 Число инфицированных коронавирусом приблизилось к 100 тысячам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.03.2020

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Мир

Число инфицированных коронавирусом приблизилось к 100 тысячам

В Нью-Йорке в карантин помещены 2 733 человека. Европарламент перенес сессию из Страсбурга в Брюссель.

Женщина в маске возле нью-йоркской биржи

Женщина в маске возле нью-йоркской биржи

Число жителей Нью-Йорка, помещенных в карантин в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, достигло 2 733 человек. Такие данные в четверг, 5 марта, привели в городском Департаменте здравоохранения и психического здоровья. 

Большая часть из тех, кто содержится в изоляции, - недавно прибывшие из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи и Японии. 
Всего в Соединенных Штатах на 06.00 мск 6 марта насчитывалось 211 инфицированных и 12 погибших от пневмонии COVID-19 и других сопутствующих заболеваний.

Законопроект поступил на подпись Трампу
Сенат Конгресса США 5 марта одобрил законопроект о выделении 8,3 млрд долларов (7,4 млрд евро) на борьбу с SARS-CoV-2 и направил документ на подпись президенту США Дональду Трампу. Средства пойдут на финансирование дополнительных экспресс-тестов на коронавирус и на разработку вакцины. Кроме того, порядка 500 млн долларов (448 млн евро) из указанной суммы будут перечислены на проведение необходимых медицинских обследований и предоставление телеконсультаций пациентам преклонного возраста.

Экспресс-тесты доставили вертолетом
Как передала газета The New York Times, круизный лайнер Grand Princess, членов экипажа и пассажиров которого проверяют на вирус, пока остается у побережья Сан-Франциско (штат Калифорния) и не заходит в порт. Ранее стало известно, что один из пассажиров судна Grand Princess, совершавшего с 11 по 21 февраля круиз в Мексику, скончался в результате болезни, вызванной новым вирусом. У 21 пациента на борту были зафиксированы симптомы, которые заставляют подозревать возможное инфицирование. Оборудование для экспресс-тестирования было оперативно доставлено на борт судна вертолетом. Ожидается, что результаты анализов будут готовы до конца дня 6 марта.

Почти 100 тыс. инфицированных по всему миру

SARS-CoV-2 проник более чем в 60 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.
По состоянию на 06.00 мск 6 марта в мире выявлен 98 421 случай заражения. Свыше 3 385 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, 55 632 человека выздоровели. Такие данные привел сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, - Worldometer.

КНР может справиться с распространением вируса к середине марта

В мировой статистике лидирует Китай: 80 552 инфицированных и 3 042 погибших, по данным Госкомитета здравоохранения КНР. За сутки зарегистрирован 31 летальный случай и 143 новых заболевших. Почти все новые случаи заражения приходятся на провинцию Хубэй. В Пекине - четверо новых заразившихся, все они прибыли из Италии. Между тем ректор Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины Чжан Боли высказал мнение, что с распространением инфекции во всех китайских городах, за исключением Уханя, ставшего эпицентром эпидемии, удастся справиться к середине марта.

Сессия Европарламента перенесена в Брюссель
Среди европейских стран по-прежнему лидирует Италия (3 858 заразившихся, 148 смертей), за ней следует Франция (423 и 7) и Германия (400, погибших нет). В связи с распространением вируса во Франции пленарную сессия Европарламента, запланированную на следующую неделю, перенесли из Страсбурга в Брюссель. В Бельгии пока всего 50 инфицированных и нет жертв. Для участия в сессии в бельгийскую столицу должны прибыть свыше 700 депутатов и их помощников. 

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 03:17

Борьба с коронавирусом в Украине: как встретили эвакуированных из Китая после карантина

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

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В Италии якобы из-за коронавируса помещено на карантин судно со спасенными беженцами  

Германия - в начале эпидемии коронавируса  

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