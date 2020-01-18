 Число заразившихся новым китайским вирусом достигло 198 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Число заразившихся новым китайским вирусом достигло 198 человек

За последние несколько дней резко выросло число заражений новым вирусом в Китае: власти объявили о 198 подтвержденных случаях. Заболевание впервые обнаружено за пределами Уханя, где была зафиксирована вспышка.

Госпитализация в Ухани, 18 января

Госпитализация в Ухани, 18 января

В Китае резко выросло число заражений новым вирусом: медики зарегистрировали 198 подтвержденных случаев инфицирования, сообщает в понедельник, 20 января, агентство dpa. Загадочное заболевание унесло жизни уже трех человек, заявили в муниципальном комитете по здравоохранению в городе Ухань, где впервые был зафиксирован новый вирус.

В настоящий момент 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, еще 170 находятся на лечении. Состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, 9 человек находятся в критическом состоянии. Еще 126 пациентов заразились легкой формой заболевания.

В свою очередь, случаи заболевания впервые были обнаружены за пределами Уханя. Известно о двух заразившихся жителях Пекина, также заболевание диагностировали у одного жителя Шэньчжэня. Все они ранее побывали в Ухане.

Контекст

Сто лет назад в мире разразилась невиданная по своим масштабам эпидемия так называемого "испанского гриппа". Но к Испании эта тяжелейшая болезнь имела лишь косвенное отношение. (05.03.2018)

Минздрав РФ насчитал почти 86 000 новых ВИЧ-инфицированных за 2018 год. Академик Вадим Покровский объяснил DW, почему эпидемию не удается остановить и при чем тут духовность и пропаганда. (03.08.2019)

До 19 января власти Китая сообщали лишь о 60 подтвержденных случаях заражения новым вирусом. Однако исследователи Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона считают, что число людей, заразившихся этим вирусом, уже превышает 1700 человек.

Что известно о новом китайском вирусе

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Помимо белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации некоторых СМИ, продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения.

Пока органы здравоохранения КНР не зафиксировали ни одного случая передачи этого вируса от человека к человеку. Однако у британских эпидемиологов нет уверенности в том, что передача вируса от животного к человеку и впредь останется единственным способом заражения.

Смотрите также:

  • Врачи оказывают помощь женщине, у которой обнаружен вирус Зика в Колумбии

    Вирус Зика: что о нем известно?

    4 миллиона инфицированных

    Впервые вирус, который передается через укусы комаров, был обнаружен в 1947 году в лесу Зика в Уганде и долгое время оставался неактивным. В 2015 году был зарегистрирован резкий рост заболеваемости в странах Латинской Америки, в особенности в Бразилии и Колумбии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных в этом регионе может достигать 4 млн человек.

  • Ребенок с микроцефалией в Бразилии

    Вирус Зика: что о нем известно?

    Угроза для беременных

    Как правило, вирус не вызывает осложнений у взрослых людей, но представляет угрозу для беременных женщин. По предположению ученых, он повышает риск рождения ребенка с микроцефалией - заболеванием, характеризующимся значительным уменьшением массы головного мозга, что становится причиной умственной отсталости и неврологических отклонений. В Бразилии выявлено уже более 4 тысяч таких случаев.

  • Экстренное заседание ВОЗ в Женеве

    Вирус Зика: что о нем известно?

    ВОЗ бьет тревогу

    В связи со стремительным распространением лихорадки Зика Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию. Медицинские организации многих стран рекомендовали женщинам воздержаться от поездок в Южную Америку во время беременности. Лекарств и вакцины от вируса Зика пока не существует.

  • Исследование вируса Зика

    Вирус Зика: что о нем известно?

    Власти США: Вирус передается половым путем

    В начале февраля в США зафиксирован первый случай возможного заражения вирусом Зика половым путем. Ранее считалось, что заболевание передается только через укусы комаров. Как сообщили власти штата Техас, человек, заразившийся вирусом, вступил в связь с лицом, недавно посетившим Венесуэлу. Президент США Барак Обама призвал ускорить работу по исследованию вируса и поиску вакцины.

  • Дезинфекция против вируса Зика в Бразилии

    Вирус Зика: что о нем известно?

    Бразилия: экстренные меры

    Накануне ежегодного карнавала власти Бразилии принимают экстренные меры по борьбе с вирусом. Более 200 тысяч солдат бразильской армии информируют население о способах профилактики инфекции, а также распыляют реагенты для уничтожения насекомых. Кроме того, средства защиты от комаров получили почти полмиллиона беременных женщин. Число заболевших в Бразилии, по данным ВОЗ, достигло 1,5 млн человек.

  • Самолеты в аэропорту

    Вирус Зика: что о нем известно?

    Вирус добрался до Европы

    Отдельные случаи заражения лихорадкой Зика зафиксированы и в Европе. В Германии вирус выявлен у двух вернувшихся в декабре с Гаити туристов. О случаях заражениях также сообщили Швейцария, Дания, Швеция, Великобритания, Португалия, Нидерланды и Ирландия. Все заболевшие недавно вернулись из поездок по странам Латинской Америки. В ВОЗ предупреждают, что вирус также может затронуть Африку и Азию.

  • Женщина с кружкой чая в руках

    Вирус Зика: что о нем известно?

    Как бороться с вирусом Зика?

    В 20 процентах случаев симптомами лихорадки Зика являются тошнота, раздражительность, кожная сыпь, покраснение оболочек глаз и сильные суставные боли. Но в большинстве случаев заболевание протекает незаметно для больного, что делает его особенно опасным для беременных. При заболевании медики рекомендуют в первую очередь соблюдать постельный режим и пить много жидкости.

    Автор: Александра Ёлкина


Смотреть видео 03:08

Эпидемия MERS в Южной Корее – насколько опасен коронавирус?

Контекст

Вирус Зика: что о нем известно?

Тропическая лихорадка Зика стремительно распространяется по всей Америке, случаи заболевания зафиксированы и в Европе. Чем опасен вирус и как с ним пытаются бороться - в фотогалерее DW. (04.02.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

ВИЧ-инфекция в России: коснуться может почти каждого  

2.10.2014 Геофактор: Смертельный вирус - почему Эболу невозможно остановить?  

Эпидемия MERS в Южной Корее – насколько опасен коронавирус?  

Также по теме

China Krankheit l Mehrere Patienten mit dem Coronavirus infiziert

Ученые опасаются занижения числа заразившихся китайским вирусом 18.01.2020

По подсчетам британских эпидемиологов, число заразившихся новым китайским вирусом в мире, скорее всего, уже превысило 1700 человек. Власти КНР сообщают о 45 случаях инфицирования.

Реклама

Самые читаемые

Активистку "Открытой России" силовики тайно снимали на видео в ее спальне  

Комментарий: Операции спецслужб по ликвидации людей - пугающая тенденция  

Беларусь без нефти из России: Лукашенко блефует?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно