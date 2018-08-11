Число нападений на беженцев в Германии сократилось

За первое полугодие 2018 года в ФРГ совершены 627 нападений на беженцев и 77 - на их временные общежития, сообщает WAZ. В числе этих атак - телесные повреждения и оскорбления.
В первом полугодии 2018 года в Германии значительно сократилось число нападений на беженцев и на временные общежития, в которых они размещены. По данным МВД Германии, с января по июнь в стране зарегистрировано в общей сложности 704 подобные 704 атаки, из них - 627 нападений на людей и 77 на общежития. При этом 120 человека получили ранения, сообщает в воскресенье, 12 августа, газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) и другие издания медиагруппы Funke со ссылкой на ответ ведомства на запрос фракции Левой партии в бундестаге.
При этом за весь 2017 год зарегистрировано более 2200 нападений на беженцев и на центры их временного размещения, в 2016-м - более 3500, указывают издания. В числе таких нападений министерство указывает нанесение телесных повреждений, поджоги, порчу имущества, разжигание межнациональной розни и оскорбления.
Левая партия возлагает вину на политиков
Между тем Левая партия считает, что продолжающиеся нападения на беженцев провоцируются политическими дискуссиями о проблемах, связанных с предоставлением убежища нелегальным мигрантам. Прежде всего, в этой связи "левые" критикуют правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и входящий в правящую коалицию Христианско-социальный союз (ХСС).
Представленные МВД Германии данные свидетельствуют о том, что "ежедневная враждебная кампания против беженцев" имеет конкретные последствия, заявила эксперт по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke).
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