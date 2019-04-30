Число политзаключенных в России превысило 230 человек

Количество политических заключенных в России по данным на март 2019 года составляет 236 человек, включая лиц, находящихся на территории полуострова Крым. Это следует из доклада "Политические узники Кремля: продвижение политической повестки через слом инакомыслящих", подготовленного американской юридической компанией Perseus Strategies при участии российского правозащитного центра "Мемориал" и обнародованного в Вашингтоне в понедельник, 29 апреля.

Как следует из доклада, жертвами преследований со стороны власти в России чаще всего становятся политические активисты, противники режима президента РФ Владимира Путина, а также представители религиозных и национальных меньшинств.

Количество политзаключенных в России продолжает расти

При этом количество политзаключенных в России продолжает расти, отмечают авторы доклада. Если в 2015 году правозащитная организация "Мемориал", принимавшая участие в подготовке доклада, насчитывала 46 политических заключенных в России, то в 2019 году эта цифра увеличилась более, чем в пять раз.

При этом, как отмечается в докладе, большая часть осужденных была лишена свободы за осуществление прав, гарантированных им международным законодательством. Другие лица были осуждены по обвинению в преступлениях, "которые они просто не совершали" (убийство, сексуальное насилие, шпионаж и некоторые другие виды преступлений).

Журналисты и проукраинские активисты - в особой группе риска

Особую группу риска составляют гражданские активисты и журналисты, подчеркивают авторы исследования. Кроме того, с момента оккупации украинского полуострова Крым в начале 2014 года гонениям в России все чаще стали подвергаться граждане Украины и активисты, занимающие проукраинскую позицию.

Росту случаев преследования по политическим мотивам способствует введение законов, которые призваны сделать потенциальными объектами уголовного преследования все новые сферы жизни, подчеркивается в исследовании.

В частности, в документе упоминаются законы, вводящие или ужесточающие уголовное или административное преследование за нарушение правил проведения массовых акций, оскорбление чувств верующих, пропаганду гомосексуализма несовершеннолетних, публичные призывы к сепаратизму и отрицание роли СССР во Второй мировой войне.

Помимо этого, в докладе упоминаются законы об "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".

Владимир Путин и другие лица, несущие ответственность за сложившуюся ситуацию

По мнению авторов доклада, на сегодняшний день в России 54 человека преследуются по политическим и 182 - по религиозным мотивам. К первой группе относятся, в частности, бывший сотрудник нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин, активистка движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко, а также украинский режиссер Олег Сенцов.

По религиозным мотивам преследуются чаще всего члены запрещенных в России организаций "Хизб-ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы".

К числу лиц, несущих особую ответственность за сложившуюся ситуацию, автору доклада причисляют президента РФ Владимира Путина, главу ФСБ Александра Бортникова, секретарь Совета безопасности РФ Николая Патрушева, генпрокурора Юрия Чайку, а также ряд некоторых других чиновников и руководителей силовых структур высшего звена.

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