Число случаев коронавируса на мясокомбинате в ФРГ возросло до 730

Число сотрудников, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 на мясокомбинате компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на западе Германии, возросло до 730. Об этом в четверг сообщил представитель администрации округа Гютерсло в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, где расположено предприятие. Днем ранее насчитывалось 657 инфицированных. Власти округа на текущей неделе провели 1106 тестов среди сотрудников мясокомбината. Теперь планируется протестировать всех сотрудников компании в Реда-Виденбрюке, в ближайшие дни будут проведеные еще 5300 тестов.

Ранее в четверг власти округа Гютерсло обратились к бундесверу за помощью в проведении массового тестирования на коронавирус. До сих пор в этом помогали Красный Крест и Мальтийская служба помощи, однако их возможности уже на пределе. В общей сложности в Реду-Виденбрюк будут отправлены 13 военнослужащих с медицинской подготовкой и еще 12 для ведения документации.

В округе Гютерсло на карантин отправлены около 7 тысяч человек. Власти также решили снова закрыть все школы и детские сады до летних каникул, которые начинаются 29 июня.

Вспышки коронавируса на мясокомбинатах

В мясной промышленности ФРГ работают около 200 тысяч человек, в том числе большое число рабочих из Восточной Европы, которые зачастую имеют лишь договоры подряда и проживают в тесных общежитиях.

Начиная с мая, на мясокомбинатах в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Нижняя Саксония, Баден-Вюртемберг и Шлезвиг-Гольштейн коронавирусом SARS-CoV-2 заразились сотни человек.

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