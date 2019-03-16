Число преступлений в отношении беженцев в ФРГ незначительно снизилось

В ответ на запрос парламентской фракции Левой партии министерство внутренних дел ФРГ сообщило, что по официальным данным в 2018 году беженцы в Германии 1950 раз становились объектами нападений.
В Германии в 2018 году было зарегистрировано почти 1950 преступлений, объектами которых становились беженцы. Эти данные следуют из ответа министерства внутренних дел на запрос парламентской фракции Левой партии. В находящемся в наличии у агентства KNA документе говорится, что в большинстве случаев (1775) злоумышленники нападали на беженцев, находившихся за пределами центров их размещения. В 173 случаях целью преступлений были общежития для беженцев.
В ответе МВД подчеркивается, что уровень подобных преступлений, совершенных в прошлом году, снизился незначительно по сравнению с 2017 годом и существенно - по сравнению с 2015-16 годами, ставшими в Германии пиковыми по числу нападений на беженцев. Однако поскольку в документе представлены данные за первые три квартала 2017 года, с учетом данных четвертого квартала уровень 2018 года практически не отличается от уровня предыдущих 12 месяцев, отмечается далее в письме.
Эксперт парламентской фракции Левой партии по внутренним делам Улла Йелпке (Ulla Jelpke) возложила часть вины за нападения на беженцев на правительство Германии. "Ответственность за это насилие лежит не только на правопопулистах из "Альтернативы для Германии" (АдГ) и правых группировках, сеющих в обществе расистские настроения. Вину несет также и правящая коалиция, не упускающая случая, чтобы демонизировать процесс миграции", - цитирует Йелпке агентство KNA в субботу, 16 марта.
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