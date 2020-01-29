 Число заболевших коронавирусом приближается к 10 тысячам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.01.2020

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Мир

Число заболевших коронавирусом приближается к 10 тысячам

В мире зафиксирован 9821 случай заражения новым коронавирусом, из них 99 процентов в Китае. От вируса умерли 213 человек, все жертвы пока тоже в Китае. Случаи заболевания вирусом подтверждены в 22 странах.

Анализ на выявление коронавируса

Число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в мире по данным на пятницу, 31 января, достигло 9821 человека, из них в Китае – 9692 человека. От вируса умерли 213 человек, все жертвы до сих пор зарегистрированы в КНР. Число вылечившихся составило 187 человек. Кроме Китая, случаи заболевания вирусом подтверждены в 21 стране. В Германии в четверг был зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом.

Контекст

Впервые в истории под карантином город с населением в 11 млн человек. Жители Уханя обеспокоены возможной нехваткой продуктов и мест в клиниках в связи с распространением нового коронавируса. (23.01.2020)

Новому премьер-министру России предстоит доказать эффективность своей команды в борьбе с экономическими и медицинскими последствиями эпидемии из Китая, считает Андрей Гурков. (27.01.2020)

Опасения из-за коронавируса распространяются быстрее его самого. Хотя вирус не так опасен, как можно предположить, и меры по борьбе с ним, принимаемые КНР, очень эффективны, уверен Фабиан Шмидт. (29.01.2020)

Туристическое сообщение между Россией и Китаем закрыто. Для защиты россиян от коронавируса из КНР власти РФ также пустили в ход тепловизоры и дали рекомендации гражданам и турфирмам. (28.01.2020)

Власти США призвали граждан отказаться от поездок в Китай. Соответствующее заявление 30 января размещено на официальном сайте Госдепартамента. В то же время германский МИД призвал немцев воздержаться лишь от поездок в китайскую провинцию Хубэй, крупнейшим городом которой является Ухань, откуда началось распространение коронавируса 2019-nCoV.

Германия отправляет в Китай самолет для эвакуации граждан

Как говорится на сайте МИД ФРГ, рекомендация сделана в связи с тем, что из-за карантина, введенного китайским властями, провинцию Хубэй практически невозможно покинуть общественным транспортом. Кроме того, отмечается, что из-за огромной нагрузки на систему здравоохранения, вызванной большим числом зараженных, в этой провинции у немцев могут возникнуть сложности с получением медицинской помощи.

Правительство Германии уже в пятницу отправит в Китай военный борт для эвакуации находящихся в кризисном регионе граждан ФРГ. Берлин, по словам министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas), получил из Пекина все необходимые разрешения. "В эти минуты самолет бундесвера отправится в Китай", - заявил Маас. 

Распространение коронавируса 

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения. Ученые подтвердили способность вируса передаваться от человека к человеку.

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 02:22

Эпидемия коронавируса: в Германии уверены - паниковать не стоит

 

Контекст

Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

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