 Число пропавших без вести из-за пожаров в США превысило 1000 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.11.2018

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Мир

Число пропавших без вести из-за пожаров в США превысило 1000 человек

Более 1000 пропавших без вести, свыше 70 погибших - такова промежуточная статистика пожаров в Калифорнии. Штат объявлен зоной стихийного бедствия.

Поиск жертв пожара

Более 1000 человек числятся пропавшими без вести в результате опустошительных лесных пожаров в американском штате Калифорния. Об этом сообщил в пятницу, 16 ноября, местный шериф Кори Хони. За последний день число пропавших без вести возросло почти на 400 человек. В то же время власти предупреждают, что в списках пропавших значатся и люди, находящиеся в безопасности, но данные об их местонахождении еще не поступили в общую базу данных.

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За прошедшие сутки спасатели обнаружили еще восемь тел. Таким образом, официально общее количество жертв пожаров в штате достигло 71 человека.

Нынешние пожары, бушующие с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. Побороть стихию по-прежнему не удается: власти штата полагают, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия

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    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


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