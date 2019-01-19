 Число погибших в результате взрыва трубопровода в Мексике превысило 80 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.01.2019

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Мир

Число погибших в результате взрыва трубопровода в Мексике превысило 80 человек

Десятки погибших в Мексике будут опознаны через процедуру анализа ДНК. Несмотря на трагедию, правительство страны не планирует менять стратегию борьбы с хищением бензина.

На месте взрыва в Мексике, 19 января 2019 г.

На месте взрыва в Мексике, 19 января 2019 г.

Число погибших в результате взрыва трубопровода в мексиканском городе Тлауелилпан возросло до 85. Еще 58 человек с телесными повреждениями были доставлены в больницы страны, сообщил в воскресенье, 20 января, Минздрав Мексики. 54 погибших получили настолько сильные ожоги, что их опознание может быть произведено только через анализ ДНК и продлится довольно долго.

Контекст

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По мнению местных властей, к катастрофе могло привести то, что неизвестные лица повредили трубопровод, который проходит поблизости от сахарорафинадного завода Tula. До тысячи жителей города собрались у трубопровода, чтобы откачать бензин в свои канистры и ведра, что, вероятно, и стало причиной катастрофы. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заметил, что следователи пока не исключают ни одной версии произошедшего.

Бензиновый кризис в Мексике

Эта трагедия стала одной из крупнейших за последние десятилетия в Мексике. Взрыв трубопровода произошел в разгар кризиса с дефицитом топлива, который коснулся около трети из 31 штата этой страны, где не работают станции техобслуживания, люди в панике закупают бензин, повреждают нефтепроводы, пишет агентство EFE.

С декабря 2018 года новое правительство Мексики начало преобразования в системе распределения автомобильного топлива для борьбы с попытками хищения бензина из трубопроводов. В качестве одной из мер правительство закрыло некоторые бензиновые трубопроводы, а топливо стали перевозить в охраняемых цистернах. Эта политика и привела к тому, что на многих автозаправочных станциях образовались длинные очереди и закупки бензина впрок. Президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что после катастрофы в Тлауелилпане стратегия борьбы с хищением бензина не изменится.

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    Автор: Марко Лангер, Илья Коваль


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