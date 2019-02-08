 Число погибших в результате обрушения дома в Стамбуле превысило 20 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2019

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Мир

Число погибших в результате обрушения дома в Стамбуле превысило 20 человек

При обрушении жилого дома в Стамбуле имеются многочисленные погибшие и раненые. Поиск выживших продолжается. Причина трагедии пока неизвестна. Президент Турции заявил, что здание построено с нарушением закона.

Президент Турции на месте происшествия

Президент Турции на месте происшествия

Число погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в Стамбуле увеличилось до 21 человека. Об этом глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил на пресс-конференции в субботу, 9 февраля. Еще 14 человек получили ранения, семеро пострадавших находятся в реанимации.

По словам министра, в момент обрушения в здании находилось 35 жильцов. Ранее власти заявили, что в доме проживали 43 человека. Неясно, остаются ли еще жильцы под завалами, однако поисковая операция продолжается, добавил Сойлу.

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Турции предстоит извлечь из случившегося "большое количество уроков", отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган, посетив место происшествия. По его словам, трагедия произошла из-за того, что "здание было возведено незаконно, просто ради заработка денег". Всем домам в окрестностях предстоит проверка. Позднее турецкий министр экологии и градостроительства Мурат Курум сообщил, что жителей десяти домов по соседству с обрушившимся эвакуировали.

Многоэтажный жилой дом в стамбульском районе Картал обрушился днем 6 февраля. Причина происшествия на данный момент неизвестна. Предварительное расследование указывает на использование некачественных строительных материалов, заявил Мурат Курум. По информации местных СМИ, три верхних этажа здания были построены в нарушение закона.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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