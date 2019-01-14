 Число погибших при взрыве газа в Шахтах возросло до четырех | Новости из Германии о России | DW | 15.01.2019

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Россия

Число погибших при взрыве газа в Шахтах возросло до четырех

Под завалами 9-этажого дома в Шахтах спасатели обнаружили тела женщины и мужчины. Неизвестной остается судьба еще одной девушки - их дочери.

Дом в Шахтах, разрушенный при взрыве газа

Дом в Шахтах, разрушенный при взрыве газа

При разборе завалов, образовавшихся при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области, во вторник, 15 января, обнаружены тела еще двух погибших. По словам заместителя губернатора области Вадима Артемова, речь идет о мужчине и женщине 1972 года рождения. Теперь ведутся поиски тела их дочери - последней жертвы обрушения дома.

Контекст

Под завалами жилого дома в Шахтах спасатели обнаружили тело женщины. Судьба еще трех человек остается неизвестной. (15.01.2019)

Причиной взрыва в булочной в 9-ом округе французской столицы, предоложительно, стала утечка газа. Под обломками здания найдено тело четвертого погибшего. (13.01.2019)

Ранее в тот же день начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко сообщил, что спасатели планируют завершить поисково-спасательные работы в Шахтах до конца дня.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах прогремел ранним утром 14 января. В результате частично обрушились верхние этажи дома: были повреждены четыре квартиры - по две на восьмом и девятом этажах. Из дома эвакуировали 140 жильцов, семь человек были спасены из-под завалов, двое из них доставлены в больницу.

Причиной взрыва могла стать неисправность или "ненадлежащая эксплуатация газового оборудования", полагают в оперативном штабе на месте происшествия. Будет проверена также версия о человеческом факторе.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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