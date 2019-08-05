Число арестованных за акцию 3 августа достигло 20 человек

20 человек получили наказание в виде административного ареста за участие в несанкционированной акции оппозиции, прошедшей 3 августа в Москве. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в Мосгорсуде, уточнив, что 30 человек были приговорены к административному штрафу. Число арестованных и приговоренных к штрафу, видимо, увеличится, так как суды не успели рассмотреть все 127 административных материала, поступивших после акции 3 августа.
Почти все нарушители привлечены по статье Кодекса об административных правонарушениях о нарушении правил проведения митинга. После акции 27 июля в суды поступило 1108 административных дел, 89 фигурантов которых были приговорены к аресту, а 376 - получили штраф. Таким образом, всего по итогам двух несанкционированных акций привлечено к ответственности более 500 человек, из которых 109 были приговорены к аресту.
По данным "ОВД-Инфо", в понедельник суды приговаривали участников акции к аресту, давая им в основном от 4 до 30 суток. В то же время участник акции и бывший сотрудник Росгвардии Павел Устинов был приговорен к аресту сроком на 2 месяца - его подозревают в том, что он нанес травму задерживавшему его сотруднику и обвиняют в применении насилия к представителям власти.
Общая сумма штрафов, вынесенных за один день, 5 августа, по сведениям "ОВД-Инфо", составила 115 тысяч рублей.
Масштабные акции протеста в Москве начались после того, как окружные избирательные комиссии отказали в регистрации целому ряду независимых кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Мосгордуму. Отказы получили юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, муниципальные депутаты Тимирязевского района Юлия Галямина и района Зюзино - Константин Янкаускас, директор ФБК Иван Жданов и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
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Автор: Евгений Жуков