 Число жертв стихии в Индонезии превысило 1550 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.10.2018

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Мир

Число жертв стихии в Индонезии превысило 1550 человек

Разрушения не позволяют доставлять гуманитарную помощь всем пострадавшим. Сроки для проведения операций по поиску выживших подходят к концу.

Поисково-спасательная операция в Индонезии

В Индонезии, через неделю после опустошительного землетрясения и цунами на острове Сулавеси, число погибших увеличилось как минимум до 1558 человек, сообщил в пятницу, 5 октября, представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям в Джакарте. Он сказал, что международная помощь в Индонезию продолжает поступать, однако из-за разрушений инфраструктуры ее не удается доставить всем нуждающимся.

Контекст

Необдуманная политика в сфере защиты земного климата может обернуться для бизнеса убытками. Таково мнение Клауса Тёпфера, бывшего руководителя Программы ООН по окружающей среде. (01.09.2010)

Большинство немецких экспертов уверены в том, что экстремальные погодные условия и участившиеся в последнее время по всему миру природные катастрофы имеют прямое отношение к глобальному изменению климата. (10.08.2010)

11 стран, в том числе Австралия, Великобритания и США, направили в Индонезию самолеты с гуманитарными грузами. Индонезия согласилась принимать лишь палатки, водоочистные устройства, генераторы и медицинскую помощь.

Спасателям уже много дней не удается найти под развалинами оставшихся в живых. В пятницу истекает предварительный срок проведения спасательных операций. Шансов на спасение людей, погребенных под развалинами, уже почти нет. 

В ведомстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после землетрясения и цунами могли пропасть без вести еще около одной тысячи человек.

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  • Мальчик фотографирует вулкан на смартфон

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    "Все еще безопасен"

    Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии указывает, что Бали "все еще безопасен" для туристов. В заявлении агентства отмечается, что на выходных статус чрезвычайной ситуации для Агунга оставался на уровне 3 (на один пункт ниже показателя самой высокой опасности). При этом, несмотря на ряд извержений, вулканическая активность остается относительно стабильной.

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    Иначе обстояли дела со статусом авиаперелетов над островом - в воскресенье, 26 ноября, уровень опасности здесь достиг самой высокой - красной - отметки. Хотя многие рейсы продолжали выполняться, сотни человек оказались в затруднительном положении. В итоге сначала закрылся аэропорт на острове Ломбок, а затем и главный международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали.

  • Эвакуация местных жителей

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

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    В результате последних выбросов лавы свои дома покинули около 25 000 человек. Власти призвали всех, кто находится внутри зоны отчуждения в радиусе 7,5 километров от кратера вулкана, немедленно эвакуироваться. Гора Агунг - один из более чем 120 действующих вулканов в Индонезии. Жервами его последнего крупного извержения, которое случилось в 1963 году, стали более тысячи человек.

  • Структура вулкана Агунг

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Магма и пепел

    Вулканологи описали возобновившуюся 25 ноября активность вулкана Агунг как фреатический взрыв, то есть извержение с испарением дыма, вызванное нагревом и расширением грунтовых вод. 26 ноября власти заявили, что, судя по оседанию пепла, уже началось магматическое извержение.

  • Солдат надевает на ребенка маску для защиты от пепла

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Меры предосторожности на Бали

    "Гора Агунг все еще извергает пепел, но нам нужно внимательно следить и быть готовыми к более мощному, взрывному извержению", - предупреждает индонезийский вулканолог Геде Суантика. Солдаты и полиция раздают людям в близлежащих деревнях и курортах защитные маски.

    Автор: Елена Барышева


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Контекст

Извержение вулкана Агунг на острове Бали

На индонезийском острове Бали началось извержение вулкана, дым и пепел от которого поднялись в небо на тысячи метров. Власти эвакуируют людей из зоны отчуждения. Об этом - в галерее DW. (27.11.2017)  

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