявили о здоровом соотношении спроса и предложения нефти. Ранее с призывом снизить цены неоднократно выступал президент США.

Логотип ОПЕК

Логотип ОПЕК

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и представители не входящих в объединение государств выступили против мероприятий, нацеленных на снижение цен на нефть. Об этом участники встречи в Алжире сообщили в воскресенье, 23 сентября, в совместном заявлении.

20 сентября президент США Дональд Трамп потребовал от "монополии ОПЕК" снизить цены на нефть. Президент США неоднократно выступал с подобными заявлениями и призывал, в частности, Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти.

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Подобный шаг приведет к снижению цен из-за растущего предложения, полагают участники встречи. Они особо выделили "здоровое соотношение между спросом и предложением" на нефтяном рынке.

Политика Трампа способствует росту нефтяных цен

В итоговом документе встречи отмечается, что специальный комитет "изучит прогноз на 2019 год и предоставит варианты уровня добычи в будущем году, чтобы избежать дисбаланса рынка". Как подчеркнул министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, члены ОПЕК "продемонстрировали наличие свободных мощностей, которые они готовы задействовать" в случае возросшего спроса или дефицита на рынке. Однако о деятельности объединения в 2019 году говорить преждевременно, заявил министр.

По мнению экспертов, высокие цены частично обусловлены политикой самого Трампа - в частности, выходом США из ядерного соглашения с Ираном. В 2016 году участники ОПЕК и ряд других государств, не входящих в организацию, заключили соглашение об ограничении объемов добычи нефти, что также способствовало росту нефтяных цен.

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    Автор: Максим Филимонов


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