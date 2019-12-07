Число погибших при пожаре в Одессе возросло до 5 человек

В Украине в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали в общей сложности 30 человек. Пять человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила в субботу, 7 декабря, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, останки нескольких человек могут находиться под развалинами колледжа, однако надежды найти выживших в пожаре больше нет.

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Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса находился в доме, являющемся памятником архитектуры, на улице Троицкой в центре Одессы ("доходный дом Асвадурова"). Вместе с колледжем в шестиэтажном здании размещались, кроме прочего, Институт морской биологии, а также Одесский филиал Института археологии Национальной академии наук (НАН) Украины.

Возможные причины пожара в одесском колледже

Пожар начался около 10 часов утра в среду, 4 декабря. По данным ГСЧС, возгорание произошло на третьем этаже. Вскоре площадь пожара достигла 4 тысяч кв. метров. Как сообщают украинские СМИ, ссылаясь на рассказы очевидцев, спасаясь от пламени, люди прыгали из окон с пятого этажа на припаркованные машины. По данным украинского онлайн-издания "Думская", в тушении пожара были задействованы 65 пожарных и 16 единиц техники.

Возможными причинами возгорания полиция считает поджог или неисправный удлинитель, сообщает украинское онлайн-издание "Лiга.Новости". По факту пожара было открыто уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Как сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования и науки Украины, студенты колледжа возобновят занятия 9 декабря.

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