 Число политзаключенных в России превысило 230 человек | Новости из Германии о России | DW | 30.04.2019

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Россия

Число политзаключенных в России превысило 230 человек

В РФ становится все больше преследуемых по политическим и религиозным мотивам. Это следует из доклада американской юридической компании Perseus Strategies, подготовленного при участии правозащитного центра "Мемориал".

Главу чеченского филиала правозащитного центра Мемориал Оюба Титиева осудили за хранение марихуаны

Главу чеченского филиала правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева осудили "за хранение марихуаны"

Количество политических заключенных в России по данным на март 2019 года составляет 236 человек, включая лиц, находящихся на территории полуострова Крым. Это следует из доклада "Политические узники Кремля: продвижение политической повестки через слом инакомыслящих", подготовленного американской юридической компанией Perseus Strategies при участии российского правозащитного центра "Мемориал" и обнародованного в Вашингтоне в понедельник, 29 апреля.

Как следует из доклада, жертвами преследований со стороны власти в России чаще всего становятся политические активисты, противники режима президента РФ Владимира Путина, а также представители религиозных и национальных меньшинств.

Количество политзаключенных в России продолжает расти

При этом количество политзаключенных в России продолжает расти, отмечают авторы доклада. Если в 2015 году правозащитная организация "Мемориал", принимавшая участие в подготовке доклада, насчитывала 46 политических заключенных в России, то в 2019 году эта цифра увеличилась более, чем в пять раз.

Контекст

Правозащитники представили в Берлине доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму. Они назвали цифры и факты, свидетельствующие о масштабах этих нарушений. (19.12.2018)

Год назад руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев был задержан и обвинен в хранении наркотиков. DW возвращается к этому делу. (09.01.2019)

При этом, как отмечается в докладе, большая часть осужденных была лишена свободы за осуществление прав, гарантированных им международным законодательством. Другие лица были осуждены по обвинению в преступлениях, "которые они просто не совершали" (убийство, сексуальное насилие, шпионаж и некоторые другие виды преступлений).

Журналисты и проукраинские активисты - в особой группе риска

Infografik Politische Verfolgung in Russland RUS

Особую группу риска составляют гражданские активисты и журналисты, подчеркивают авторы исследования. Кроме того, с момента оккупации украинского полуострова Крым в начале 2014 года гонениям в России все чаще стали подвергаться граждане Украины и активисты, занимающие проукраинскую позицию.

Росту случаев преследования по политическим мотивам способствует введение законов, которые призваны сделать потенциальными объектами уголовного преследования все новые сферы жизни, подчеркивается в исследовании.

В частности, в документе упоминаются законы, вводящие или ужесточающие уголовное или административное преследование за нарушение правил проведения массовых акций, оскорбление чувств верующих, пропаганду гомосексуализма несовершеннолетних, публичные призывы к сепаратизму и отрицание роли СССР во Второй мировой войне.

Помимо этого, в докладе упоминаются законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".

Владимир Путин и другие лица, несущие ответственность за сложившуюся ситуацию

По мнению авторов доклада, на сегодняшний день в России 54 человека преследуются по политическим и 182 - по религиозным мотивам. К первой группе относятся, в частности, бывший сотрудник нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, активистка движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко, а также украинский режиссер Олег Сенцов.

По религиозным мотивам преследуются чаще всего члены запрещенных в России организаций "Хизб-ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы".

К числу лиц, несущих особую ответственность за сложившуюся ситуацию, автору доклада причисляют президента РФ Владимира Путина, главу ФСБ Александра Бортникова, секретарь Совета безопасности РФ Николая Патрушева, генпрокурора Юрия Чайку, а также ряд некоторых других чиновников и руководителей силовых структур высшего звена.

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    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Россия за решеткой: Комментарий уполномоченного по правам человека в РФ

 

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW.  

Ссылки в интернете

Доклад "Политические узники Кремля: продвижение политической повестки через слом инакомыслящих", компании Perseus Strategies

Доклад "Политические узники Кремля: продвижение политической повестки через слом инакомыслящих", компании Perseus Strategies

Сайт компании Perseus Strategies

Сайт компании Perseus Strategies

Аудио- и видеофайлы по теме

Россия за решеткой: Комментарий уполномоченного по правам человека в РФ  

Китай и Россия: две страны - одна система?  

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