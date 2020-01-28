 Число жертв коронавируса COVID-19 возросло до 1113 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.02.2020

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Мир

Число жертв коронавируса COVID-19 возросло до 1113 человек

Подавляющее большинство новых летальных случаев приходится на китайскую провинцию Хубэй. Там умерли 94 из 97 новых жертв коронавируса COVID-19.

В китайском супермаркете

В китайском супермаркете

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 1113 человек, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР в среду, 12 февраля. За день оно увеличилось на 97 человек.

Подавляющее большинство новых летальных случаев  - 94 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса

По состоянию на полночь 11 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 44653 человек (прирост за сутки  2015 случаев, их них 1638 в Хубейе). 38800 человек болеют в настоящий момент, 8200 находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 4700 человек.

Контекст

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Число инфицированных вирусом 2019-nCoV на судне Diamond Princess достигло 64 человек. Новые зараженные отправлены в больницы на сушу. Круизный лайнер находится на 14-дневном карантине в порту Иокогамы. (08.02.2020)

За пределами материкового Китая коронавирус унес жизни двух человек. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах. На сегодняшний день, помимо КНР, более 400 случаев заражения коронавирусом выявлены еще в 25 странах.

На лайнере Diamond Princess за сутки заразилось 39 человек

174 человека заразились коронавирусом COVID-19 на  круизном лайнере Diamond Princess, находящимся в японском порту Иокогама. За сутки число зараженных увеличилось здесь на 39 человек, сообщает министерство здравоохранения Японии. Кроме того, симптомы заражения обнаружены у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа.

Два новых случая заражения в Германии

В Германии общее число зараженных коронавирусом Covid-2019 достигло 16 человек. Два новых случая заражения были зафиксированы в Баварии среди работников поставляющей автозапчасти компании Webasto. Первый в Германии пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в этой компании. Он заразился во время обучающего семинара от коллеги из Китая.

Смотрите также:

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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