 Число жертв крушения парома в Танзании возросло до 218 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.09.2018

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Мир

Число жертв крушения парома в Танзании возросло до 218

Спустя два дня после катастрофы на озере Виктория был обнаружен еще один выживший. В момент крушения парома мужчина заперся в трюме судна.

Спасатели у озера Виктория в Танзании, где перевернулся паром MV Nyerere

Спасатели у озера Виктория в Танзании, где перевернулся паром MV Nyerere

В результате крушения парома MV Nyerere на озере Виктория в Танзании погибли по меньшей мере 218 человек, заявил в субботу, 22 сентября, комиссар города Мванза Джон Монгелла, сообщает AFP.

Контекст

В результате крушения есть погибшие, их число пока неизвестно, сообщил представитель береговой охраны. (21.12.2017)

С затонувшего парома у берегов индонезийского острова Сулавеси удалось спасти более 30 пассажиров. Спасатели обнаружили в море тела трех человек. Судьба остальных неизвестна. (20.12.2015)

Ранее стало известно, что на месте происшествия обнаружен выживший - спустя два дня после крушения. Это инженер-механик, который заперся в трюме судна, где образовалась воздушная подушка. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Всего выжил 41 человек.

На пароме, по разным данным, находились от 300 до 500 человек. Всего судно рассчитано на 100 пассажиров. О точной причине крушения пока не сообщается, рассматриваются версии перегруза, перемещения пассажиров на один борт и слишком резкий поворот рулевого.

Судно перевернулось 20 сентября в примерно 50 метрах от места швартовки у острова Юкора. Президент Танзании Джон Магуфули 21 сентября заявил, что капитана в момент крушения на пароме не было, он передал управление неопытному человеку.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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