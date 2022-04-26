Число ходатайств об убежище от россиян в Германии не выросло

Число россиян, ходатайствующих об убежище в Германии, в первые недели войны России против Украины, было немногим выше, чем до начала полномасштабного российского вторжения. "Количество впервые поданных ходатайств о предоставлении убежища от граждан России в последние месяцы находится на стабильно низком уровне", - заявило Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) в ответ на запрос изданий медиагруппы Funke во вторник, 26 апреля.

Так, в феврале об убежище в Германии попросили 132 гражданина России, а в марте - 137. Данные за апрель 2022 года будут опубликованы не раньше начала мая.

Количество виз, выданных гражданам РФ, лишь незначительно увеличилось с начала войны в Украине. По данным МИД ФРГ, в марте его представительствами за границей было предоставлено около 2100 шенгенских виз для въезда в ЕС - примерно на 200 виз больше, чем в феврале. Шенгенские визы действительны в течение 90 дней и не дают права на работу в Евросоюзе.

Что касается виз только для Германии, то в марте гражданам России было выдано 1120 виз - примерно на 80 больше, чем в феврале. По данным Федерального министерства иностранных дел, в апреле гражданам России уже было предоставлено 949 немецких виз. "Так как время обработки национальных виз увеличилось, пока что по количеству выданных виз нельзя судить, предоставляется ли гражданам России больше национальных виз, чем раньше, в связи с политическими событиями и войной в Украине", - заявил МИД Германии.

Правительство ФРГ хочет поддержать политически преследуемых россиян

21 апреля министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) выразила обеспокоенность тем, что число просителей убежища из России с начала войны в Украине почти не выросло. Это, по ее словам, может означать также, что "люди, вынужденные бежать от политики Путина, возможно, не добираются до Германии". Поэтому необходимо "найти способы, чтобы находящиеся под угрозой люди из России могли запросить убежище в ЕС, а также могли здесь работать", сказала политик.

На вопрос изданий, как может выглядеть "быстрая защита" дляполитически преследуемых лиц из России и планируются ли программы приема российских граждан, представитель МВД сообщила: "В настоящее время между ведомствами идет интенсивная координация по этим вопросам". Кроме того, в министерстве указали, что правительство ФРГ приняло "различные меры для ускорения процедуры выдачи виз" для специалистов, которые работают в немецких или международных компаниях в России и планируют устроиться в те же фирмы на территории Германии.

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