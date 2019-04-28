Членов Палаты лордов могут обязать отчитываться о финансировании из РФ

Правительство Великобритании выступает за принятие законодательства, в соответствии с которым члены Палаты лордов должны будут декларировать финансовые поступления из-за рубежа, в частности, из России и Китая, в специальном Реестре финансовых интересов парламентариев.

Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщила британская газета The Sunday Times.

Члены верхней палаты парламента, в отличие от депутатов Палаты общин, до последнего времени не должны были отчитываться об источниках средств, получаемых от бизнеса за границей.

Кроме того, предлагаемый властями закон о регистрации иноагентов предусматривает, что любое частное британское лицо или компания, занимающиеся лоббистской деятельностью и проводящие политику в интересах других стран, должны будут оповещать об этом публично, уточняет The Daily Mail.

Защитить Лондон от "гибридных атак"

Данные шаги призваны перекрыть поток средств, поступающих в Великобританию из РФ и КНР и циркулирующих в парламенте, лоббистских компаниях и финансовом центре Лондона. Заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес выразил уверенность, что изменение законодательства необходимо, чтобы "обеспечить прозрачность" политической системы страны и защитить Лондон от "гибридных атак" со стороны враждебных государств.

Закон о шпионаже

Кроме того, по данным The Sunday Times, британское правительство планирует принять закон о шпионаже, нацеленный на противодействие иностранным спецслужбам в банковском и предпринимательском секторах. Это мера позволит облегчить выдворение сотрудников иностранной разведки, даже если формально они находятся в стране на законных основаниях, пишет издание.

Кабинет министров Великобритании 17 апреля представил законопроект, согласно которому Лондон и после "Брекзита" сможет вводить санкции против России. Цель законопроекта - "мотивировать РФ на прекращение действий по дестабилизации Украины".

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