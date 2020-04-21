 Число безработных в США за неделю выросло на 4,4 миллиона человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2020

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Мир

Число безработных в США за неделю выросло на 4,4 миллиона человек

Пятую неделю подряд миллионы американцев подают документы на получение пособий по безработицы. За этот период работы лишились 26 миллионов жителей США.

На бирже труда в Детройте

На бирже труда в Детройте

На фоне ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, в США резко растет число безработных. В течение прошлой недели (до 18 апреля) число безработных в США возросло на 4,427 миллиона человек, сообщило в четверг, 23 апреля, министерство труда в Вашингтоне. Тем самым, по данным ведомства, за последние пять недель потеряли работу и подали соответствующие заявления на получение выплат по безработицы около 26 миллионов человек.

Показатель первичных заявок на получение пособий по безработице считается индикатором краткосрочного развития рынка труда крупнейшей экономики мира. В настоящее время он указывает на катастрофические последствия эпидемии коронавируса в США.

До марта безработных в США было 1,7 миллиона

До марта 2020 года число первичных заявок безработных в неделю не превышало 100 тысяч. В общей сложности до начала кризиса пособия по безработице получали 1,7 миллиона человек. По оценкам некоторых экспертов, уровень безработицы в США в апреле может достичь отметки в 20 процентов. На данный момент этот показатель оценивается в 10-15 процентов.

На протяжении последних недель США являются эпицентром пандемии коронавируса. В стране выявлено около 850 тысяч заражений коронавирусной инфекцией, более 47 тысяч человек скончались от вирусной пневмонии COVID-19.

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    Автор: Марина Барановская


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