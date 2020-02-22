 Число новых заражений вирусом COVID-19 в Китае за сутки упало вдвое | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.02.2020

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Мир

Число новых заражений вирусом COVID-19 в Китае за сутки упало вдвое

За сутки в КНР выявлено 397 случаев заражения коронавирусом и 109 смертей. В Японии угроза распространения COVID-19 отразилась на Токийском марафоне и подготовке волонтеров летней Олимпиады.

Ученые в защитных костюмах изучают нуклеиновую кислоту

В Китае уменьшилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки выявлено 397 новых случая заражения, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР, обнародованных в субботу, 22 февраля. Днем ранее власти сообщали о 889 новых больных.

Кроме того, за день от воспаления легких, вызываемого вирусом нового типа, скончались 109 человек. Большинство новых случаев заболевания и летальных исходов приходится на провинцию Хубэй, с которой началось распространение коронавируса. В целом в стране COVID-19 обнаружен у 76288 человек, а погибли уже 2345 человек.

Всплеск заболеваний в Южной Корее

Между тем число зараженных вирусом нового типа в Южной Корее за сутки выросло более чем в полтора раза, с 204 до 346 человек. Кроме того, в стране зафиксирована вторая смерть инфицированного коронавирусом. Власти ранее объявили четвертый по величине город Тэгу и прилегающий к нему уезд Чхондо в провинции Кёнсан-Пукто "территориями под особым управлением" из-за всплеска заболеваний.

Контекст

Немецкий профессор Максимилиан Майер считает, что меры по борьбе с коронавирусом вызовут кризис доверия к властям в КНР. После остановки эпидемии им будет труднее контролировать общество. (14.02.2020)

Перенос мероприятий для волонтеров Олимпиады в Токио

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио перенесли подготовительные мероприятия для волонтеров, которые были запланированы на 22 февраля. Этот шаг обусловлен распространением коронавируса, которое отразилось и на других спортивных событиях в стране. Так, несколькими днями ранее был отменен ряд мероприятий в рамках Токийского марафона, который состоится 1 марта.

Вспышка легочного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Случаи заражения за пределами КНР были с тех пор выявлены более чем в 25 странах, а более 2300 человек скончались. Ряд государств, включая Германию и Россию, начали вывозить своих граждан из Китая и помещать эвакуированных в двухнедельный карантин.

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  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 02:53

Почему число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось в 10 раз

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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