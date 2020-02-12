 Число невыездных должников в России превысило 3 млн человек | Новости из Германии о России | DW | 12.02.2020

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Россия

Число невыездных должников в России превысило 3 млн человек

По данным ФССП, в общей сложности в 2019 году временным запретам на выезд из РФ из-за долгов подверглись 7,8 млн человек.

Паспортный контроль в российском аэропорту

В 2019 году число граждан, которым запрещено покидать территорию России из-за долгов, выросло почти на 20 процентов. На конец 2019-го число невыездных должников составило 3,2 млн человек, сообщает в среду, 12 февраля, "Интерфакс" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Это на 594,5 тысячи больше, чем на начало 2019 года.

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Многие россияне, которым из-за долгов запрещен выезд из страны, находят способ беспрепятственно отправиться за границу - через соседнюю Беларусь. DW разобралась, почему так происходит. (10.06.2016)

В общей сложности в течение прошлого года судебные приставы ввели временный запрет на выезд за рубеж в отношении 7,8 млн человек. В 2018 году этот показатель составлял 5,7 млн человек.

В результате принудительных мер, в числе которых временное ограничение на выезд из РФ, должники в 2019 году погасили обязательства на общую сумму 125,1 млрд рублей. В 2018 году эта цифра равнялась 72,1 млрд рублей.

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