 Число смертных казней в мире снизилось | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Число смертных казней в мире снизилось

В 2018 году в мире казнили не менее 690 человек, говорится в докладе Amnesty International. По оценке правозащитников, больше всего смертных приговоров исполнено в Китае, Иране и Саудовской Аравии.

Камера для исполнения смертного приговора (фото из архива)

Камера для исполнения смертного приговора (фото из архива)

В мире сократилось количество смертных казней. Так, в 2018 году не менее чем в 20 государствах были казнены по меньшей мере 690 человек, а годом ранее - на 303 человека больше. Такие данные содержатся в докладе международной правозащитной организации Amnesty International (AI), распространенном в Берлине в среду, 10 апреля.

Сейчас 142 страны не применяют этот вид наказания. В 1987 году таких государств насчитывалось всего 69, отметил генеральный секретарь немецкого отделения AI Маркус Беко (Markus Beeko). Он охарактеризовал зафиксированные изменения как важный шаг на пути "к миру без казней".

Контекст

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде? (20.10.2018)

В Беларуси завершается Неделя против смертной казни. По всей стране правозащитный центр "Весна" проводит мероприятия за отмену этой меры наказания. Власти пока не желают отказываться от расстрелов. (10.10.2017)

Смертные приговоры несовершеннолетним в Иране

По данным правозащитников, Китай остается на вершине списка по числу приведенных в исполнение смертных приговоров. Там за 2018 год казнили несколько тысяч человек. За аналогичный период в Иране зафиксированы 253 смертные казни, в Саудовской Аравии - 149, во Вьетнаме и Ираке - не менее 85 и 52 соответственно, отмечают эксперты AI. При этом в Иране смертный приговор грозит, в том числе лицам, которые на момент предполагаемого правонарушения являлись несовершеннолетними, подчеркивают правозащитники.

Пытки и несправедливые суды

Власти нередко выносят смертные приговоры "на основании признаний, полученных под пытками, или несправедливых судебных процессов", подчеркнул генсек немецкого отделения AI. Он призвал международное сообщество требовать соблюдения абсолютного запрета на пытки, а также прав на юридическую помощь и справедливое судебное разбирательство от стран, до сих пор применяющих смертную казнь.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 02:47

Отчет "Международной амнистии" о России: от дискриминации до массовых казней

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Отчет "Международной амнистии" о России: от дискриминации до массовых казней  

Пытки в турецких тюрьмах: истории жертв  

Фармконцерны оставили США без инъекций для казней  

Также по теме

Aktion gegen Folter und Todesstrafe

Доклад Amnesty Inernational: Число смертных казней в мире снизилось 12.04.2018

Согласно докладу международной организации Amnesty International, в 2017 году в мире реже применяли смертную казнь. Но правозащитники располагают данными не по всем странам.

Alexander Lukaschenko ARCHIVBILD 2010

"У Минска достаточно полномочий для отмены смертной казни" 10.04.2017

Беларусь - единственная в Европе страна, где применяется смертная казнь. По мнению главы БХК Олега Гулака, у властей есть полномочия для отмены высшей меры, нужна политическая воля.

Berlin Protest für Deniz Yücel

Как ФРГ добивается освобождения журналиста Дениза Юджела 13.02.2018

Год назад в Турции арестовали журналиста Die Welt Дениза Юджела, имеющего двойное гражданство. Юджела обвиняют в пропаганде терроризма. Удастся ли Берлину добиться его освобождения?

Реклама

Самые читаемые

Конец иллюзий: Евросоюз берет жесткий курс в отношении Китая  

Трудовые мигранты перевели рекордный объем денег  

Болсонару: Бразилия и США работают над расколом армии Венесуэлы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно