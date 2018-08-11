Число нападений на беженцев в Германии сократилось

В первом полугодии 2018 года в Германии значительно сократилось число нападений на беженцев и на временные общежития, в которых они размещены. По данным МВД Германии, с января по июнь в стране зарегистрировано в общей сложности 704 подобные 704 атаки, из них - 627 нападений на людей и 77 на общежития. При этом 120 человека получили ранения, сообщает в воскресенье, 12 августа, газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) и другие издания медиагруппы Funke со ссылкой на ответ ведомства на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

При этом за весь 2017 год зарегистрировано более 2200 нападений на беженцев и на центры их временного размещения, в 2016-м - более 3500, указывают издания. В числе таких нападений министерство указывает нанесение телесных повреждений, поджоги, порчу имущества, разжигание межнациональной розни и оскорбления.

Левая партия возлагает вину на политиков

Между тем Левая партия считает, что продолжающиеся нападения на беженцев провоцируются политическими дискуссиями о проблемах, связанных с предоставлением убежища нелегальным мигрантам. Прежде всего, в этой связи "левые" критикуют правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и входящий в правящую коалицию Христианско-социальный союз (ХСС).

Представленные МВД Германии данные свидетельствуют о том, что "ежедневная враждебная кампания против беженцев" имеет конкретные последствия, заявила эксперт по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke).

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

