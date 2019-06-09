 Число соискателей убежища в Евросоюзе выросло на 15 процентов | Новости из Германии о Европе | DW | 10.06.2019

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Европа

Число соискателей убежища в Евросоюзе выросло на 15 процентов

За первые 4 месяца 2019 года свыше 206 тысяч человек впервые подали ходатайство о предоставлении убежища на территории ЕС. Больше всего заявлений - от жителей Сирии, Венесуэлы и Афганистана.

Беженцы под тентом на вокзале в Будапеште

Ближневосточные беженцы на вокзале в Будапеште

Количество соискателей убежища в Евросоюзе существенно выросло. С января по конец апреля около 206 тысяч 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС, пишут издания медиагруппы Funke в понедельник, 10 июня. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные получены на основе ежемесячных отчетов стран, входящих в Евросоюз.

Это может означать конец тенденции на сокращение количества соискателей убежища, наблюдаемой в течение нескольких лет, отмечают издания. Так, за весь 2018 год число мигрантов, ищущих убежище в Евросоюзе, снизилось на 11 процентов.

Контекст

Как на практике выглядит высылка из Германии не признанных беженцами мигрантов? Репортаж DW из берлинского аэропорта Шёнефельд, где оформляют на посадку в самолет лиц, пожлежащих депортации из ФРГ. (22.02.2017)

За три года число ходатайств о предоставления убежища в Германии, Австрии, Венгрии и Швеции упало, а в Греции, Италии и на Кипре - выросло. Данные по всему Евросоюзу - у DW. (28.06.2018)

В Германии соискатели убежища получают до 354 евро в месяц, по этому показателю ФРГ находится среди лидеров в Евросоюзе. Но есть и страны ЕС, где мигрантам платят больше. Подробности - у DW. (21.06.2018)

По меньшей мере четверть ходатайств подана гражданами стран, жителям которых не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону. В частности, все больше беженцев прибывают на территорию ЕС из государств Латинской Америки и Балканского полуострова.

Лидеры по числу ходатайств об убежище - Сирия, Венесуэла и Афганистан

Больше всего заявлений о предоставлении убежища в ЕС в течение первых четырех месяцев 2019 года подали сирийцы - 20 тысяч 392 ходатайства (на 8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года). От граждан Венесуэлы, которая несколько месяцев охвачена политическим кризисом, поступило 14 257 заявлений (рост на 121 процент), а от жителей Афганистана - 14 042 (рост на 36 процентов).

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