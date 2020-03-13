Число подтвержденных заражений коронавирусом в России возросло до 59

Власти Кемеровской области сообщили о выявлении коронавирусной инфекции у двух человек. Оба пациента госпитализированы в инфекционную больницу в Кемерово и получают необходимое лечение, сообщила областная администрация в субботу, 14 марта. Кроме того, в Новокузнецке проверяют на коронавирус еще одного пациента.

Вирус также обнаружили у девяти человек в Москве, и еще по одному человеку заразились коронавирусом в Московской, Калининградской областях и в Санкт-Петербурге. Все они сравнительно недавно посещали страны Европы. Таким образом, число заразившихся SARS-CoV-2 в России по состоянию на 14 марта возросло до 59 человек. Накануне сообщалось об 11 новых подтвержденных случаях. При этом пять человек заболели в Москве, три - в Санкт-Петербурге, по одному - в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о достаточных мерах в России по борьбе с распространением коронавируса. Ситуацию с SARS-CoV-2 и вызываемой им пневмонией COVID-19 она назвала "трудно прогнозируемой и подвижной", заверив, что правительство РФ внимательно следит за развитием событий. "В случае необходимости примут те меры, которые будут достаточными. Избыточных мер в данном случае нет необходимости вводить", - отметила она и указала на возможность продлить или усилить данные меры после 1 апреля.

Расширение мер по борьбе с коронавирусом

В тот же день в Москве и Московской области введены дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса. С 16 марта школьникам разрешили свободное посещение занятий, решение будут принимать родители. Одновременно вводится правило об обязательной самоизоляции на дому для тех, кто проживает вместе с приехавшими из стран, неблагополучных по эпидемиологической ситуации. Они также должны в течение 14 дней оставаться дома. Кроме того, в Москве до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников от пяти тысяч человек.

С начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 выявлен в 147 странах и территориях. В мире, по состоянию на 14 марта, официально подтверждены более 146 000 случаев заражения, более 5400 человек скончались, 72,5 тысячи больных выздоровели. При этом почти 81 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на КНР. В Европе эпицентром коронавируса стала Италия, в которой насчитывается 17 660 случаев заражения, 1266 человек скончались.

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 100 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 119 тысяч человек, эпидемия охватила 116 стран и территорий. Выздоровели более 65 тысяч человек, более 4000 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

Как мир борется с коронавирусом Италия: Вся страна в карантине Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 10 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

Как мир борется с коронавирусом Германия: первые жертвы коронавируса До 25 февраля в Германии было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 1500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотаж на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России превысило 40 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

Как мир борется с коронавирусом Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 8 тыс. заболевших и почти 300 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 80,9 тыс. человек, умерли 3100.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

