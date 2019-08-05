 Число арестованных за акцию 3 августа достигло 20 человек | Новости из Германии о России | DW | 05.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Число арестованных за акцию 3 августа достигло 20 человек

Продолжаются суды над участниками московской несанкционированной акции 3 августа. К вечеру понедельника арестованы и приговорены к штрафу 50 человек. А всего по итогам двух акций - более 500.

Задержание 3 августа в Москве

Задержание 3 августа в Москве

20 человек получили наказание в виде административного ареста за участие в несанкционированной акции оппозиции, прошедшей 3 августа в Москве. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в Мосгорсуде, уточнив, что 30 человек были приговорены к административному штрафу. Число арестованных и приговоренных к штрафу, видимо, увеличится, так как суды не успели рассмотреть все 127 административных материала, поступивших после акции 3 августа.

Почти все нарушители привлечены по статье Кодекса об административных правонарушениях о нарушении правил проведения митинга. После акции 27 июля в суды поступило 1108 административных дел, 89 фигурантов которых были приговорены к аресту, а 376 - получили штраф. Таким образом, всего по итогам двух несанкционированных акций привлечено к ответственности более 500 человек, из которых 109 были приговорены к аресту.

Контекст

Недавние акции протеста в Москве закончились задержаниями их участников. Теперь в России обвиняют DW во вмешательстве во внутренние дела. DW обвинения отвергает. (05.08.2019)

За месяц до выборов депутатов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли поддержать независимых кандидатов. Полиция отреагировала жесткими задержаниями. (03.08.2019)

По данным "ОВД-Инфо", в понедельник суды приговаривали участников акции к аресту, давая им в основном от 4 до 30 суток. В то же время участник акции и бывший сотрудник Росгвардии Павел Устинов был приговорен к аресту сроком на 2 месяца - его подозревают в том, что он нанес травму задерживавшему его сотруднику и обвиняют в применении насилия к представителям власти.

Общая сумма штрафов, вынесенных за один день, 5 августа, по сведениям "ОВД-Инфо", составила 115 тысяч рублей.

Масштабные акции протеста в Москве начались после того, как окружные избирательные комиссии отказали в регистрации целому ряду независимых кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Мосгордуму. Отказы получили юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, муниципальные депутаты Тимирязевского района Юлия Галямина и района Зюзино - Константин Янкаускас, директор ФБК Иван Жданов и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 18:41

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости

  • Протесты в Москве

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    До единого дня голосования в России остался месяц

    За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

  • Солдаты Росгвардии перед кинотеатром Россия

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Силовики стянуты в центр Москвы

    Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

  • Объявление о прекращении работы круглосуточного магазина

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Предложение властей, от которого нельзя отказаться

    Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

  • Перед началом мероприятия была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Протесты без лидеров

    Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

  • Солдаты Росгвардии оцепили памятник Пушкину

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Дождь помешал демонстрантам

    Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

  • Полицейские тащат мужчину в автозак

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Больше всего задержаний - на Пушкинской

    Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

  • Russland, Moskau: Proteste der Opposition (Reuters/S. Zhumatov)

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    На Тверской митингующих взяли в кольцо

    Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

  • Пожилая женщина в кресле-каталке перед росгвардейцами

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Многие из более 800 задержанных получили травмы

    Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

  • Митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Петербург за Москву

    В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

  • Росгвардия на улице в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Новая "прогулка" - через две недели

    Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа.

    Автор: Евгений Жуков


Контекст

Москвичи в борьбе за честные выборы

Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости  

Путин не ценит слабости: что еще думает о России новая глава Еврокомиссии. DW Новости  

Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

На что хватает денег пенсионерам в Германии  

Бавария открыла бесплатный университет для всех  

От дружбы с Венесуэлой у Беларуси остались одни долги  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно